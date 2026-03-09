  • Megjelenítés
Új befektetési alapot dobott piacra az MBH, a kriptók hullámzását lehet vele meglovagolni
Befektetés

Új befektetési alapot dobott piacra az MBH, a kriptók hullámzását lehet vele meglovagolni

Portfolio
Az MBH Befektetési Banknál elérhető az MBH Alapkezelő által kezelt MBH Kriptoszektor Vállalatai Alap, amely a kriptodevizák ökoszisztémájában működő tőzsdei vállalatok részvényeibe kínál befektetési lehetőséget – közölte a társaság.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az MBH Befektetési Bank tematikus részvényalappal szélesítette befektetési kínálatát: az MBH Kriptoszektor Vállalatai Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap révén az ügyfelek nem közvetlenül kriptovalutákba, hanem a szektor működésében meghatározó, szabályozott piacokon jegyzett társaságokba fektethetnek.

A portfólió fókuszában olyan vállalatok állnak, amelyek a kriptoökoszisztéma különböző területein – például bányászati infrastruktúra, kereskedési és technológiai szolgáltatások – aktívak.

Az alap szabályozott, banki keretek között biztosít hozzáférést a kriptoszektorhoz a közvetlen kriptoeszköz-befektetésekhez képest ellenőrzöttebb formában – írja a társaság közleménye.

Az alapot a 7 fokú skálán a 3. kockázati osztályba sorolták be, lévén 100%-os lejáratkori tőkevédelemmel rendelkezik. A tőkevédelmet az teszi lehetővé, hogy az alap eszközeit döntő részben kamatozó eszközökbe (kötvényekbe, bankbetétekbe) fektetik.

Még több Befektetés

Már csak ez hiányzott: zuhanás az európai kötvénypiacon is

Pánik a piacon, mégis esik az arany - Mi történik?

Kiderült az igazság a hatalmas nyugdíjalapokról: hiába dől a pénz, van egy időzített bomba a háttérben

Az alap zártvégű konstrukcióban működik, a befektetési jegyeket az alapkezelő a futamidő alatt nem, csak a futamidő végén váltja vissza. Az MBH Kriptoszektor Vállalatai Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap lejáratának napja 2029. március 30.

Kapcsolódó cikkünk

Már csak ez hiányzott: zuhanás az európai kötvénypiacon is

Kiderült az igazság a hatalmas nyugdíjalapokról: hiába dől a pénz, van egy időzített bomba a háttérben

Megvadult a földgázár is a hétvégi fejlemények után

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Rendkívüli lépés készülődik: akkora a baj, hogy felszabadíthatják a stratégiai olajtartalékot
Hatalmas a baj a piacokon: megijedtek a befektetők, tömegesen menekítik a vagyonukat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility