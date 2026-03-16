A háború árnyékában megtalálták az új mémrészvényt a kisbefektetők: ide áramlanak az őrült összegek

A kisbefektetők az elmúlt hetekben rekordösszegeket fektettek olajpiaci ETF-ekbe.
Mindez azután történt, hogy az árak heves ingadozásba kezdtek a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatti félelmek hatására. A Vanda Research adatai szerint az olaj-ETF-ekbe irányuló nettó lakossági tőkebeáramlás március 12-én rekordot döntött. Egyetlen nap alatt 211 millió dollár áramlott be az alapokba, ami meghaladja a 2020. májusi piaci pánik idején mért korábbi csúcsot. A népszerű United States Oil Fund (USO) március 6-án szintén rekordot ért el, napi 42 millió dolláros beáramlással.
A jelenség kapcsán több elemző is
a GameStop-részvények vagy az ezüst körüli korábbi spekulációs lázhoz hasonlítja a helyzetet.
Az olaj most egyértelműen lakossági mémtéma
– mondta Viraj Patel, a Vanda Research globális makrostratégája. Tom Sosnoff, a Lossdog pénzügyi technológiai platform vezérigazgatója szerint a nyersanyagok váltak 2026 spekulatív játszóterévé: "Először az ezüst és az arany volt az, most pedig az olaj."
A lakossági befektetők megjelenését megkönnyítette, hogy az olajpiacokra való belépési küszöb jelentősen csökkent. Az ETF-ek mellett a kisebb méretű határidős kontraktusok is elérhetővé váltak az egyéni befektetők számára. A Redditen már aktívan zajlanak a beszélgetések arról, hogyan lehet profitálni az iráni konfliktus okozta olajár-emelkedésből. A hozzászólók gyors nyereségekkel dicsekednek, és azon vitatkoznak, van-e még tér a további emelkedésre.
Több szakértő ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az olaj alapvetően különbözik a korábbi mémrészvényektől. Andy Lipow, a Lipow Oil Associates elnöke rámutatott, hogy
a kínálati zavar valós, és tényleges termeléskiesésen alapul,
a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) becslése szerint ugyanis napi mintegy 10 millió hordóval csökkent a kínálat. Saul Kavonic, az MST Marquee energiapiaci elemzője szerint a mémrészvény-hasonlat inkább a fokozott volatilitást tükrözi. Szerinte szó sincs arról, hogy a kisbefektetők határozhatnák meg a piac irányát.
Az elemzők figyelmeztetnek, hogy a kisbefektetőket vonzó volatilitás gyorsan ellenük is fordulhat.
A nyersolajjal való kereskedés olyan, mint székfoglalót játszani: amikor a zene megáll, nem lesz szép látvány
– fogalmazott Sosnoff. A Macquarie stratégái szerint a háborús kockázat, a kínálati bizonytalanság és a kormányzati beavatkozások kombinációja tartósan szélsőséges áringadozásokat okozhat. Emiatt
az olaj mindaddig mémrészvényként fog viselkedni, amíg a béke meg nem teremtődik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Felpöröghetnek tavasszal a gazdasági szereplők? - A Sunday Business Ride-on biztosan
Élmény. Közösség. Kapcsolatok.
Megszólalnak a biztosítók: mit sikerült elérni az etikus életbiztosítási szabályozással?
Előálltak a farbával a piac szereplői.
Portfolio Járműipar 2026: így maradhat versenyben a hazai autóipar a nagy fordulatok közepette
Mindenki egy helyen, aki számít a szakmában.
Minden szem erre a hajóra szegeződik: itt a váratlan fordulat a háborús övezetben
Átjutott a Hormuzi-szoroson az olajszállító.
Brutális hőingást mértek a meteorológusok
Nem mindenhol.
Az SZJA-bevallás tervezet vakfoltjai: mit nem tölt ki az adózók helyett a NAV?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2025. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket 2026. március 15-től tette elérhetővé az eSZJA felületén. Bár sok adózó esetéb
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Jöhet a lakásárak drasztikus esése? Egyáltalán beszélhetünk ingatlanlufiról?
Az MNB értékelése szerint már 18,8 százalékos volt a hazai lakások túlárazottsága, amelyre még rátehetett az Otthon Start program indulása is. Komoly, 21,29 százalékos éves áremelkedést l
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
LyondellBasell Industries - kereskedés
Két dolog történt mostanában a LYB-bel:Elfelezte az osztalékátAz iráni háború miatt az emelkedő olajárak meglódították az árfolyamátA LyondellBasell Industries egy vegyipari vállalat,
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!