Az eurózóna irányadó papírjának számító német tízéves államkötvény hozama 5,9 bázisponttal, 2,922 százalékra emelkedett, ami egy éve nem látott szintet jelent. A kamatkörnyezet változására érzékenyebb kétéves papírok hozama még ennél is látványosabban, 15,1 bázisponttal 2,459 százalékra ugrott. Ez az érték utoljára tavaly augusztusban járt ilyen magasan.
Az eladási hullámot az amerikai–izraeli–iráni konfliktus kiszélesedése váltotta ki. A piac attól tart, hogy veszélybe kerülhet a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalának számító Hormuzi-szoros forgalma, ami súlyos kínálati sokkot okozna. Ennek hatására a nyersolaj ára 2022 óta nem látott szintre emelkedett.
Hétfőn Irán bejelentette, hogy Modzstaba Hámenei lép apja, Ali Hámenei helyébe az ország legfelsőbb vezetőjeként. A lépés egyértelmű üzenetet hordoz: Teherán keményvonalasai Donald Trump amerikai elnök nyomásgyakorlása ellenére sem hátrálnak meg.
A geopolitikai feszültségek ellenére az állampapírok nem tudtak profitálni a menedékeszközök iránti keresletből.
A befektetők ugyanis attól tartanak, hogy a tartósan magas olajárak felboríthatják a jegybankok tervezett kamatpályáját, és újra napirendre kerülhet a monetáris szigorítás.
Ez a forgatókönyv egyértelműen negatívan hat a kötvényárakra, mivel az árfolyamok és a hozamok ellentétesen mozognak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Már csak ez hiányzott: zuhanás az európai kötvénypiacon is
Komoly nyomás alatt az állampapírok.
Történelmi mélypontra ütötték a Wizz Airt!
Szakad az árfolyam.
Sorra dőlnek be a hatalmas gyárak Európában, az iráni háború lehet az utolsó szög a koporsóban
Ha tartós lesz a mostani olajársokk, azt már nem biztos, hogy túléli az európai ipar.
Pánik a piacon, mégis esik az arany - Mi történik?
Több tényező is szerepet játszik.
Kiderült az igazság a hatalmas nyugdíjalapokról: hiába dől a pénz, van egy időzített bomba a háttérben
Baljós jelek a tengeren túl.
Megjött az első fecske: üzemanyag-árstopot vezettek be, rendkívüli válságtanácskozásra ülnek össze az európai vezetők
Összeül az EU kőolaj- és földgázellátási koordinációs csoportja.
Hirtelen irányt váltottak a hatalmas tankerhajók - Mi folyik itt?
Egymás elől halásszák el a szállítmányokat az importőrök.
Nagy eséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Akárcsak Európában.
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.