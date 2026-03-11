  • Megjelenítés
Megszólalt a neves pénzember: most jön a világtörténelem legnagyobb összeomlása
Megszólalt a neves pénzember: most jön a világtörténelem legnagyobb összeomlása

A nagy megmondásairól hírhedt Robert Kiyosaki szerint megérkezett a történelem legnagyobb tőzsdei összeomlása, a guru szerint a krízist a BlackRock magánhitel-piaci piramisjátéka indíthatja el.

A BlackRock okozhatja az összeomlást Kiyosaki szerint

2013-ban Robert Kiyosaki arra figyelmeztetett, hogy a történelem legnagyobb tőzsdei összeomlása közeleg. Mostani Twitter-posztjában pedig azt írja a 2008-as válságot sikeresen előrejelző megmondóember, aki egyben a „Gazdag papa, szegény papa” című bestseller szerzője is:

Remélem, hogy tévedek… Mégis attól tartok, hogy az összeomlás most érkezik meg.

Azzal magyarázza ezt az apokaliptikus előrejelzést, hogy a 2008-as válság kiváltó okát soha nem oldották meg, ezért „a következő összeomlás csak még nagyobb lehet”.

Míg a 2008-as válság a Lehman Brothers összeomlásával indult, Kiyosaki úgy véli, hogy

2026-ban a krízist a BlackRock magánhitel-piaci Piramisjátéka indíthatja el.

Ha és amikor a BlackRock összeomlik… az gyors és pusztító lesz.

- írja. Szerinte a baby boomer generáció nyugdíj-megtakarításai világszerte eltűnhetnek, mert a világ olyan adóssághegyet halmozott fel, amelyet nem tud visszafizetni.

Hova kell menekülni?

Kiyosaki továbbra is azt javasolja a befektetőknek, hogy legyenek proaktívak, és

vásároljanak aranyat, ezüstöt, Bitcoint, Ethereumot, valamint szerezzenek részesedést valódi olajkutakban.

Amikor az árak rakétaként kilőnek, én gazdagabb leszek, mert az ezüst eltűnik, az olaj ára pedig emelkedik

- magyarázza.



A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

