Fordulat az aranypiacon: Trump egyetlen kijelentése mindent felforgatott

Gyengülő dollár és eső olajárak hajtották felfelé kedden az arany árfolyamát, miután Donald Trump amerikai elnök a közel-keleti konfliktus közeli lezárását valószínűsítette.

Kedden emelkedik az arany ára, miután Donald Trump amerikai elnök a közel-keleti konfliktus mielőbbi lezárását vetítette előre. A nyilatkozat nyomán zuhant az olajár és gyengült a dollár, ami egyaránt támogatta a nemesfém árfolyamát.

A nemesfém ára 0,7 százalékkal unciánként 5 175 dollárra emelkedett. A dollár 0,4 százalékkal gyengült, ami olcsóbbá tette az aranyat a más devizanemben jegyző befektetők számára.

Az olaj jegyzése több mint 5 százalékkal esett Trump kijelentései után, ami miatt a piac a háborúval összefüggő inflációs nyomás enyhülésében kezdett bízni.

Kelvin Wong, az OANDA elemzője szerint az eszkaláció mérséklődésének lehetősége csökkentheti az inflációs várakozásokat, ami kedvez a kamatot nem fizető aranynak, hiszen enyhítheti a jegybankokat érő kamatemelési nyomást.

Trump ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok csapásai jelentősen fokozódhatnak, ha Irán megpróbálja blokkolni a Hormuzi-szoroson áthaladó tankerforgalmat.

A szoroson halad át a világ olajellátásának mintegy egyötöde, a konfliktus pedig gyakorlatilag megbénította a hajózást: több mint egy hete vesztegelnek a tankerek, a termelők pedig a megtelő tárolókapacitások miatt kénytelenek visszafogni a kitermelést.

Hétfőn még 2 százalékkal esett az arany ára, mivel az elszálló energiaárak felerősítették az inflációs félelmeket, és csökkentették a Federal Reserve (Fed) közeli kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozásokat. A CME "FedWatch" eszköz adatai szerint a befektetők jelenleg arra számítanak, hogy a jegybank a március 18-án kezdődő kétnapos ülésén változatlanul hagyja az irányadó kamatszintet.

A piac figyelme most a szerdán érkező februári amerikai fogyasztóiár-indexre (CPI), valamint a pénteken érkező PCE-inflációs mutatóra irányul, utóbbit tekinti a Fed a legfontosabb árstabilitási mérőszámnak. Az egyéb nemesfémek közül az ezüst 2 százalékkal, a platina 0,7 százalékkal erősödött, míg a palládium 0,3 százalékkal gyengült.

