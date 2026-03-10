Megjött az ijesztően magas olajár-prognózis

Az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) legfrissebb havi jelentése szerint a Brent típusú kőolaj ára a következő két hónapban hordónként 95 dollár fölé emelkedhet az iráni konfliktus okozta kínálati zavarok miatt. Az év végére azonban a jegyzés 70 dollár környékére eshet vissza.

Az EIA a rövid távú energiapiaci előrejelzésében (Short-Term Energy Outlook) közölte, hogy a Hormuzi-szoros nagyrészt elzáródott a teherforgalom elől. Ezen a tengerszoroson halad át naponta a globális olajforgalom mintegy ötöde, így a lezárás az elkövetkező hetekben tovább csökkenti a közel-keleti kitermelést.

A szűkülő tranzitlehetőségekre hivatkozva hétfőn Szaúd-Arábia is csatlakozott Irakhoz és Kuvaithoz a kitermelés visszafogásában. A hivatal szerint a kínálati kiesések fokozatosan enyhülnek majd, amint a hajóforgalom újraindul a szoroson keresztül. Az olajáramlás helyreálltával a globális kitermelés ismét meghaladja majd a keresletet.

Az EIA várakozásai alapján a Brent ára a harmadik negyedévben 80 dollár alá süllyedhet.

Ugyanakkor 2026 egészére átlagosan 79 dolláros hordónkénti árral számolnak, ami 37 százalékkal magasabb az egy hónappal korábbi előrejelzésnél.

Az EIA az amerikai kiskereskedelmi benzinár-várakozását gallononként 3,34 dollárra emelte. Ez 14,7 százalékos felfelé módosítást jelent a korábbi előrejelzéshez képest, míg a gázolaj esetében 20,1 százalékos emeléssel 4,12 dolláros gallononkénti árat prognosztizálnak.

A hivatal rámutatott, hogy a finomítói és kiskereskedelmi árrések a vártnál lassabban normalizálódnak. Ennek következtében a második negyedévben továbbra is árfelhajtó nyomás várható a piacon.

