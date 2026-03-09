  • Megjelenítés
Elszabadult az iráni háború: vérengzés a piacokon, pánikhangulat alakult ki
Befektetés

Elszabadult az iráni háború: vérengzés a piacokon, pánikhangulat alakult ki

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az eszkalálódó közel-keleti konfliktus hétfőn pánikhangulatot idézett elő az ázsiai piacokon. A részvényindexek és egyes devizák meredeken zuhantak, miközben a Brent nyersolaj ára 25 százalékos ugrással 109 dollár közelébe emelkedett. A Hormuzi-szoros lezárása és a kitermeléscsökkentések ugyanis elhúzódó kínálati sokkot vetítenek előre.
Megosztás

Elszállt az olajár, esnek az ázsiai piacok - Mi vár az európai tőzsdékre?

Elszállt az olajár hétfő reggelre az olajár, az ázsiai tőzsdéken jelentős eséseket látni és Európában is komoly mínuszokkal indulhat a kereskedés.

Tovább a cikkhez
Elszállt az olajár, esnek az ázsiai piacok - Mi vár az európai tőzsdékre?
Megosztás

Esnek az indexek a Közel-Keleten is

Az Egyesült Arab Emírségek tőzsdéi jelentős eséssel nyitottak hétfőn. A dubaji vezető részvényindex 3,6 százalékot esett. Az Emaar Properties ingatlanfejlesztő papírjai 4,7 százalékos, míg a legnagyobb hitelintézet, az Emirates NBD részvényei 4,3 százalékos mínuszba kerültek. A légitársaságok közül az Air Arabia árfolyama 5 százalékot zuhant. Az Emirates szombaton az X közösségi platformon jelentette be, hogy további értesítésig felfüggeszti az összes Dubajba irányuló és onnan induló járatát, bár a légi közlekedést még aznap újraindították.

Abu-Dzabiban a tőzsdeindex 1,6 százalékkal csökkent. Ezt elsősorban az Abu Dhabi Commercial Bank 4,6 százalékos, valamint az ADNOC Drilling 3,5 százalékos visszaesése húzta lefelé. Az Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) szombaton közölte, hogy a háborús helyzet miatt aktívan szabályozza tengeri kitermelését a tárolókapacitások optimalizálása érdekében. A vállalat szárazföldi műveletei ugyanakkor zavartalanul folytatódnak.

Megosztás

Elszabadult az iráni háború: vérengzés a piacokon, pánikhangulat alakult ki

Az MSCI feltörekvő piaci részvényindexe

több mint 4 százalékot esett, ami tavaly április óta a legrosszabb napi teljesítménynek számít.

  • Dél-Koreában a KOSPI index 8 százalékot zuhant, ami a múlt hónap óta immár második alkalommal aktiválta a kereskedést felfüggesztő automatizmust.
  • A tajvani tőzsde 5 százalékot esett, míg Szingapúrban, Malajziában és Thaiföldön 2 és 6 százalék közötti mínuszokat jegyeztek.
  • A globális kötvénypiacokon is eladási hullám söpört végig, mivel a befektetők kénytelenek voltak átárazni inflációs és kamatvárakozásaikat.
  • Az ausztrál tőzsde közel háromszázalékos zuhanással zárta a hétfői kereskedést. Az irányadó S&P/ASX 200 index 2,9 százalékot veszítve 8599 ponton zárt, ami megegyezik a tavaly decemberi szinttel. A részvénypiaci értékvesztés megközelítette a 138 milliárd amerikai dollárt. Az olajárak eközben több mint 25 százalékkal ugrottak meg. Ezzel 2022 közepe óta nem látott szintre emelkedtek a kínálati szűkülés és a szállítási fennakadásoktól való félelem hatására.

A devizapiacokon is pánikhangulkat alakult ki

A dollárindex 0,7 százalékkal erősödött, ami egyértelműen a menedékeszközökbe történő tőkemenekítést jelzi.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A Fülöp-szigeteki peso és az indonéz rúpia történelmi mélypontra süllyedt. Utóbbi árfolyama most először közelítette meg a dolláronkénti 17 ezres szintet.

Rengeteg az esemény

A piacok összeomlását több egymásra rakódó tényező okozta:

  • Irán hétfőn Modzstaba Hámeneit nevezte meg apja, Ali Hámenei utódjaként a legfőbb vezetői poszton. Ez a lépés várhatóan kiváltja Donald Trump amerikai elnök haragját.
  • A hétvégén az iráni olajlétesítmények ellen végrehajtott támadások felerősítették a megtorlástól való félelmeket.
  • Irak a főbb déli olajmezőin 70 százalékkal, napi 1,3 millió hordóra csökkentette a kitermelést. Kuvait vis maior helyzetet hirdetett, Katar pedig már korábban leállította a cseppfolyósított földgáz (LNG) exportját.
  • Elemzők szerint az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is hamarosan kénytelen lesz visszafogni a termelést. A Hormuzi-szoros lezárása miatt ugyanis rövid időn belül teljesen megtelhetnek a tárolókapacitásaik.

Az ázsiai kormányok rendkívüli intézkedésekkel próbálják tompítani a hatásokat. A kőolajszükségletének 70 százalékát a Közel-Keletről beszerző Dél-Koreában I Dzsemjong elnök

közel harminc éve nem látott üzemanyagár-plafont vezetett be

Egyúttal nyugalomra intette a lakosságot. Japánban, ahol az olajimport 95 százaléka származik a közel-keleti régióból, a stratégiai tartalékok felszabadítását mérlegelik. A kormányszóvivő tájékoztatása szerint azonban erről egyelőre nem született végleges döntés. Vietnam eltörölte az üzemanyagok importvámját, Banglades pedig bezárta az egyetemeket az áram- és üzemanyag-fogyasztás csökkentése érdekében. Kína eközben leállíttatta a finomítók üzemanyag-exportját.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, ki Irán új vezetője, nem csitulnak a támadások, Trump elitalakulatokat vethet be – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Izrael olyan támadást zúdított Iránra, amit már Trump sem nézett jó szemmel: indulatosan fogadták az apokaliptikus olajesőt

Rendkívüli lépés készülődik: akkora a baj, hogy felszabadíthathatják a stratégiai olajtartalékot

Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Durvul a háború, 400 felé pofozzák a forintot

Sorsfordító hét vár a befektetésekre, embert próbáló feladat lesz lekövetni, ami ránk vár

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Lángokban áll Oroszország egyik fontos olajlétesítménye, Donald Trump elmondta, miért nincs még béke - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Hatalmas a baj a piacokon: megijedtek a befektetők, tömegesen menekítik a vagyonukat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility