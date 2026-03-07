Hatalmas a baj a piacokon: megijedtek a befektetők, tömegesen menekítik a vagyonukat

A világ legnagyobb vagyonkezelőjének részvényei 5,7 százalékot estek a New York-i tőzsdén. A BlackRock 26 milliárd dolláros, HPS Corporate Lending Fund (HLEND) nevű alapjából az első negyedévben 1,2 milliárd dollár értékű visszaváltási igény érkezett. Ez a nettó eszközérték mintegy 9,3 százalékának felel meg. Az alap 620 millió dollárt fizetett ki a negyedéves visszaváltás keretében. Ezzel elérték azt az 5 százalékos küszöbértéket, amelynél az alapkezelők már jogosultak a további kifizetések korlátozására. Az alap indulása óta
most fordult elő először, hogy a visszaváltási kérelmek meghaladták ezt a határt.
A magánhitel-piacon az elmúlt hónapokban jelentősen romlott a hangulat. Egy amerikai autóalkatrész-beszállító és egy magas kockázatú autóhitelező tavalyi csődje, valamint egy brit jelzáloghitelező múlt heti összeomlása egyaránt kérdéseket vetett fel a hitelezési sztenderdekkel kapcsolatban. A vagyonos magánszemélyek számára nyitott alapokból a lakossági befektetők egyre nagyobb számban kérik vissza a tőkéjüket.
A BlackRock nem az egyetlen érintett a piacon. A rivális Blackstone a héten 5-ről 7 százalékra emelte a visszaváltási limitet az egyik 82 milliárd dolláros alapjánál. A cég és az alkalmazottai 400 millió dollárt fektettek be annak érdekében, hogy minden kérelmet teljesíteni tudjanak. A Blue Owl pedig januárban az egyik alapjának 15,4 százalékát vásárolta vissza.
A HLEND egy úgynevezett vállalatfejlesztési társaság (BDC), amelyet a BlackRock 2024-ben szerzett meg a HPS Investment Partners 12 milliárd dolláros felvásárlásával. Ezek az alapok jellemzően lakossági befektetőktől gyűjtenek tőkét, majd középvállalatoknak nyújtanak hiteleket. Ezek a kihelyezések azonban illikvidek, így nem értékesíthetők gyorsan. Ez a helyzet likviditási eltérést okoz a befektetői tőke visszaváltási igénye és a hitelek futamideje között. Éppen ennek az ellentmondásnak a kezelésére szolgál az 5 százalékos visszaváltási korlát.
Az első negyedévben az alapba érkező tőkebeáramlás 840 millió dollárt tett ki, ami elmaradt az 1,2 milliárd dolláros visszaváltási igénytől.
A portfólió 19 százalékát a szoftveripari kitettség adja. Ezt a szektort a befektetők agresszíven építik le, mivel tartanak a mesterséges intelligencia-startupok okozta piaci diszrupciótól. A piaci volatilitást a közel-keleti konfliktus elhúzódása, a mesterséges intelligencia okozta átrendeződés, valamint a hitelbedőlések miatti gazdasági lassulástól való félelem egyaránt fokozza. Mindez a befektetőket a biztonságos menedékeszközök felé tereli.
