Megszólalt a neves pénzember: most jön a világtörténelem legnagyobb összeomlása

A BlackRock okozhatja az összeomlást Kiyosaki szerint
2013-ban Robert Kiyosaki arra figyelmeztetett, hogy a történelem legnagyobb tőzsdei összeomlása közeleg. Mostani Twitter-posztjában pedig azt írja a 2008-as válságot sikeresen előrejelző megmondóember, aki egyben a „Gazdag papa, szegény papa” című bestseller szerzője is:
Remélem, hogy tévedek… Mégis attól tartok, hogy az összeomlás most érkezik meg.
Azzal magyarázza ezt az apokaliptikus előrejelzést, hogy a 2008-as válság kiváltó okát soha nem oldották meg, ezért „a következő összeomlás csak még nagyobb lehet”.
Míg a 2008-as válság a Lehman Brothers összeomlásával indult, Kiyosaki úgy véli, hogy
2026-ban a krízist a BlackRock magánhitel-piaci Piramisjátéka indíthatja el.
Ha és amikor a BlackRock összeomlik… az gyors és pusztító lesz.
- írja. Szerinte a baby boomer generáció nyugdíj-megtakarításai világszerte eltűnhetnek, mert a világ olyan adóssághegyet halmozott fel, amelyet nem tud visszafizetni.
REPEATING A WARNINGIn Rich Dad’s Prophecy (2013) I warned the biggest stock market crash in history….was STILL coming.In 2026, I hope I am wrong…. Yet I am afraid that crash is now arriving.Why did I make that prediction?Because the cause of the 2008 crash, the GFC,…— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 10, 2026
Hova kell menekülni?
Kiyosaki továbbra is azt javasolja a befektetőknek, hogy legyenek proaktívak, és
vásároljanak aranyat, ezüstöt, Bitcoint, Ethereumot, valamint szerezzenek részesedést valódi olajkutakban.
Amikor az árak rakétaként kilőnek, én gazdagabb leszek, mert az ezüst eltűnik, az olaj ára pedig emelkedik
- magyarázza.
