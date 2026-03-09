Már csak ez hiányzott: zuhanás az európai kötvénypiacon is

Hétfőn meredeken esett az eurózóna államkötvényeinek árfolyama, a hozamok pedig egyéves csúcsra ugrottak. Mindezt az okozta, hogy a közel-keleti háború eszkalálódása felhajtotta az olajárakat, és felerősítette az inflációs félelmeket.

Az eurózóna irányadó papírjának számító német tízéves államkötvény hozama 5,9 bázisponttal, 2,922 százalékra emelkedett, ami egy éve nem látott szintet jelent. A kamatkörnyezet változására érzékenyebb kétéves papírok hozama még ennél is látványosabban, 15,1 bázisponttal 2,459 százalékra ugrott. Ez az érték utoljára tavaly augusztusban járt ilyen magasan.

Az eladási hullámot az amerikai–izraeli–iráni konfliktus kiszélesedése váltotta ki. A piac attól tart, hogy veszélybe kerülhet a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalának számító Hormuzi-szoros forgalma, ami súlyos kínálati sokkot okozna. Ennek hatására a nyersolaj ára 2022 óta nem látott szintre emelkedett.

Hétfőn Irán bejelentette, hogy Modzstaba Hámenei lép apja, Ali Hámenei helyébe az ország legfelsőbb vezetőjeként. A lépés egyértelmű üzenetet hordoz: Teherán keményvonalasai Donald Trump amerikai elnök nyomásgyakorlása ellenére sem hátrálnak meg.

A geopolitikai feszültségek ellenére az állampapírok nem tudtak profitálni a menedékeszközök iránti keresletből.

A befektetők ugyanis attól tartanak, hogy a tartósan magas olajárak felboríthatják a jegybankok tervezett kamatpályáját, és újra napirendre kerülhet a monetáris szigorítás.

Ez a forgatókönyv egyértelműen negatívan hat a kötvényárakra, mivel az árfolyamok és a hozamok ellentétesen mozognak.

