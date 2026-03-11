Ha Trump véget vetne a háborúnak, miért nem szárnyalnak a tőzsdék?

Az Olvasók többsége bizonyára élesen emlékszik a tavalyi kereskedelmi háborúra. Az év elején Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborút hirdetett először legfontosabb kereskedelmi partnerei, majd végül az egész világ ellen. Óriási pánik a piacokon, hatalmas esés, majd a Trump visszakozása után hatalmas, az év hátralévő részében kitartó menetelés kezdődött.
Mintha most is ez a forgatókönyv látszana teljesülni. Trump hatalmas erővel rohanta le Iránt, a kommunikációt az egekbe tekerte, a piacok megijedtek, majd Trump már táncolna ki a háborúból.
Nagyon erős a hasonlat a tavalyi, egy valami azonban hiányzik: nem szárnyalnak még a piacok. Most jön még csak az emelkedés java, vagy van egy láthatatlan hátszél, ami lehet, hogy sosem érkezik meg?
