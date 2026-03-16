Cáfolja a Meta a gigantikus létszámleépítésről szóló híreket

A Meta részvényárfolyama hétfőn mintegy 3 százalékot emelkedett, miután
a vállalat spekulatívnak nevezte a munkaerő több mint 20 százalékának elbocsátásáról szóló sajtóhíreket.
A Reuters szombaton három meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt írta, hogy a techóriás felső vezetése már megkezdte a létszámleépítés megtervezését.
A Meta 2025 decemberében közel 79 ezer alkalmazottat foglalkoztatott. Ennek fényében az említett arányú leépítés több mint 15 ezer munkavállalót érintene. Ez lenne a vállalat legnagyobb elbocsátási hulláma azóta, hogy Mark Zuckerberg 2022 végén 11 ezer munkahely megszüntetését jelentette be. Ezt a korábbi lépést egy átfogó költségcsökkentési program részeként hajtották végre.
A lehetséges leépítés azzal párhuzamosan merült fel, hogy a Meta egyre komolyabban fektet a mesterséges intelligenciát kiszolgáló infrastruktúrába. A vállalat januári negyedéves jelentésében közölte, hogy az MI-re fordított beruházási kiadásai idén 115 és 135 milliárd dollár között alakulhatnak. Ez az összeg nagyjából a duplája a tavalyinak. A lépés része annak a mintegy 700 milliárd dolláros összesített iparági beruházásnak, amelyet az Amazon, az Alphabet és a Microsoft is tervez idénre az MI-fejlesztések terén.
A Meta nincs egyedül a mesterséges intelligenciára hivatkozó leépítésekkel. Jack Dorsey Block nevű fintech cége februárban 4000 embert bocsátott el. Az Amazon januárban 16 ezer pozíciót szüntetett meg, az Atlassian pedig szerdán jelentette be alkalmazottai 10 százalékának elküldését.
A Challenger, Gray & Christmas tanácsadócég adatai szerint 2026-ban eddig több mint 12 ezer amerikai munkahely megszűnésénél hivatkoztak a mesterséges intelligenciára.
A Jefferies elemzői úgy vélik, ha a Meta hajlandó ekkora mértékű létszámcsökkentést végrehajtani az AI-beruházások növelése mellett, az egy szélesebb körű fordulatot jelez. Ez arra utal, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább a termelékenység motorjává válik. Hozzátették, hogy a leépítéseket részben az emelkedő AI-infrastruktúra költségeinek ellensúlyozására fontolgatják.
Ennek nemcsak a Metára, hanem a teljes technológiai és szoftveriparra nézve komoly következményei lehetnek.
A Meta árfolyama ma 3,4 százalékos pluszban, idén pedig mintegy 2,5 százalékos mínuszban van.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Elárulta az UniCredit vezére, mi a céljuk - Szárnyal a Commerzbank árfolyama
A német bank szerint velük nem egyeztettek, és kitartanak az önálló stratégia mellett.
Vad pletyka terjed: példátlan módszerrel nyomhatja le az olajárakat az Egyesült Államok - Megszólalt a pénzügyminiszter
Nem biztos benne, hogy milyen jogalap alapján tehetnék meg.
Elképesztően meg fog nőni az igény az LNG-re
A Shell előrejelzése.
Esik a Mol, egyre feljebb az OTP
Bizonytalan a hangulat a magyar tőzsdén.
Itt lehet az áttörés: átjutott egy tartályhajó a Hormuzi-szoroson
A Karachi nevű hajóról van szó.
Két magyar régió a tíz legalacsonyabb várható élettartamot ígérő EU-s régió között
Magyarország "picit" le van maradva ebben a mutatóban is
Itt a lista: ezeket a részvényeket most nagyon utálják a profik
Meglepő nevek is szerepelnek ezen a listán.
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Az SZJA-bevallás tervezet vakfoltjai: mit nem tölt ki az adózók helyett a NAV?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2025. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket 2026. március 15-től tette elérhetővé az eSZJA felületén. Bár sok adózó esetéb
Hitelt vettél fel? Mi lesz a családoddal, ha veled bármi történne?
A hitelfelvétel mindig nagy döntés a család életében. Szükséges forrást szerezned például egy lakásvásárláshoz, ugyanakkor a felvett kölcsön törlesztése jelentős anyagi terhet jelenthet
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!