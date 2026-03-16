A háború árnyékában megtalálták az új mémrészvényt a kisbefektetők: ide áramlanak az őrült összegek
A háború árnyékában megtalálták az új mémrészvényt a kisbefektetők: ide áramlanak az őrült összegek

Az iráni konfliktus okozta olajpiaci kilengések rekordszámú kisbefektetőt vonzanak az olajhoz kötött tőzsdei alapokba, olyannyira, hogy egyre több elemző von párhuzamot a korábbi mémrészvényes kereskedési hullámokkal. A szakértők azonban figyelmeztetnek: az olaj piaca alapvetően másképp működik, mint egy mémrészvény - számolt be a Cnbc.

A kisbefektetők az elmúlt hetekben rekordösszegeket fektettek olajpiaci ETF-ekbe.

Mindez azután történt, hogy az árak heves ingadozásba kezdtek a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatti félelmek hatására. A Vanda Research adatai szerint az olaj-ETF-ekbe irányuló nettó lakossági tőkebeáramlás március 12-én rekordot döntött. Egyetlen nap alatt 211 millió dollár áramlott be az alapokba, ami meghaladja a 2020. májusi piaci pánik idején mért korábbi csúcsot. A népszerű United States Oil Fund (USO) március 6-án szintén rekordot ért el, napi 42 millió dolláros beáramlással.

A jelenség kapcsán több elemző is

a GameStop-részvények vagy az ezüst körüli korábbi spekulációs lázhoz hasonlítja a helyzetet.

Az olaj most egyértelműen lakossági mémtéma

– mondta Viraj Patel, a Vanda Research globális makrostratégája. Tom Sosnoff, a Lossdog pénzügyi technológiai platform vezérigazgatója szerint a nyersanyagok váltak 2026 spekulatív játszóterévé: "Először az ezüst és az arany volt az, most pedig az olaj."

A lakossági befektetők megjelenését megkönnyítette, hogy az olajpiacokra való belépési küszöb jelentősen csökkent. Az ETF-ek mellett a kisebb méretű határidős kontraktusok is elérhetővé váltak az egyéni befektetők számára. A Redditen már aktívan zajlanak a beszélgetések arról, hogyan lehet profitálni az iráni konfliktus okozta olajár-emelkedésből. A hozzászólók gyors nyereségekkel dicsekednek, és azon vitatkoznak, van-e még tér a további emelkedésre.

Több szakértő ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az olaj alapvetően különbözik a korábbi mémrészvényektől. Andy Lipow, a Lipow Oil Associates elnöke rámutatott, hogy

a kínálati zavar valós, és tényleges termeléskiesésen alapul,

a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) becslése szerint ugyanis napi mintegy 10 millió hordóval csökkent a kínálat. Saul Kavonic, az MST Marquee energiapiaci elemzője szerint a mémrészvény-hasonlat inkább a fokozott volatilitást tükrözi. Szerinte szó sincs arról, hogy a kisbefektetők határozhatnák meg a piac irányát.

Az elemzők figyelmeztetnek, hogy a kisbefektetőket vonzó volatilitás gyorsan ellenük is fordulhat.

A nyersolajjal való kereskedés olyan, mint székfoglalót játszani: amikor a zene megáll, nem lesz szép látvány

– fogalmazott Sosnoff. A Macquarie stratégái szerint a háborús kockázat, a kínálati bizonytalanság és a kormányzati beavatkozások kombinációja tartósan szélsőséges áringadozásokat okozhat. Emiatt

az olaj mindaddig mémrészvényként fog viselkedni, amíg a béke meg nem teremtődik.

