Váratlan fordulat: azonnali hatállyal távozik a kulcsfontosságú amerikai hivatal vezetője – Kiszivárgott a belső levél
Váratlanul lemondott az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) végrehajtási igazgatója, Margaret Ryan, aki alig fél éve töltötte be a pozíciót – értesült a Reuters több, az ügyet jól ismerő forrástól.

Az egykori katonai bíró tavaly szeptemberben csatlakozott az ügynökséghez, és azóta vezette a végrehajtási részleget. Bár Ryan komoly jogászi háttérrel rendelkezett, az értékpapírjog területén csak kevés tapasztalata volt.

A republikánus Paul Atkins elnök tavaly áprilisban állt a SEC élére, majd több hónapba telt, mire feltöltötte az ügynökség kulcspozícióit, beleértve Ryan kinevezését is.

A Reuters által megismert e-mail szerint Ryan azonnali hatállyal jelentette be lemondását.

A döntés sokakat meglepetésként érte a piacokat is.

Az elmúlt hat hónapban komoly eredményeket értünk el, és tudom, hogy ez a fontos munka a jövőben is folytatódni fog

– írta üzenetében. A SEC egyelőre nem reagált a sajtómegkeresésekre.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Matt McClain/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

