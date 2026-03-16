  • Megjelenítés
Cáfolja a Meta a gigantikus létszámleépítésről szóló híreket
Befektetés

Cáfolja a Meta a gigantikus létszámleépítésről szóló híreket

Portfolio
A napokban több olyan hír is napvilágot látott, melyek szerint a Meta vezetése nagyszabású létszámcsökkentést tervez, a vállalat azonban ezt megcáfolva spekulációnak nevezve ezeket az éresüléseket. - írta a CNBC.
A Meta részvényárfolyama hétfőn mintegy 3 százalékot emelkedett, miután

a vállalat spekulatívnak nevezte a munkaerő több mint 20 százalékának elbocsátásáról szóló sajtóhíreket.

A Reuters szombaton három meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt írta, hogy a techóriás felső vezetése már megkezdte a létszámleépítés megtervezését.

Kapcsolódó cikkünk

20 százalékos létszámleépítés jöhet a Metánál

A Meta 2025 decemberében közel 79 ezer alkalmazottat foglalkoztatott. Ennek fényében az említett arányú leépítés több mint 15 ezer munkavállalót érintene. Ez lenne a vállalat legnagyobb elbocsátási hulláma azóta, hogy Mark Zuckerberg 2022 végén 11 ezer munkahely megszüntetését jelentette be. Ezt a korábbi lépést egy átfogó költségcsökkentési program részeként hajtották végre.

Még több Befektetés

Zsiday Viktor: globális recessziót okozhat a legújabb öbölháború

Hatalmas összeget fizet a legújabb szuperchipekért az amerikai techóriás, azonnal kilőtt az európai cég árfolyama

Itt a lista: ezeket a részvényeket most nagyon utálják a profik

A lehetséges leépítés azzal párhuzamosan merült fel, hogy a Meta egyre komolyabban fektet a mesterséges intelligenciát kiszolgáló infrastruktúrába. A vállalat januári negyedéves jelentésében közölte, hogy az MI-re fordított beruházási kiadásai idén 115 és 135 milliárd dollár között alakulhatnak. Ez az összeg nagyjából a duplája a tavalyinak. A lépés része annak a mintegy 700 milliárd dolláros összesített iparági beruházásnak, amelyet az Amazon, az Alphabet és a Microsoft is tervez idénre az MI-fejlesztések terén.

A Meta nincs egyedül a mesterséges intelligenciára hivatkozó leépítésekkel. Jack Dorsey Block nevű fintech cége februárban 4000 embert bocsátott el. Az Amazon januárban 16 ezer pozíciót szüntetett meg, az Atlassian pedig szerdán jelentette be alkalmazottai 10 százalékának elküldését.

A Challenger, Gray & Christmas tanácsadócég adatai szerint 2026-ban eddig több mint 12 ezer amerikai munkahely megszűnésénél hivatkoztak a mesterséges intelligenciára.

A Jefferies elemzői úgy vélik, ha a Meta hajlandó ekkora mértékű létszámcsökkentést végrehajtani az AI-beruházások növelése mellett, az egy szélesebb körű fordulatot jelez. Ez arra utal, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább a termelékenység motorjává válik. Hozzátették, hogy a leépítéseket részben az emelkedő AI-infrastruktúra költségeinek ellensúlyozására fontolgatják.

Ennek nemcsak a Metára, hanem a teljes technológiai és szoftveriparra nézve komoly következményei lehetnek.

A Meta árfolyama ma 3,4 százalékos pluszban, idén pedig mintegy 2,5 százalékos mínuszban van.

META_2026-03-16_15-13-56

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtámadta Irán a régió egyik legerősebb országát – Veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán
Von der Leyen kongatja a vészharangot: milliók hagyták el az otthonukat, meredeken nő a nyomás az EU-n
Sorra kapja a komoly fenyegetéseket Magyarország – Tényleg hamarosan bóvliba vághatnak?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility