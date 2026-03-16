17 milliárd dollárt fizetett az Nvidia egyetlen technológiáért, ami mindent megváltoztathat

Az Nvidia legutóbbi negyedéves gyorsjelentésében közöltnél jóval komolyabb előrejelzést adott a techcég: árbevételük akár az 1000 milliárd dollárt is elérheti. Akkor még mintegy 500 milliárd dolláros bevételi lehetőségről beszéltek, amely csak a 2026-os évre vonatkozott – számolt be a Reuters.
A bejelentés hatására az Nvidia részvényeinek árfolyama rövid időre megugrott, végül 1,4 százalékos emelkedéssel zárt.
A vezérigazgató a nyitóelőadást a CUDA programozási platform versenyelőnyeinek ecsetelésével kezdte. Egyes elemzők szerint ez a szoftverkörnyezet jelenti az Nvidia legerősebb védvonalát a versenytársakkal szemben. Huang kiemelte, hogy a hatalmas telepített hardverbázis vonzza a fejlesztőket, akik aztán megalkotják az áttörést hozó új algoritmusokat.
Minden felhőszolgáltatónál és számítástechnikai vállalatnál jelen vagyunk, így gyakorlatilag minden iparágat kiszolgálunk
– fogalmazott a vezető.
A konferencián várhatóan bemutatják majda Feynman névre keresztelt, következő generációs MI-chipet is, amely Richard Feynman amerikai Nobel-díjas fizikusról kapta a nevét. Szó eshet továbbá az adatközpontokról, a digitális asszisztensként működő MI-ágensekről, valamint a mesterséges intelligencia fizikai alkalmazásairól, például a robotikáról.
Kiemelt téma a Groq chipgyártó startup is, amelytől az Nvidia tavaly decemberben 17 milliárd dollárért vásárolt technológiai licencet.
A Groq a gyors és költséghatékony inferenciára, vagyis a modellfuttatásra specializálódott, amely az a folyamat, amelynek során egy MI-modell a betanítás során megszerzett tudást felhasználva valós időben válaszol a kérdésekre vagy készít előrejelzéseket. Az elmúlt években az OpenAI, az Anthropic és a Meta százmilliárdokat költött a modellek betanítására.
Most azonban a hangsúly egyre inkább a felhasználók százmillióit kiszolgáló inferencia irányába tolódik. Ezen a piacon viszont az Nvidia már jóval erősebb versennyel néz szembe.
Az elemzők arra is választ várnak, hogy az Nvidia miért fektetett 2-2 milliárd dollárt a Lumentum és a Coherent vállalatokba. Ezek a cégek a chipek közötti optikai adatátvitelhez használt lézereket gyártanak. A piacon egyre fokozódik a verseny, amelyet részben maguk az Nvidia ügyfelei gerjesztenek a saját tervezésű chipjeikkel. Ennek ellenére a vállalat továbbra is a globális MI-ökoszisztéma központi szereplője marad. Szaúd-Arábiától a nyílt forráskódú MI-szoftverek fejlesztéséig az Nvidia szinte minden fronton jelen van.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Benjamin Fanjoy/Getty Images
