  • Megjelenítés
FONTOS Elvágták a világ egyik legfontosabb útvonalát: itt az új globális olajpuzzle, de hiányoznak a kulcsfontosságú darabok
Fennakadás történt a londoni fémtőzsdén
Befektetés

Portfolio
A Londoni Fémtőzsde (LME) valamennyi kontraktus kereskedését felfüggesztette - az alumíniumtól a cinkig egyetlen piacon sem tudtak megbízásokat leadni a kereskedők, írja a Bloomberg.

A kereskedési adatok alapján a leállás helyi idő szerint 14:44-kor kezdődött. A tőzsde szóvivője e-mailben közölte, hogy tudnak a problémáról, és dolgoznak a hiba mielőbbi elhárításán.

Az üzemzavar pontos okáról egyelőre nem adtak hivatalos tájékoztatást.

A technikai hiba különösen érzékeny időszakban érintette a fémpiacot. Az iráni háború ugyanis jelentős fennakadásokat okoz az ipari fémek – köztük az alumínium és a cink – ellátási láncaiban, emellett bizonytalanságot teremt a hosszú távú keresleti kilátások körül.

A kereskedés felfüggesztése előtt a jegyzések vegyes képet mutattak: a réz árfolyama 0,6 százalékos pluszban, míg az alumíniumé 1,3 százalékos mínuszban állt.

Még több Befektetés

Címlapkép forrása: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Címlapról ajánljuk

PR cikk

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility