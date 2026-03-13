Felszámolás indult egy cég ellen, amely jogosulatlan befektetési szolgáltatást nyújtott

Felszámolás indult a korábban itthon jogosulatlan befektetési szolgáltatás miatt a Magyar Nemzeti Bank által elmarasztalt, liechtensteini székhelyű Sun Contracting AG ellen. Az engedély nélküli befektetési szolgáltatást végzett társaságtól korábban kötvényt vásárolt magyar ügyfeleknek célszerű mihamarabb bejelenteniük – az arra vonatkozó határidőn túl is – hitelezői igényüket a Sun Contracting AG külföldi felszámolójánál - közölte az MNB.

Felszámolási eljárás kezdődött tavaly november 5-én a liechtensteini Sun Contracting AG ellen

– közölték egy hazai bírósági eljárás kapcsán nemrég a társaság jogi képviselői az MNB közleménye szerint. Mint emlékezetes, a Sun Contracting AG-vel szemben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2024. június 27-én tette közzé intézkedését jogosulatlan befektetési szolgáltatási tevékenység miatt, tiltotta meg annak további végzését és tett feljelentést is az illetékes nyomozó hatóságnál.

Az MNB hozzátette: a liechtensteini felügyelet (FMA) jóváhagyásával kötvénykibocsátásra jogosult társaság ugyanis itthon a magyar pénzügyi felügyelet engedélye nélkül forgalmazta is saját értékpapírjait. Ezt annak ellenére tette, hogy az MNB korábban felhívta a figyelmét a forgalmazás jogszerű módjára (vagyis professzionális befektetési szolgáltató, forgalmazó igénybevételére). A jogosulatlanul forgalmazott kötvényekből az MNB vizsgálatának megállapítása szerint legalább 279 magyar magánszemély vásárolt.

A társasággal szembeni fizetésképtelenségi eljárás miatt a hazai befektetők – amennyiben ezt eddig nem tették meg – az MNB közleményében szereplő elérhetőségeken jelenthetik be hitelezői igényeiket. Ezt határidőn túli igényként tehetik meg. Az MNB segítő szándékkal teszi közzé az elérhetőségeket, nem koordinálja az igénybejelentéseket. Felszámoló neve: Mag. René Saurer MES ügyvéd (Rechtsanwalt); cím: Gasser Partner Rechtsanwälte, Feldkircher Strasse 31, 9494 Schaan, FL (Fürstentum Liechtenstein); e-mail: suncontracting.insolvenzverwalter@gasserpartner.com.

