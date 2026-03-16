Váratlan fordulat: azonnali hatállyal távozik a kulcsfontosságú amerikai hivatal vezetője – Kiszivárgott a belső levél

Váratlanul lemondott az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) végrehajtási igazgatója, Margaret Ryan, aki alig fél éve töltötte be a pozíciót – értesült a Reuters több, az ügyet jól ismerő forrástól.

Az egykori katonai bíró tavaly szeptemberben csatlakozott az ügynökséghez, és azóta vezette a végrehajtási részleget. Bár Ryan komoly jogászi háttérrel rendelkezett, az értékpapírjog területén csak kevés tapasztalata volt.

A republikánus Paul Atkins elnök tavaly áprilisban állt a SEC élére, majd több hónapba telt, mire feltöltötte az ügynökség kulcspozícióit, beleértve Ryan kinevezését is.

A Reuters által megismert e-mail szerint Ryan azonnali hatállyal jelentette be lemondását.

A döntés sokakat meglepetésként érte a piacokat is.

Az elmúlt hat hónapban komoly eredményeket értünk el, és tudom, hogy ez a fontos munka a jövőben is folytatódni fog

– írta üzenetében. A SEC egyelőre nem reagált a sajtómegkeresésekre.

