Új befektetési alapot dobott piacra az MBH, a kriptók hullámzását lehet vele meglovagolni

Az MBH Befektetési Banknál elérhető az MBH Alapkezelő által kezelt MBH Kriptoszektor Vállalatai Alap, amely a kriptodevizák ökoszisztémájában működő tőzsdei vállalatok részvényeibe kínál befektetési lehetőséget – közölte a társaság.

Az MBH Befektetési Bank tematikus részvényalappal szélesítette befektetési kínálatát: az MBH Kriptoszektor Vállalatai Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap révén az ügyfelek nem közvetlenül kriptovalutákba, hanem a szektor működésében meghatározó, szabályozott piacokon jegyzett társaságokba fektethetnek.

A portfólió fókuszában olyan vállalatok állnak, amelyek a kriptoökoszisztéma különböző területein – például bányászati infrastruktúra, kereskedési és technológiai szolgáltatások – aktívak.

Az alap szabályozott, banki keretek között biztosít hozzáférést a kriptoszektorhoz a közvetlen kriptoeszköz-befektetésekhez képest ellenőrzöttebb formában – írja a társaság közleménye.

Az alapot a 7 fokú skálán a 3. kockázati osztályba sorolták be, lévén 100%-os lejáratkori tőkevédelemmel rendelkezik. A tőkevédelmet az teszi lehetővé, hogy az alap eszközeit döntő részben kamatozó eszközökbe (kötvényekbe, bankbetétekbe) fektetik.

Az alap zártvégű konstrukcióban működik, a befektetési jegyeket az alapkezelő a futamidő alatt nem, csak a futamidő végén váltja vissza. Az MBH Kriptoszektor Vállalatai Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap lejáratának napja 2029. március 30.

