Teljesen összeomlott a BlackRock gigahitele, súlyos gondokkal küzdenek az árnyékbankok

A hitelt az Infinite Commerce Holdings nevű, online kereskedőket felvásárló úgynevezett Amazon-aggregátor vette fel. A kölcsön teljes elértéktelenedésére a BlackRock TCP Capital Corp. negyedik negyedéves beszámolójából derült fény. Az Infinite Commerce tavaly augusztusban fuzionált egy másik, szintén a BlackRock által hitelezett aggregátorral, a Razor Grouppal. Az összeolvadás során létrejött új adósságszerkezetet akkor még névértéken tartották nyilván.
A hirtelen leértékelés egy olyan problémára világít rá, amelyet a kritikusok már régóta hangoztatnak.
A magánhitelek értékelése gyakran jelentős késéssel követi az adós cégek valós pénzügyi helyzetének romlását. A Zips Car Wash adósságát például a hitelezők még a névérték közelében tartották nyilván, mielőtt a vállalat csődvédelmet kért volna. Novemberben pedig a BlackRock TCP a Renovo Home Partners nevű lakásfelújító cégnek nyújtott hiteleit írta le teljes egészében.
A magánhitelezés (private credit) üzletága főként közepes méretű, tőzsdén kívüli vállalatok hitelezésére specializálódott. Az "árnyékbanki" tevékenységnek is nevezett magánhitelezést végző alap többnyire közvetlenül nyújt hitelt a vállalatnak, így a forrásbevonáshoz nincs szükség piaci kötvénykibocsátásra. Az ilyen jellegű hitelek gyorsabban létrejöhetnek egy banki finanszírozási konstrukciónál, rugalmasabban alakíthatók, és olyan vállalatok számára is elérhetők, amelyek a túl nagynak ítélt kockázatuk miatt nem kapnának banki hitelt.
Az Amazon-aggregátorok szektora a koronavírus-járvány alatti e-kereskedelmi fellendülés idején virágzott. Azóta viszont az iparág inkább az adósság-átstrukturálásokról vált ismertté. Az Infinite Commerce másik hitelezője, a Victory Park az év végén szintén teljes egészében leírta a követelését. Ezt a visszafogott kereskedelmi kereslettel, valamint a vámok miatti magasabb készletezési költségekkel indokolták.
A BlackRock TCP emellett a SellerX nevű cégben lévő kitettségét is részben leértékelte. Egyúttal részvényenként 25 centről 17 centre csökkentette az osztalékát, ami a részvényárfolyam zuhanásához vezetett.
A cég beszámolója szerint a portfólió értékvesztésének 91 százaléka 2021-ben vagy korábban kötött ügyletekből származik, amelyekre a tartósan magas kamatkörnyezet hatott kedvezőtlenül.
Ezek a fejlemények tovább erősítik az 1800 milliárd dollárosra duzzadt magánhitelpiac körüli aggodalmakat. Az ágazat szoftveripari kitettségei a mesterséges intelligencia térhódítása nyomán kerültek nyomás alá. Ez pedig példátlan mértékű visszaváltási hullámot indított el. A Blackstone hétfőn be is jelentette, hogy zászlóshajónak számító magánhitel-alapjából rekordnagyságú, 7,9 százalékos tőkekivonást engedélyez.
Az iparág kilátásairól élénk vita zajlik a legnagyobb szereplők között. Marc Rowan, az Apollo vezérigazgatója például arra figyelmeztetett, hogy megrázkódtatás vár a magánhitel-piacra. Ezzel szemben Mike Arougheti, az Ares vezetője "egyértelműen tévesnek" nevezte a UBS elemzőinek előrejelzését. A svájci bank szakértői ugyanis azt jósolták, hogy a privát hitelek bedőlési rátája akár a 15 százalékot is elérheti.
David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója most úgy nyilatkozott: árgus szemekkel figyeli a magánhitelpiacot az esetleges túlfűtöttség jelei miatt, de egyelőre nem lát széles körű okot az aggodalomra.
A magánhitel piac problémáiról itt írtunk részletesen.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Magyar építőiparból a dohai felhőkarcolókig – Felvásárolták a biztonságtechnikai berendezéseket gyártó szolnoki céget
A vevő a magyar befektetési szakértőkből álló Mercurio.
Kezd elszabadulni a pokol a benzinnél – Mennyire drága most Magyarországon tankolni?
Kijöttek a legfontosabb számok.
Megszólalt a Goldman vezére: ezt gondolja a magánhitel-félelmekről és az iráni háborúról
Égető kérdésekre válaszolt a vezérigazgató.
Itt a jelzés: elkezdte venni részvényeit Warren Buffett cége
2024 óta először.
Az ügynök élete: mi lesz a biztosítók függő hálózataival? - Két hét múlva kiderül!
Március 17-én találkoznak az értékesítői szakma nagyágyúi, nem érdemes lemaradni.
Úgy tűnik, óriásit tévedtek a kutatók – Tízmilliók otthona kerülhet víz alá sokkal hamarabb, mint azt eddig hittük
Vakfoltról rántották le a leplet.
Megfenyegette Irán az Európai Uniót: előbb-utóbb ti is megfizettek!
Ha Európa nem emeli fel a hangját, célponttá fog válni.
A Google AI-központot épít Európában, nagy fellendülést várnak tőle
5,5 milliárd eurós beruházás lesz.
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.