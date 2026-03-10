Váratlan húzás az ultragazdagoktól, bombabiztos helyre menekítették a pénzüket a kockázatok elől

A Flagstone megbízásából 2025 decemberében végzett felmérésban 100 pénzügyi tanácsadó, 100 vagyonkezelő, 100 kis- és középvállalkozás, valamint 100 vagyonos magánszemély (legalább 100 ezer font befektethető vagyonnal rendelkező személy) vett részt. Az eredmények szerint
a megkérdezett vagyonos ügyfelek 38 százaléka tart ma több készpénzt, mint három évvel ezelőtt.
A megkérdezettek 42 százaléka kifejezetten azért részesíti előnyben a készpénzt, mert nem kívánja tőkéjét alulteljesítő vagy túl kockázatos eszközökbe fektetni, amíg nem talál megfelelő befektetési lehetőséget.
John Martin, a Flagstone termékigazgatója szerint a készpénz mára versenyképes alternatívává vált más befektetésekkel szemben, különösen akkor, ha máshol nem elég meggyőző a kockázat-hozam arány. A tanácsadók egyre inkább dinamikus, tudatos és jól teljesítő megoldásokat keresnek ügyfeleik készpénz-allokációjához.
A tendencia a vállalati szektorra is kiterjed: a kis- és középvállalkozások 41 százaléka szintén növelte készpénztartalékait, amelyek átlagosan 9 havi működőtőkének felelnek meg. Martin szerint a magasabb készpénzállomány nem pusztán védekezés: a cégek a rugalmasság megőrzése érdekében tartanak több likvid forrást, hogy kezelni tudják a költségeiket, ellenálljanak a piaci zavaroknak, és gyorsan tudjanak cselekedni, amikor kedvező lehetőség adódik.
