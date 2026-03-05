Teljesen összeomlott a BlackRock gigahitele, súlyos gondokkal küzdenek az árnyékbankok

A hitelt az Infinite Commerce Holdings nevű, online kereskedőket felvásárló úgynevezett Amazon-aggregátor vette fel. A kölcsön teljes elértéktelenedésére a BlackRock TCP Capital Corp. negyedik negyedéves beszámolójából derült fény. Az Infinite Commerce tavaly augusztusban fuzionált egy másik, szintén a BlackRock által hitelezett aggregátorral, a Razor Grouppal. Az összeolvadás során létrejött új adósságszerkezetet akkor még névértéken tartották nyilván.

A hirtelen leértékelés egy olyan problémára világít rá, amelyet a kritikusok már régóta hangoztatnak.

A magánhitelek értékelése gyakran jelentős késéssel követi az adós cégek valós pénzügyi helyzetének romlását. A Zips Car Wash adósságát például a hitelezők még a névérték közelében tartották nyilván, mielőtt a vállalat csődvédelmet kért volna. Novemberben pedig a BlackRock TCP a Renovo Home Partners nevű lakásfelújító cégnek nyújtott hiteleit írta le teljes egészében.

A magánhitelezés (private credit) üzletága főként közepes méretű, tőzsdén kívüli vállalatok hitelezésére specializálódott. Az "árnyékbanki" tevékenységnek is nevezett magánhitelezést végző alap többnyire közvetlenül nyújt hitelt a vállalatnak, így a forrásbevonáshoz nincs szükség piaci kötvénykibocsátásra. Az ilyen jellegű hitelek gyorsabban létrejöhetnek egy banki finanszírozási konstrukciónál, rugalmasabban alakíthatók, és olyan vállalatok számára is elérhetők, amelyek a túl nagynak ítélt kockázatuk miatt nem kapnának banki hitelt.

Az Amazon-aggregátorok szektora a koronavírus-járvány alatti e-kereskedelmi fellendülés idején virágzott. Azóta viszont az iparág inkább az adósság-átstrukturálásokról vált ismertté. Az Infinite Commerce másik hitelezője, a Victory Park az év végén szintén teljes egészében leírta a követelését. Ezt a visszafogott kereskedelmi kereslettel, valamint a vámok miatti magasabb készletezési költségekkel indokolták.

A BlackRock TCP emellett a SellerX nevű cégben lévő kitettségét is részben leértékelte. Egyúttal részvényenként 25 centről 17 centre csökkentette az osztalékát, ami a részvényárfolyam zuhanásához vezetett.

A cég beszámolója szerint a portfólió értékvesztésének 91 százaléka 2021-ben vagy korábban kötött ügyletekből származik, amelyekre a tartósan magas kamatkörnyezet hatott kedvezőtlenül.

Ezek a fejlemények tovább erősítik az 1800 milliárd dollárosra duzzadt magánhitelpiac körüli aggodalmakat. Az ágazat szoftveripari kitettségei a mesterséges intelligencia térhódítása nyomán kerültek nyomás alá. Ez pedig példátlan mértékű visszaváltási hullámot indított el. A Blackstone hétfőn be is jelentette, hogy zászlóshajónak számító magánhitel-alapjából rekordnagyságú, 7,9 százalékos tőkekivonást engedélyez.

Az iparág kilátásairól élénk vita zajlik a legnagyobb szereplők között. Marc Rowan, az Apollo vezérigazgatója például arra figyelmeztetett, hogy megrázkódtatás vár a magánhitel-piacra. Ezzel szemben Mike Arougheti, az Ares vezetője "egyértelműen tévesnek" nevezte a UBS elemzőinek előrejelzését. A svájci bank szakértői ugyanis azt jósolták, hogy a privát hitelek bedőlési rátája akár a 15 százalékot is elérheti.

David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója most úgy nyilatkozott: árgus szemekkel figyeli a magánhitelpiacot az esetleges túlfűtöttség jelei miatt, de egyelőre nem lát széles körű okot az aggodalomra.

A magánhitel piac problémáiról itt írtunk részletesen.

