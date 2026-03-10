  • Megjelenítés
FONTOS Elszálltak az üzemanyagárak, átfogó csomaggal lépett fel a kormány - Ez benne a legnagyobb újdonság
Marad a tavasz, csak épp a szél visz el
Befektetés

Marad a tavasz, csak épp a szél visz el

Portfolio
Kellemes, tavaszi idő vár ránk kedden és a következő legalább 8-10 napban. Ennek fényében sok napsütésre számíthatunk, csak az időnként megnövekvő fátyolfelhők zavarhatják meg a napos időt – írja az Időkép. Csapadék nem várható, a délies szél megélénkül. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet.

A HungaroMet szerint a

nyugatról kelet felé haladó vastagabb fátyolfelhőzet és szaharai por is szűri a napsütést.

Délies szelet elsősorban a Dél-Alföldön és a Dunántúl északnyugati felében kísérik élénk lökések. Késő estére 1 és 9 fok közé hűl le a levegő.

A Weather on Maps elemzése szerint a következő 8-10 nap időjárását az befolyásolja, hogy a télen sokat emlegetett poláris örvény „mostanság sincs jó formában”: két jól körülhatárolható részre szakadt, emiatt úgynevezett sztratoszférikus melegedés zajlik az északi sarkvidék fölött. Az örvény egyik része nagyjából Oroszország, a másik pedig szokásos módon Észak-Amerika fölött helyezkedik el. Ez Kanadában és az USA-ban újra hidegbetöréshez, Európa nagyobb részén pedig tartósan enyhe időhöz vezethet.

Még több Befektetés

Váratlan húzás az ultragazdagoktól, bombabiztos helyre menekítették a pénzüket a kockázatok elől

Itt az új lista a legvonzóbb lakossági állampapírokról

Fordulat az aranypiacon: Trump egyetlen kijelentése mindent felforgatott

A jelenség hatása akár a hónap végéig is kitarthat, ezért meg lehet kockáztatni, hogy addig a komolyabb lehűlés, illetve és fagy veszélye is alacsony maradhat Közép-Európában, de ugyanez az áprilisról még nem mondható el.

Kapcsolódó cikkünk

Szélsőségeket okozó időjárási jelenség jöhet nyáron

Kettészakadt a polar vortex: ez vár Magyarországra a következő hetekben

Időjárás: itt a tavasz!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump szerint hamarosan vége a háborúnak, Irán tovább támad, NATO-tagállamot lőttek – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Valakik úgy veszik az állampapírokat, mintha nem lenne holnap – Mi folyik itt?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility