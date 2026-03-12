Történelmi veszteség a Hondánál, három elektromos modell gyártását is leállítják

Hatalmas leírást jelentett be a Honda az elektromosautó-üzletágában, ami miatt a japán autógyártó közel hetven év után először éves veszteséget könyvelhet el, írja a Reuters. A vállalat akár 15,7 milliárd dolláros költséget számolhat el az elektromos stratégiájának átalakítása miatt, miközben a vártnál gyengébb EV-kereslet és a támogatások megszűnése világszerte komoly kihívás elé állítja az autógyártókat.

Járműipar 2026 2026. március 26-27-én Debrecenben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!

A Honda hatalmas veszteséget jelentett be az EV-üzletágában.

A japán autógyártó akár 2,5 billió jenes, vagyis mintegy 15,7 milliárd dolláros leírást számol el az elektromos programjával kapcsolatban, ami miatt a cég történetében először éves veszteségbe csúszhat.

A vállalat azt várja, hogy a március végével záruló pénzügyi évben akár 570 milliárd jenes veszteséget könyvel el, miközben korábban még 550 milliárd jenes nyereséggel számolt.

Ez lenne az első éves veszteség a cég 1957-es tőzsdei bevezetése óta.

A hatalmas leírás hátterében elsősorban az áll, hogy a Honda három, az Egyesült Államokban tervezett elektromos modell gyártását teljesen leállítja. Az elemzők arra számítottak, hogy a cég az elektromos stratégiáját visszafogja, de az amerikai program teljes törlése sokakat meglepett.

A Honda vezérigazgatója, Mibe Tosihiro egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az elektromos autók iránti kereslet jelentősen gyengült, ami nagyon megnehezíti a profitábilis működést ebben a szegmensben. A vállalat ezért kénytelen átértékelni korábbi ambiciózus EV-terveit.

A helyzetet az is nehezíti, hogy az Egyesült Államokban Donald Trump elnök kormánya megszüntette az elektromos autókhoz kapcsolódó állami támogatások jelentős részét. Emiatt több autógyártó, köztük a Ford és a Stellantis is kénytelen volt újragondolni elektromos stratégiáját és jelentős leírásokat elszámolni.

A Honda emellett a kínai üzletágának értékét is csökkenti, miután egyre nehezebben tud versenyezni a fejlett szoftveres megoldásokat kínáló helyi gyártókkal, például a BYD-vel.

Az elektromos átállás költségei az egész iparágban hatalmasak. A Honda mostani leírásával együtt az autógyártók összesített EV-átértékelése már mintegy 67 milliárd dollárra rúg. A General Motors 7,6 milliárd dolláros, a Stellantis 25 milliárd dolláros, míg a Ford 19 milliárd dolláros leírást jelzett az elmúlt időszakban.

A Honda közben új növekedési lehetőségeket keres. A vállalat Japán és az Egyesült Államok mellett Indiára helyezi a hangsúlyt, ahol a vezetés szerint komoly bővülési potenciál van, ráadásul a kínai autógyártók gyakorlatilag ki vannak zárva a piacról.

A nehéz helyzet miatt a cég vezetői is vállalnak áldozatot. A vezérigazgató és az egyik alelnök három hónapon át 30 százalékkal csökkenti a fizetését, míg több más vezető 20 százalékos bércsökkentést fogadott el.

A Honda a következő pénzügyi évben új közép- és hosszú távú üzleti stratégiát kíván bemutatni, amelynek egyik fő célja az elektromos átállás költségeinek csökkentése és a versenyképesség javítása.

A Porschénál is nagyon félrementek az erőltetett elektromosítási tervek, emiatt gyakorlatilag eltünt tavaly a cég profitja. Erről itt írtunk részletesebben:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 11. Eltűnt a Porsche profitja, új stratégiát jelentett be a cég

Címlapkép forrása: Bridget Bennett/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ