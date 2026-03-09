  • Megjelenítés
Kiderült az igazság a hatalmas nyugdíjalapokról: hiába dől a pénz, van egy időzített bomba a háttérben
Kiderült az igazság a hatalmas nyugdíjalapokról: hiába dől a pénz, van egy időzített bomba a háttérben

A Milliman Inc. friss jelentése szerint az Egyesült Államok száz legnagyobb, meghatározott szolgáltatású (DB) nyugdíjalapjának fedezettségi szintje november végén elérte a 84,7 százalékot, ami közel négy éves csúcsot jelent – írja a Pension Policy International. A nagy hozamok ellenére azonban továbbra is elmaradnak a megtakarítások az összes vállalt kifizetés szintjétől.

A tanácsadó cég adatai alapján a vizsgált DB-nyugdíjalapok összesített eszközértéke elérte az 5050 milliárd dollárt. Az összes nyugdíjkötelezettségük eközben 6500 milliárd dollárra rúgott, ami 1450 milliárd dolláros alulfinanszírozottságot jelent. A hiány a korábbi mérésekhez képest számottevően szűkült,

hasonlóan magas fedezettségi arányt utoljára 2021 decemberében mértek,

amikor a mutató 85,5 százalékot ért el – ez volt a Milliman közel 14 éve futó mérési sorozatának történelmi csúcsa.

A meghatározott juttatású (defined benefit, DB) nyugdíjrendszerek lényege, hogy a nyugdíjba vonuláskor fizetett ellátás nagysága előre rögzített szabályok alapján kerül meghatározásra, és az adott rendszer garantálja annak kifizetését. A nyugdíjrendszerek másik fő típusa, a meghatározott befizetésű (defined contribution, DC) rendszer ezzel szemben nem ígér előre rögzített nyugdíjösszeget: a későbbi ellátás nagysága a befizetések mértékétől, valamint a felhalmozott vagyon befektetési teljesítményétől függ, így a piaci hozamok alakulásával együtt változik.

A javulás fő hajtóereje a befektetési hozam volt, mivel az eszközoldali nyereségek meghaladták a kötelezettségek növekedési ütemét. Ryan Falls, a Milliman igazgatója és a jelentés társszerzője ugyanakkor felhívta a figyelmet egy fontos összefüggésre. Kiemelte, hogy a kifizetett juttatások és a működési költségek továbbra is meghaladják a munkáltatói és munkavállalói befizetéseket, ami rávilágít a fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás és a kedvező piaci teljesítmény együttes fontosságára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

