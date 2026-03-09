Elszállt az olajár, esnek az ázsiai piacok - Mi vár az európai tőzsdékre?
Elszállt az olajár hétfő reggelre az olajár, az ázsiai tőzsdéken jelentős eséseket látni és Európában is komoly mínuszokkal indulhat a kereskedés.
Esnek az indexek a Közel-Keleten is
Az Egyesült Arab Emírségek tőzsdéi jelentős eséssel nyitottak hétfőn. A dubaji vezető részvényindex 3,6 százalékot esett. Az Emaar Properties ingatlanfejlesztő papírjai 4,7 százalékos, míg a legnagyobb hitelintézet, az Emirates NBD részvényei 4,3 százalékos mínuszba kerültek. A légitársaságok közül az Air Arabia árfolyama 5 százalékot zuhant. Az Emirates szombaton az X közösségi platformon jelentette be, hogy további értesítésig felfüggeszti az összes Dubajba irányuló és onnan induló járatát, bár a légi közlekedést még aznap újraindították.
Abu-Dzabiban a tőzsdeindex 1,6 százalékkal csökkent. Ezt elsősorban az Abu Dhabi Commercial Bank 4,6 százalékos, valamint az ADNOC Drilling 3,5 százalékos visszaesése húzta lefelé. Az Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) szombaton közölte, hogy a háborús helyzet miatt aktívan szabályozza tengeri kitermelését a tárolókapacitások optimalizálása érdekében. A vállalat szárazföldi műveletei ugyanakkor zavartalanul folytatódnak.
Elszabadult az iráni háború: vérengzés a piacokon, pánikhangulat alakult ki
Az MSCI feltörekvő piaci részvényindexe
több mint 4 százalékot esett, ami tavaly április óta a legrosszabb napi teljesítménynek számít.
- Dél-Koreában a KOSPI index 8 százalékot zuhant, ami a múlt hónap óta immár második alkalommal aktiválta a kereskedést felfüggesztő automatizmust.
- A tajvani tőzsde 5 százalékot esett, míg Szingapúrban, Malajziában és Thaiföldön 2 és 6 százalék közötti mínuszokat jegyeztek.
- A globális kötvénypiacokon is eladási hullám söpört végig, mivel a befektetők kénytelenek voltak átárazni inflációs és kamatvárakozásaikat.
- Az ausztrál tőzsde közel háromszázalékos zuhanással zárta a hétfői kereskedést. Az irányadó S&P/ASX 200 index 2,9 százalékot veszítve 8599 ponton zárt, ami megegyezik a tavaly decemberi szinttel. A részvénypiaci értékvesztés megközelítette a 138 milliárd amerikai dollárt. Az olajárak eközben több mint 25 százalékkal ugrottak meg. Ezzel 2022 közepe óta nem látott szintre emelkedtek a kínálati szűkülés és a szállítási fennakadásoktól való félelem hatására.
A devizapiacokon is pánikhangulkat alakult ki
A dollárindex 0,7 százalékkal erősödött, ami egyértelműen a menedékeszközökbe történő tőkemenekítést jelzi.
A Fülöp-szigeteki peso és az indonéz rúpia történelmi mélypontra süllyedt. Utóbbi árfolyama most először közelítette meg a dolláronkénti 17 ezres szintet.
Rengeteg az esemény
A piacok összeomlását több egymásra rakódó tényező okozta:
- Irán hétfőn Modzstaba Hámeneit nevezte meg apja, Ali Hámenei utódjaként a legfőbb vezetői poszton. Ez a lépés várhatóan kiváltja Donald Trump amerikai elnök haragját.
- A hétvégén az iráni olajlétesítmények ellen végrehajtott támadások felerősítették a megtorlástól való félelmeket.
- Irak a főbb déli olajmezőin 70 százalékkal, napi 1,3 millió hordóra csökkentette a kitermelést. Kuvait vis maior helyzetet hirdetett, Katar pedig már korábban leállította a cseppfolyósított földgáz (LNG) exportját.
- Elemzők szerint az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is hamarosan kénytelen lesz visszafogni a termelést. A Hormuzi-szoros lezárása miatt ugyanis rövid időn belül teljesen megtelhetnek a tárolókapacitásaik.
Az ázsiai kormányok rendkívüli intézkedésekkel próbálják tompítani a hatásokat. A kőolajszükségletének 70 százalékát a Közel-Keletről beszerző Dél-Koreában I Dzsemjong elnök
közel harminc éve nem látott üzemanyagár-plafont vezetett be
Egyúttal nyugalomra intette a lakosságot. Japánban, ahol az olajimport 95 százaléka származik a közel-keleti régióból, a stratégiai tartalékok felszabadítását mérlegelik. A kormányszóvivő tájékoztatása szerint azonban erről egyelőre nem született végleges döntés. Vietnam eltörölte az üzemanyagok importvámját, Banglades pedig bezárta az egyetemeket az áram- és üzemanyag-fogyasztás csökkentése érdekében. Kína eközben leállíttatta a finomítók üzemanyag-exportját.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Rendkívüli lépés készülődik: akkora a baj, hogy felszabadíthatják a stratégiai olajtartalékot
Mindössze ötödik alkalommal kerülhet erre sor.
Durvul a háború, 400 felé pofozzák a forintot
Siralmasan indul a hét.
Sorsfordító hét vár a befektetésekre, embert próbáló feladat lesz lekövetni, ami ránk vár
Segítünk kiigazodni, mi döntheti el a piacok irányát.
Majdnem tíz éve nem látott inflációs adat jöhet, de a forint hirtelen esése figyelmeztető jel
Kedd reggel jön a friss adat.
Rakétatámadástól rettegtek a lakosok a rejtélyes becsapódás után: kiderült, mi hullott az égből
Megszólaltak a hatóságok.
Hivatalos: megválasztották Irán új vezetőjét, Trump máris keményen üzent - A háború új szintre léphet
A helyzet nem csitul, sőt.
Brutális olajárrobbanással indul a hét! - Szárnyal a dollár, ütik a forintot
Az orosz-ukrán háború kezdete óta nem láttunk ilyet. Közben a devizapiacok is lázba jöttek vasárnap éjszaka.
Lesújtó jelentés: totálisan kiürült a Hormuzi-szoros, de van egy kiskapu
Egyre többen élnek ezzel.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.