Jókora esés a lakossági állampapíroknál, de van rá magyarázat

Összesen 69,8 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el múlt héten, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését. A legnépszerűbb kötvény ismét a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 41,22 milliárd forintnyi mennyiség fogyott, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepel 14,30 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel.
A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 11,23 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, nyomdai MÁP Plusz, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 3 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.
Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.
A jelentős esésben feltehetően szerepe volt annak is, hogy mostanra lecsengett a február végi állampapír-pénzeső hatása: aki a kézhez kapott összeget részben vagy egészben újra állampapírba kívánta fektetni, nagyrészt már a megelőző hetekben megtehette ezt. Ezzel együtt is azt látjuk, hogy a február végi nagy felfutás előtt stabilnak tekinthető, kb. heti 100 milliárdos szinteket is jócskán alulmúlja a mostani adat, azaz biztosan mérséklődött az állampapír-vásárlási kedv.
Az év eddigi időszakában, azaz március közepéig összesen 1096 milliárd forintot (hetente átlagosan 100 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt.
Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.
A forintos lakossági állampapírokban a február végi helyzet szerint az alábbi összegeket tartották a magyarok:
- Fix Magyar Állampapír: 4124 milliárd forint;
- Prémium Magyar Állampapír: 3299 milliárd forint;
- Bónusz Magyar Állampapír: 2069 milliárd forint;
- Magyar Állampapír Plusz: 1224 milliárd forint;
- Kincstári Takarékjegy: 641 milliárd forint;
- Babakötvény: 544 milliárd forint;
- Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 89 milliárd forint.
