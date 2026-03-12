Történelmi veszteség a Hondánál, három elektromos modell gyártását is leállítják

A Honda hatalmas veszteséget jelentett be az EV-üzletágában.
A japán autógyártó akár 2,5 billió jenes, vagyis mintegy 15,7 milliárd dolláros leírást számol el az elektromos programjával kapcsolatban, ami miatt a cég történetében először éves veszteségbe csúszhat.
A vállalat azt várja, hogy a március végével záruló pénzügyi évben akár 570 milliárd jenes veszteséget könyvel el, miközben korábban még 550 milliárd jenes nyereséggel számolt.
Ez lenne az első éves veszteség a cég 1957-es tőzsdei bevezetése óta.
A hatalmas leírás hátterében elsősorban az áll, hogy a Honda három, az Egyesült Államokban tervezett elektromos modell gyártását teljesen leállítja. Az elemzők arra számítottak, hogy a cég az elektromos stratégiáját visszafogja, de az amerikai program teljes törlése sokakat meglepett.
A Honda vezérigazgatója, Mibe Tosihiro egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az elektromos autók iránti kereslet jelentősen gyengült, ami nagyon megnehezíti a profitábilis működést ebben a szegmensben. A vállalat ezért kénytelen átértékelni korábbi ambiciózus EV-terveit.
A helyzetet az is nehezíti, hogy az Egyesült Államokban Donald Trump elnök kormánya megszüntette az elektromos autókhoz kapcsolódó állami támogatások jelentős részét. Emiatt több autógyártó, köztük a Ford és a Stellantis is kénytelen volt újragondolni elektromos stratégiáját és jelentős leírásokat elszámolni.
A Honda emellett a kínai üzletágának értékét is csökkenti, miután egyre nehezebben tud versenyezni a fejlett szoftveres megoldásokat kínáló helyi gyártókkal, például a BYD-vel.
Az elektromos átállás költségei az egész iparágban hatalmasak. A Honda mostani leírásával együtt az autógyártók összesített EV-átértékelése már mintegy 67 milliárd dollárra rúg. A General Motors 7,6 milliárd dolláros, a Stellantis 25 milliárd dolláros, míg a Ford 19 milliárd dolláros leírást jelzett az elmúlt időszakban.
A Honda közben új növekedési lehetőségeket keres. A vállalat Japán és az Egyesült Államok mellett Indiára helyezi a hangsúlyt, ahol a vezetés szerint komoly bővülési potenciál van, ráadásul a kínai autógyártók gyakorlatilag ki vannak zárva a piacról.
A nehéz helyzet miatt a cég vezetői is vállalnak áldozatot. A vezérigazgató és az egyik alelnök három hónapon át 30 százalékkal csökkenti a fizetését, míg több más vezető 20 százalékos bércsökkentést fogadott el.
A Honda a következő pénzügyi évben új közép- és hosszú távú üzleti stratégiát kíván bemutatni, amelynek egyik fő célja az elektromos átállás költségeinek csökkentése és a versenyképesség javítása.
Címlapkép forrása: Bridget Bennett/Bloomberg via Getty Images
