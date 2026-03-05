  • Megjelenítés
Népszerű kereskedési stratégiának mutatta fel a stoptáblát a közel-keleti háború
Népszerű kereskedési stratégiának mutatta fel a stoptáblát a közel-keleti háború

Az iráni háború gyökeresen átrajzolja a globális befektetői stratégiákat. Az idén eddig rendkívül jövedelmező "Sell America, Buy Asia" - azaz amerikai eszközök eladására és ázsiaiak vásárlására buzdító - befektetési stratégia fordulóponthoz érkezett, miután az ázsiai tőzsdék az elmúlt héten jóval nagyobb veszteségeket szenvedtek el, mint az amerikai piacok - tudósított a Bloomberg.

Az MSCI Asia Pacific index egy hét alatt mintegy 6 százalékot esett, miközben az S&P 500 alig 0,1 százalékot gyengült. Ez a szétválás a globális befektetési alapok rotációjának megfordulását jelzi.

A tőke biztonságos menedéket keresve ismét az Egyesült Államok felé áramlik, amit az erősödő dollár is alátámaszt.

A Bloomberg dollárindexe a héten 1,4 százalékot emelkedett, ami 2024 novembere óta a legnagyobb heti erősödést jelenti.

Az ázsiai piacokat sokkal érzékenyebben érinti a konfliktus, elsősorban a Hormuzi-szoroson áthaladó üzemanyag-szállítmányoktól való nagyfokú függőség miatt. Japán és Dél-Korea különösen kitett, mivel olajimportjuk több mint 60 százaléka ezen az útvonalon halad. Kína ezzel szemben nagyobb tartalékokkal és az orosz nyersolajhoz való hozzáféréssel is rendelkezik. Peking már utasította a legnagyobb finomítóit a dízel- és benzinexport felfüggesztésére. A Goldman Sachs becslése szerint a Brent típusú kőolaj árfolyamának 20 százalékos emelkedése 2 százalékkal csökkentené a régiós vállalatok nyereségét.

A tartósan magas olajárak alapjaiban változtathatják meg az ázsiai részvények kilátásait. A dráguló energia rontja a külső egyensúlyi mutatókat, illetve fűti az inflációt, ami előbb-utóbb a finanszírozási feltételek szigorodásához vezet. Az Egyesült Államok ezzel szemben nettó energiaexportőrként és a biztonságot kereső tőke célpontjaként viszonylag védett helyzetben van. A befektetők már a dél-koreai jegybank 50 bázispontos kamatemelését árazzák a következő 12 hónapra a hónap elején várt 25 bázispont helyett. A várt monetáris lazítás elmaradása pedig tovább ronthatja a részvénypiaci kilátásokat.

A befektetők korábban az AI-hardverekhez kapcsolódó kitettség, az alacsony értékeltség és az erős nyereségnövekedés miatt részesítették előnyben az ázsiai részvényeket. A fokozódó stagflációs nyomás azonban éppen ezeket az előnyöket fenyegeti. A külföldi befektetők a hét első három napjában 6,3 milliárd dollár értékben adtak el tajvani részvényeket, ami a történelem második legnagyobb heti nettó tőkekiáramlását vetíti előre. Bár 2025-ben az MSCI Asia Pacific index 2017 óta nem látott mértékben múlta felül az S&P 500 teljesítményét, és a közelmúltbeli visszaesés ellenére idén még mindig 7 százalékponttal vezet, ez az előny további pozíciózárásoknak adhat teret.

A csütörtöki visszapattanás ugyanakkor arra utal, hogy a piaci hangulat nagyon gyorsan megváltozhat.

A UBS Global Wealth Management felminősítette a dél-koreai részvényeket, mivel elemzőik szerint a korábbi 20 százalékos áresés csupán technikai jellegű korrekció volt, és nem a fundamentumok romlását tükrözte. A Pictet Asset Management úgy véli, hogy amennyiben elmarad a közel-keleti konfliktus további eszkalációja, az ázsiai piacok hosszabb távon visszatérhetnek a pozitív pályára. Ezt a folyamatot a japán Takaicsi-kereskedés (azaz a várhatóan laza japán gazdaságpolitika által fűtött részvényvásárlási hullám), a dél-koreai vállalatirányítási reformok és a globális memóriachip-hiány is egyaránt támogatja.

