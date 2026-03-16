Zsiday Viktor: globális recessziót okozhat a legújabb öbölháború

Zsiday Viktor megfogalmazása szerint Donald Trump amerikai elnök az iráni háború kirobbantásáva "benyitott egy gigantikus pozíciót", amiből a szakértő szerint ha akarna sem biztos, hogy ki tudna szállni.
Azt gondolta, hogy rárúgja az ajtót a korhadt iráni rezsimre, az pedig összeomlik és big beautiful peace!
Pedig a történelem tele van hasonló hibákkal, mutat rá: ugyanezt hitte Hitler a Szovjetunióról 1941-ben vagy Putyin Ukrajnáról 2022-ben. B terv híján pedig borzasztó katasztrófák jöttek ezután.
Zsiday szerint Donald Trump iráni kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot: kiderült, hogy az iráni rezsim nem omlik össze, és akár nagyon sokáig is képes lehet megzavarni az energiahordozók és más termékek kiáramlását az Öböl térségéből. Márpedig az árupiaci termékeknek gyakran nagyon rugalmatlan a keresletük, húzza alá a szakértő: ha szükség van rájuk, szinte bármekkora árat megadnak értük – "nem véletlen kerülhet egy vekni kenyér egy aranyórába háború idején".
Az olaj és földgáz rendkívül fontos a világgazdaság számára: zöld átmenet ide vagy oda, az emberiség elsődleges energiaigényének 80+%-a még mindig fosszilis energiahordozókból jön, emeli ki a szakember. A fosszilis energiahordozók nem csak a szállítmányozásban, de számtalan ipari folyamat során, a mezőgazdaságban, a fűtésben is elengedhetetlenek, és keresletüket lecsökkenteni nem könnyű: csak nagy áremelkedés hatására hajlandóak kevesebbet fogyasztani az emberek és a cégek. És bár a több mint 100 millió hordós napi olajfelhasználásból "csak" kb. 14-15 milliót érint a Hormuzi-szoros lezárása, Zsiday szerint
ez is bőven elég ahhoz, hogy óriási áremelkedést okozzon:
még akkor is, ha az államok felszabadítják a stratégiai tartalékokat, és az arab országok az export egy részét átirányítják vezetékekre.
Az elmúlt évszázadok tőzsdei manipulációit, mániáit és az ezek következtében létrejövő válságokat összegyűjtő Zsiday-könyv most újra elérhető a Portfolio könyvesboltjában.
A háború kezdetén a piacok úgy vélték, hogy egy pár napos/hetes fennakadás után minden visszatér a régi kerékvágásba, és most kezdenek csak rájönni, hogy nem feltétlenül csak az agresszoron (USA, Izrael) múlik, hogy meddig tart a fennakadás: az irániak hónapokra blokkolhatják az olaj és gáz kiáramlását, húzza alá Zsiday.
Amennyiben ez bekövetkezik, akkor az olaj- és gázárak brutálisan emelkedhetnek.
A megugró olajárak pedig mindenre hatnak, hiszen a szállítmányozáson keresztül megemelik mindennek az árát; az olajáraktól függenek az élelmiszerárak is, és számos ipari termék ára. Ilyen helyzetben a gazdaságpolitikusok nehéz döntés előtt állhatnak a szakértő szertint, hiszen egyszerre lehetnek inflációs és recessziós jelek is, márpedig ezek más-más fajta választ igényelnek.
"Ráadásul ez a sokk olyan helyzetben érte a piacokat, amikor elég nagy volt az elbizakodottság, elég magas volt a kockázatvállalás szintje: nem a félelem, hanem inkább a mohóság vezérelte a befektetőket
– ezért is lehet ebből könnyen nagyobb pánik is akár
- véli Zsiday.
Szerinte jelenleg "nincs ember a Földön, aki meg tudná mondani, hogy meddig tart az olajembargó", de rossz esetben, aminek valószínűleg van néhánytíz százalék esélye,
komoly reálgazdasági és tőzsdei mélyrepülést is okozhat a legújabb öbölháború, legrosszabb esetben globális recesszió és komoly inflációs megugrás lehet belőle.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
