Elszabadult az iráni háború: vérengzés a piacokon, pánikhangulat alakult ki

Az Egyesült Arab Emírségek tőzsdéi jelentős eséssel nyitottak hétfőn. A dubaji vezető részvényindex 3,6 százalékot esett. Az Emaar Properties ingatlanfejlesztő papírjai 4,7 százalékos, míg a legnagyobb hitelintézet, az Emirates NBD részvényei 4,3 százalékos mínuszba kerültek. A légitársaságok közül az Air Arabia árfolyama 5 százalékot zuhant. Az Emirates szombaton az X közösségi platformon jelentette be, hogy további értesítésig felfüggeszti az összes Dubajba irányuló és onnan induló járatát, bár a légi közlekedést még aznap újraindították.

Abu-Dzabiban a tőzsdeindex 1,6 százalékkal csökkent. Ezt elsősorban az Abu Dhabi Commercial Bank 4,6 százalékos, valamint az ADNOC Drilling 3,5 százalékos visszaesése húzta lefelé. Az Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) szombaton közölte, hogy a háborús helyzet miatt aktívan szabályozza tengeri kitermelését a tárolókapacitások optimalizálása érdekében. A vállalat szárazföldi műveletei ugyanakkor zavartalanul folytatódnak.