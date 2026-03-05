  • Megjelenítés
Teljesen összeomlott a BlackRock gigahitele, súlyos gondokkal küzdenek az árnyékbankok
Portfolio
A BlackRock alig három hónap alatt nullára írta le egy körülbelül 25 millió dolláros privát hitelének értékét, miután azt az előző negyedévben még teljes névértéken tartotta nyilván. Rövid időn belül ez már a második ilyen hirtelen leírás a vagyonkezelő magánhitel-üzletágában – írja a Bloomberg. A piaci szereplők növekvő aggodalommal követik az "árnyékbankrendszer" régóta fennálló problémáit.

A hitelt az Infinite Commerce Holdings nevű, online kereskedőket felvásárló úgynevezett Amazon-aggregátor vette fel. A kölcsön teljes elértéktelenedésére a BlackRock TCP Capital Corp. negyedik negyedéves beszámolójából derült fény. Az Infinite Commerce tavaly augusztusban fuzionált egy másik, szintén a BlackRock által hitelezett aggregátorral, a Razor Grouppal. Az összeolvadás során létrejött új adósságszerkezetet akkor még névértéken tartották nyilván.

A hirtelen leértékelés egy olyan problémára világít rá, amelyet a kritikusok már régóta hangoztatnak.

A magánhitelek értékelése gyakran jelentős késéssel követi az adós cégek valós pénzügyi helyzetének romlását. A Zips Car Wash adósságát például a hitelezők még a névérték közelében tartották nyilván, mielőtt a vállalat csődvédelmet kért volna. Novemberben pedig a BlackRock TCP a Renovo Home Partners nevű lakásfelújító cégnek nyújtott hiteleit írta le teljes egészében.

A magánhitelezés (private credit) üzletága főként közepes méretű, tőzsdén kívüli vállalatok hitelezésére specializálódott. Az "árnyékbanki" tevékenységnek is nevezett magánhitelezést végző alap többnyire közvetlenül nyújt hitelt a vállalatnak, így a forrásbevonáshoz nincs szükség piaci kötvénykibocsátásra. Az ilyen jellegű hitelek gyorsabban létrejöhetnek egy banki finanszírozási konstrukciónál, rugalmasabban alakíthatók, és olyan vállalatok számára is elérhetők, amelyek a túl nagynak ítélt kockázatuk miatt nem kapnának banki hitelt.

Az Amazon-aggregátorok szektora a koronavírus-járvány alatti e-kereskedelmi fellendülés idején virágzott. Azóta viszont az iparág inkább az adósság-átstrukturálásokról vált ismertté. Az Infinite Commerce másik hitelezője, a Victory Park az év végén szintén teljes egészében leírta a követelését. Ezt a visszafogott kereskedelmi kereslettel, valamint a vámok miatti magasabb készletezési költségekkel indokolták.

A BlackRock TCP emellett a SellerX nevű cégben lévő kitettségét is részben leértékelte. Egyúttal részvényenként 25 centről 17 centre csökkentette az osztalékát, ami a részvényárfolyam zuhanásához vezetett.

A cég beszámolója szerint a portfólió értékvesztésének 91 százaléka 2021-ben vagy korábban kötött ügyletekből származik, amelyekre a tartósan magas kamatkörnyezet hatott kedvezőtlenül.

Ezek a fejlemények tovább erősítik az 1800 milliárd dollárosra duzzadt magánhitelpiac körüli aggodalmakat. Az ágazat szoftveripari kitettségei a mesterséges intelligencia térhódítása nyomán kerültek nyomás alá. Ez pedig példátlan mértékű visszaváltási hullámot indított el. A Blackstone hétfőn be is jelentette, hogy zászlóshajónak számító magánhitel-alapjából rekordnagyságú, 7,9 százalékos tőkekivonást engedélyez.

Az iparág kilátásairól élénk vita zajlik a legnagyobb szereplők között. Marc Rowan, az Apollo vezérigazgatója például arra figyelmeztetett, hogy megrázkódtatás vár a magánhitel-piacra. Ezzel szemben Mike Arougheti, az Ares vezetője "egyértelműen tévesnek" nevezte a UBS elemzőinek előrejelzését. A svájci bank szakértői ugyanis azt jósolták, hogy a privát hitelek bedőlési rátája akár a 15 százalékot is elérheti.

David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója most úgy nyilatkozott: árgus szemekkel figyeli a magánhitelpiacot az esetleges túlfűtöttség jelei miatt, de egyelőre nem lát széles körű okot az aggodalomra.

A magánhitel piac problémáiról itt írtunk részletesen.

