Rendkívüli lépés készülődik: akkora a baj, hogy felszabadíthatják a stratégiai olajtartalékot

A miniszterek Fatih Birollal, az IEA főigazgatójával közösen tárgyalnak a válságról. Az értesülések szerint
eddig három G7-tagállam, köztük az Egyesült Államok jelezte a tartalékok megnyitásának támogatását.
Egyes amerikai tisztségviselők 300-400 millió hordónyi olaj felszabadítását tartanák indokoltnak. Ez az IEA 32 tagországa által tárolt
1,2 milliárd hordós stratégiai készlet mintegy 25-30 százalékát tenné ki.
A Brent nyersolaj ára hétfőn az ázsiai kereskedésben 24 százalékot ugorva hordónkénti 116,71 dollárig emelkedett. A G7-találkozó hírére a jegyzés kissé visszaesett, de így is mintegy 19 százalékos pluszban, 110,85 dolláron állt. A WTI amerikai referenciaár hasonló mértékben, nagyjából 108 dollárra nőtt. Eközben az amerikai benzinár mindössze egy hét alatt gallononként 2,98 dollárról 3,45 dollárra ugrott.
Az olajár robbanása világszerte újabb inflációs hullámot indíthat el. Kína, India, Dél-Korea, Japán és több európai gazdaság, köztük Németország, Olaszország és Spanyolország a nyersolaj legnagyobb importőrei közé tartozik, így ők különösen kitettek az ársokknak. Az ázsiai tőzsdék hétfőn meredeken estek, és az amerikai részvénypiacok is jelentős veszteségekkel várják a nyitást.
A stratégiai tartalékok felszabadításának felvetése éles fordulatot jelent a Trump-kormányzat részéről. Múlt héten ugyanis még úgy nyilatkoztak, hogy a készletek megnyitására nincs szükség a piacok stabilizálásához. Az elemzők szerint azonban a rekordmértékű áremelkedés nem hagyott más választást a döntéshozóknak. Katar energiaügyi minisztere pénteken a Financial Timesnak nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy a háború "a világ gazdaságait is magával ránthatja". Emellett azt is megjósolta, hogy az öböl menti energiaexportőrök napokon belül leállítják a kitermelést.
Az IEA fennállása óta eddig ötször került sor a stratégiai tartalékok összehangolt felszabadítására. Legutóbb 2022-ben, az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán kialakult olajárválság idején léptek fel közösen. Az ügynökség a múlt héten rendkívüli ülésen vizsgálta a lehetőségeket. Ekkor közölték, hogy a tagállamok az 1,24 milliárd hordónyi állami készlet mellett mintegy 600 millió hordónyi kereskedelmi tartalékkal is rendelkeznek. Kína nem teljes jogú IEA-tag, de szintén hatalmas készleteket halmozott fel. Elemzői becslések szerint Peking 1,1-1,4 milliárd hordónyi olajjal rendelkezik, ami nagyjából 140 napnyi importszükségletét tudná fedezni.
