Cáfolja a Meta a gigantikus létszámleépítésről szóló híreket

A Meta részvényárfolyama hétfőn mintegy 3 százalékot emelkedett, miután

a vállalat spekulatívnak nevezte a munkaerő több mint 20 százalékának elbocsátásáról szóló sajtóhíreket.

A Reuters szombaton három meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt írta, hogy a techóriás felső vezetése már megkezdte a létszámleépítés megtervezését.

A Meta 2025 decemberében közel 79 ezer alkalmazottat foglalkoztatott. Ennek fényében az említett arányú leépítés több mint 15 ezer munkavállalót érintene. Ez lenne a vállalat legnagyobb elbocsátási hulláma azóta, hogy Mark Zuckerberg 2022 végén 11 ezer munkahely megszüntetését jelentette be. Ezt a korábbi lépést egy átfogó költségcsökkentési program részeként hajtották végre.

A lehetséges leépítés azzal párhuzamosan merült fel, hogy a Meta egyre komolyabban fektet a mesterséges intelligenciát kiszolgáló infrastruktúrába. A vállalat januári negyedéves jelentésében közölte, hogy az MI-re fordított beruházási kiadásai idén 115 és 135 milliárd dollár között alakulhatnak. Ez az összeg nagyjából a duplája a tavalyinak. A lépés része annak a mintegy 700 milliárd dolláros összesített iparági beruházásnak, amelyet az Amazon, az Alphabet és a Microsoft is tervez idénre az MI-fejlesztések terén.

A Meta nincs egyedül a mesterséges intelligenciára hivatkozó leépítésekkel. Jack Dorsey Block nevű fintech cége februárban 4000 embert bocsátott el. Az Amazon januárban 16 ezer pozíciót szüntetett meg, az Atlassian pedig szerdán jelentette be alkalmazottai 10 százalékának elküldését.

A Challenger, Gray & Christmas tanácsadócég adatai szerint 2026-ban eddig több mint 12 ezer amerikai munkahely megszűnésénél hivatkoztak a mesterséges intelligenciára.

A Jefferies elemzői úgy vélik, ha a Meta hajlandó ekkora mértékű létszámcsökkentést végrehajtani az AI-beruházások növelése mellett, az egy szélesebb körű fordulatot jelez. Ez arra utal, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább a termelékenység motorjává válik. Hozzátették, hogy a leépítéseket részben az emelkedő AI-infrastruktúra költségeinek ellensúlyozására fontolgatják.

Ennek nemcsak a Metára, hanem a teljes technológiai és szoftveriparra nézve komoly következményei lehetnek.

A Meta árfolyama ma 3,4 százalékos pluszban, idén pedig mintegy 2,5 százalékos mínuszban van.

