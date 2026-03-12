  • Megjelenítés
Történelmi veszteség a Hondánál, három elektromos modell gyártását is leállítják
Befektetés

Történelmi veszteség a Hondánál, három elektromos modell gyártását is leállítják

Portfolio
Hatalmas leírást jelentett be a Honda az elektromosautó-üzletágában, ami miatt a japán autógyártó közel hetven év után először éves veszteséget könyvelhet el, írja a Reuters. A vállalat akár 15,7 milliárd dolláros költséget számolhat el az elektromos stratégiájának átalakítása miatt, miközben a vártnál gyengébb EV-kereslet és a támogatások megszűnése világszerte komoly kihívás elé állítja az autógyártókat.
Járműipar 2026
2026. március 26-27-én Debrecenben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!
Információ és jelentkezés

A Honda hatalmas veszteséget jelentett be az EV-üzletágában.

A japán autógyártó akár 2,5 billió jenes, vagyis mintegy 15,7 milliárd dolláros leírást számol el az elektromos programjával kapcsolatban, ami miatt a cég történetében először éves veszteségbe csúszhat.

A vállalat azt várja, hogy a március végével záruló pénzügyi évben akár 570 milliárd jenes veszteséget könyvel el, miközben korábban még 550 milliárd jenes nyereséggel számolt.

Ez lenne az első éves veszteség a cég 1957-es tőzsdei bevezetése óta.

Még több Befektetés

Felpörög az AI-háború - A techóriások az Anthropic mögé álltak

Rengeteg magyar mondhatja fel azonnal, büntetés nélkül az internetét – döntött az uniós bíróság a Telekom ügyében

Itt vannak a Nyomda legfrissebb számai, jöhet a magas osztalék

A hatalmas leírás hátterében elsősorban az áll, hogy a Honda három, az Egyesült Államokban tervezett elektromos modell gyártását teljesen leállítja. Az elemzők arra számítottak, hogy a cég az elektromos stratégiáját visszafogja, de az amerikai program teljes törlése sokakat meglepett.

A Honda vezérigazgatója, Mibe Tosihiro egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az elektromos autók iránti kereslet jelentősen gyengült, ami nagyon megnehezíti a profitábilis működést ebben a szegmensben. A vállalat ezért kénytelen átértékelni korábbi ambiciózus EV-terveit.

A helyzetet az is nehezíti, hogy az Egyesült Államokban Donald Trump elnök kormánya megszüntette az elektromos autókhoz kapcsolódó állami támogatások jelentős részét. Emiatt több autógyártó, köztük a Ford és a Stellantis is kénytelen volt újragondolni elektromos stratégiáját és jelentős leírásokat elszámolni.

A Honda emellett a kínai üzletágának értékét is csökkenti, miután egyre nehezebben tud versenyezni a fejlett szoftveres megoldásokat kínáló helyi gyártókkal, például a BYD-vel.

Az elektromos átállás költségei az egész iparágban hatalmasak. A Honda mostani leírásával együtt az autógyártók összesített EV-átértékelése már mintegy 67 milliárd dollárra rúg. A General Motors 7,6 milliárd dolláros, a Stellantis 25 milliárd dolláros, míg a Ford 19 milliárd dolláros leírást jelzett az elmúlt időszakban.

A Honda közben új növekedési lehetőségeket keres. A vállalat Japán és az Egyesült Államok mellett Indiára helyezi a hangsúlyt, ahol a vezetés szerint komoly bővülési potenciál van, ráadásul a kínai autógyártók gyakorlatilag ki vannak zárva a piacról.

A nehéz helyzet miatt a cég vezetői is vállalnak áldozatot. A vezérigazgató és az egyik alelnök három hónapon át 30 százalékkal csökkenti a fizetését, míg több más vezető 20 százalékos bércsökkentést fogadott el.

A Honda a következő pénzügyi évben új közép- és hosszú távú üzleti stratégiát kíván bemutatni, amelynek egyik fő célja az elektromos átállás költségeinek csökkentése és a versenyképesség javítása.

A Porschénál is nagyon félrementek az erőltetett elektromosítási tervek, emiatt gyakorlatilag eltünt tavaly a cég profitja. Erről itt írtunk részletesebben:

Kapcsolódó cikkünk

Eltűnt a Porsche profitja, új stratégiát jelentett be a cég

Címlapkép forrása: Bridget Bennett/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Elfogadták von der Leyen paktumát: vétójogok nélkül csatlakoznának az új tagállamok
Zúgnak a vészharangok, menekül a tőke, tömeges bedőléstől tartanak a pénzügyi rendszerben
Rengeteg magyar mondhatja fel azonnal, büntetés nélkül az internetét – döntött az uniós bíróság a Telekom ügyében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility