Mutatunk egy magyar részvényt, amire most nagyon érdemes figyelni!

Az elmúlt napok esése több hazai részvényt is vonzóbb szintekre nyomott le, a hétfő esti hangulatjavulással pedig egyre több helyen villannak fel a fordulós jelek. Egy magyar papír esetében ráadásul különösen érdekes a helyzet: az árfolyam egy olyan technikai zónába érkezett, amely az elmúlt időszakban már többször is megbízható fordulópontnak bizonyult. Megmutatjuk, melyik részvényről van szó, és miért figyelhetik most kiemelten a befektetők.

A hangulatjavulás hátterében az áll, hogy Donald Trump amerikai elnök jelezte: hamarosan véget érhet a közel-keleti katonai konfliktus, ami az elmúlt napokban komoly bizonytalanságot okozott a globális piacokon.

A korábbi esés viszont több részvény árfolyamát is jelentősen lenyomta, olyan szintekre, ahonnan technikai alapon akár komoly felpattanás is jöhet.

A magyar piacon is találunk ilyen papírt. Ez a részvény nem más, mint