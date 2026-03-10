  • Megjelenítés
FONTOS Itt a 2016 óta nem látott mélypont: még a vártnál is alacsonyabb a magyar infláció
Trükköztek a könyveléssel, előveszi a felügyelet a nagy múltú német multit
Befektetés

Trükköztek a könyveléssel, előveszi a felügyelet a nagy múltú német multit

Portfolio
A német szövetségi pénzügyi felügyelet, a BaFin kiterjesztette a Gerresheimer csomagolóipari és orvostechnikai vállalat pénzügyi beszámolóinak vizsgálatát, miután újabb bizonyítékokat talált számviteli szabályok megsértésére.

A BaFin keddi közleményében jelentette be, hogy eseti ellenőrzést indított a Gerresheimer AG 2024. december 1. és 2025. május 31. közötti konszolidált féléves pénzügyi kimutatásaira vonatkozóan. A hatóság szerint

konkrét bizonyítékok utalnak arra, hogy a vállalat megsértette a számviteli előírásokat.

A felügyelet egyúttal kiterjesztette a 2024. november 30-i fordulónapú konszolidált éves beszámolóra vonatkozó, már folyamatban lévő vizsgálatát is, mivel további szabálytalanságokra utaló jeleket tárt fel.

A BaFin még tavaly szeptemberben kezdett vizsgálódni a Gerresheimernél, miután felmerült a gyanú, hogy a vállalat egyes vevői szerződéseknél a tényleges teljesítés előtt számolta el az árbevételt.

Még több Befektetés

Fordulat az aranypiacon: Trump egyetlen kijelentése mindent felforgatott

Különleges AI-rendszert épít az ismert AI-guru startupja: ez más lesz, mint az eddigi modellek

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt! - díjmentes, interaktív előadás

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Megint rászállt a német felügyelet az egyik sztárfintechre

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Trump szerint hamarosan vége a háborúnak, Irán tovább támad, NATO-tagállamot lőttek – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn
Szakad az olaj, kilőtt a tőzsde Trump nagy bejelentésére
Valakik úgy veszik az állampapírokat, mintha nem lenne holnap – Mi folyik itt?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility