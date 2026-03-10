Trükköztek a könyveléssel, előveszi a felügyelet a nagy múltú német multit

A német szövetségi pénzügyi felügyelet, a BaFin kiterjesztette a Gerresheimer csomagolóipari és orvostechnikai vállalat pénzügyi beszámolóinak vizsgálatát, miután újabb bizonyítékokat talált számviteli szabályok megsértésére.

A BaFin keddi közleményében jelentette be, hogy eseti ellenőrzést indított a Gerresheimer AG 2024. december 1. és 2025. május 31. közötti konszolidált féléves pénzügyi kimutatásaira vonatkozóan. A hatóság szerint

konkrét bizonyítékok utalnak arra, hogy a vállalat megsértette a számviteli előírásokat.

A felügyelet egyúttal kiterjesztette a 2024. november 30-i fordulónapú konszolidált éves beszámolóra vonatkozó, már folyamatban lévő vizsgálatát is, mivel további szabálytalanságokra utaló jeleket tárt fel.

A BaFin még tavaly szeptemberben kezdett vizsgálódni a Gerresheimernél, miután felmerült a gyanú, hogy a vállalat egyes vevői szerződéseknél a tényleges teljesítés előtt számolta el az árbevételt.

