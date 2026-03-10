  • Megjelenítés
Megjött az ijesztően magas olajár-prognózis
Befektetés

Megjött az ijesztően magas olajár-prognózis

Portfolio
Az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) legfrissebb havi jelentése szerint a Brent típusú kőolaj ára a következő két hónapban hordónként 95 dollár fölé emelkedhet az iráni konfliktus okozta kínálati zavarok miatt. Az év végére azonban a jegyzés 70 dollár környékére eshet vissza.

Az EIA a rövid távú energiapiaci előrejelzésében (Short-Term Energy Outlook) közölte, hogy a Hormuzi-szoros nagyrészt elzáródott a teherforgalom elől. Ezen a tengerszoroson halad át naponta a globális olajforgalom mintegy ötöde, így a lezárás az elkövetkező hetekben tovább csökkenti a közel-keleti kitermelést.

A szűkülő tranzitlehetőségekre hivatkozva hétfőn Szaúd-Arábia is csatlakozott Irakhoz és Kuvaithoz a kitermelés visszafogásában. A hivatal szerint a kínálati kiesések fokozatosan enyhülnek majd, amint a hajóforgalom újraindul a szoroson keresztül. Az olajáramlás helyreálltával a globális kitermelés ismét meghaladja majd a keresletet.

Az EIA várakozásai alapján a Brent ára a harmadik negyedévben 80 dollár alá süllyedhet.

Ugyanakkor 2026 egészére átlagosan 79 dolláros hordónkénti árral számolnak, ami 37 százalékkal magasabb az egy hónappal korábbi előrejelzésnél.

Még több Befektetés

Ezekben a részvényekben vannak most a legjobb lehetőségek

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt! - díjmentes, interaktív előadás

Szinte elkölthetetlen pénzt termel az OTP

Az EIA az amerikai kiskereskedelmi benzinár-várakozását gallononként 3,34 dollárra emelte. Ez 14,7 százalékos felfelé módosítást jelent a korábbi előrejelzéshez képest, míg a gázolaj esetében 20,1 százalékos emeléssel 4,12 dolláros gallononkénti árat prognosztizálnak.

A hivatal rámutatott, hogy a finomítói és kiskereskedelmi árrések a vártnál lassabban normalizálódnak. Ennek következtében a második negyedévben továbbra is árfelhajtó nyomás várható a piacon.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerika a győzelem kapujában, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Von der Leyen: „Európa stratégiai hibát követett el”
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt! - díjmentes, interaktív előadás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility