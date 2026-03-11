Ha Trump véget vetne a háborúnak, miért nem szárnyalnak a tőzsdék?

Donald Trump tavaly már egyszer megmutatta, hogyan lehet néhány hét alatt óriási pánikot, majd ugyanilyen gyors megkönnyebbülést okozni a piacokon. Most mintha megint ugyanezt látnánk: agresszív fellépés, felfokozott kommunikáció, megijedő befektetők, majd a deeszkaláció lehetősége. A felszínen tehát erős a hasonlóság, a piac reakciója mégis jóval visszafogottabb. Ez pedig arra utal, hogy a háttérben most valami nagyon fontos dolog nem ugyanaz, mint tavaly.

Az Olvasók többsége bizonyára élesen emlékszik a tavalyi kereskedelmi háborúra. Az év elején Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborút hirdetett először legfontosabb kereskedelmi partnerei, majd végül az egész világ ellen. Óriási pánik a piacokon, hatalmas esés, majd a Trump visszakozása után hatalmas, az év hátralévő részében kitartó menetelés kezdődött.

Mintha most is ez a forgatókönyv látszana teljesülni. Trump hatalmas erővel rohanta le Iránt, a kommunikációt az egekbe tekerte, a piacok megijedtek, majd Trump már táncolna ki a háborúból.

Nagyon erős a hasonlat a tavalyi, egy valami azonban hiányzik: nem szárnyalnak még a piacok. Most jön még csak az emelkedés java, vagy van egy láthatatlan hátszél, ami lehet, hogy sosem érkezik meg?