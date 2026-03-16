Fennakadás történt a londoni fémtőzsdén

A kereskedési adatok alapján a leállás helyi idő szerint 14:44-kor kezdődött. A tőzsde szóvivője e-mailben közölte, hogy tudnak a problémáról, és dolgoznak a hiba mielőbbi elhárításán.

Az üzemzavar pontos okáról egyelőre nem adtak hivatalos tájékoztatást.

A technikai hiba különösen érzékeny időszakban érintette a fémpiacot. Az iráni háború ugyanis jelentős fennakadásokat okoz az ipari fémek – köztük az alumínium és a cink – ellátási láncaiban, emellett bizonytalanságot teremt a hosszú távú keresleti kilátások körül.

A kereskedés felfüggesztése előtt a jegyzések vegyes képet mutattak: a réz árfolyama 0,6 százalékos pluszban, míg az alumíniumé 1,3 százalékos mínuszban állt.

Címlapkép forrása: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ