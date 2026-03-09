  • Megjelenítés
Már csak ez hiányzott: zuhanás az európai kötvénypiacon is
Befektetés

Már csak ez hiányzott: zuhanás az európai kötvénypiacon is

Portfolio
Hétfőn meredeken esett az eurózóna államkötvényeinek árfolyama, a hozamok pedig egyéves csúcsra ugrottak. Mindezt az okozta, hogy a közel-keleti háború eszkalálódása felhajtotta az olajárakat, és felerősítette az inflációs félelmeket.

Az eurózóna irányadó papírjának számító német tízéves államkötvény hozama 5,9 bázisponttal, 2,922 százalékra emelkedett, ami egy éve nem látott szintet jelent. A kamatkörnyezet változására érzékenyebb kétéves papírok hozama még ennél is látványosabban, 15,1 bázisponttal 2,459 százalékra ugrott. Ez az érték utoljára tavaly augusztusban járt ilyen magasan.

Az eladási hullámot az amerikai–izraeli–iráni konfliktus kiszélesedése váltotta ki. A piac attól tart, hogy veszélybe kerülhet a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalának számító Hormuzi-szoros forgalma, ami súlyos kínálati sokkot okozna. Ennek hatására a nyersolaj ára 2022 óta nem látott szintre emelkedett.

Kapcsolódó cikkünk

Sarokba szorította az olajársokk az EKB-t, már két szigorítást áraz a piac

Elszállt az olaj ára, de a java még csak most jön: három dolog, ami megbéníthatja a világot

Elszállt az olajár, megjött az IMF figyelmeztetése

Megvadult a földgázár is a hétvégi fejlemények után

Rendkívüli lépés készülődik: akkora a baj, hogy felszabadíthatják a stratégiai olajtartalékot

Hétfőn Irán bejelentette, hogy Modzstaba Hámenei lép apja, Ali Hámenei helyébe az ország legfelsőbb vezetőjeként. A lépés egyértelmű üzenetet hordoz: Teherán keményvonalasai Donald Trump amerikai elnök nyomásgyakorlása ellenére sem hátrálnak meg.

A geopolitikai feszültségek ellenére az állampapírok nem tudtak profitálni a menedékeszközök iránti keresletből.

Még több Befektetés

Új befektetési alapot dobott piacra az MBH, a kriptók hullámzását lehet vele meglovagolni

Pánik a piacon, mégis esik az arany - Mi történik?

Kiderült az igazság a hatalmas nyugdíjalapokról: hiába dől a pénz, van egy időzített bomba a háttérben

A befektetők ugyanis attól tartanak, hogy a tartósan magas olajárak felboríthatják a jegybankok tervezett kamatpályáját, és újra napirendre kerülhet a monetáris szigorítás.

Ez a forgatókönyv egyértelműen negatívan hat a kötvényárakra, mivel az árfolyamok és a hozamok ellentétesen mozognak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Rendkívüli lépés készülődik: akkora a baj, hogy felszabadíthatják a stratégiai olajtartalékot
Hatalmas a baj a piacokon: megijedtek a befektetők, tömegesen menekítik a vagyonukat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility