Marad a tavasz, csak épp a szél visz el

Kellemes, tavaszi idő vár ránk kedden és a következő legalább 8-10 napban. Ennek fényében sok napsütésre számíthatunk, csak az időnként megnövekvő fátyolfelhők zavarhatják meg a napos időt – írja az Időkép. Csapadék nem várható, a délies szél megélénkül. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet.

A HungaroMet szerint a

nyugatról kelet felé haladó vastagabb fátyolfelhőzet és szaharai por is szűri a napsütést.

Délies szelet elsősorban a Dél-Alföldön és a Dunántúl északnyugati felében kísérik élénk lökések. Késő estére 1 és 9 fok közé hűl le a levegő.

A Weather on Maps elemzése szerint a következő 8-10 nap időjárását az befolyásolja, hogy a télen sokat emlegetett poláris örvény „mostanság sincs jó formában”: két jól körülhatárolható részre szakadt, emiatt úgynevezett sztratoszférikus melegedés zajlik az északi sarkvidék fölött. Az örvény egyik része nagyjából Oroszország, a másik pedig szokásos módon Észak-Amerika fölött helyezkedik el. Ez Kanadában és az USA-ban újra hidegbetöréshez, Európa nagyobb részén pedig tartósan enyhe időhöz vezethet.

A jelenség hatása akár a hónap végéig is kitarthat, ezért meg lehet kockáztatni, hogy addig a komolyabb lehűlés, illetve és fagy veszélye is alacsony maradhat Közép-Európában, de ugyanez az áprilisról még nem mondható el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

