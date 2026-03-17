Jön az OTP közgyűlése, döntenek az osztalékról is
Április közepén tartja éves közgyűlését az OTP Bank, ahol a beszámolóktól az osztalékon át a vezető testületek összetételéig számos fontos kérdésről döntenek a részvényesek.

Az OTP Bank 2026. április 17-én tartja éves rendes közgyűlését Budapesten a Marriott Hotelben. A részvényesek a szokásos éves napirendi pontok mellett több stratégiai és személyi kérdésben is döntést hoznak.

A közgyűlésen a részvényesek többek között döntenek az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalékfizetésről is.

Azt az OTP már a gyorsjelentésében közzétette, hogy a Management Committee döntésének értelmében a tavalyi negyedik negyedéves tőkemegfelelési mutatók számítása során 300 milliárd forint (részvényenként 1071 forint) osztalék került figyelembevételre.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlása több feltételhez kötött. A részvényesnek rendelkeznie kell a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában fennálló részvénytulajdonnal, szerepelnie kell a részvénykönyvben annak lezárásáig, valamint részvényesi jogai nem sérthetik a jogszabályokat és a társaság alapszabályát.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2026 április 10, amelyhez a társaság a KELER közreműködését veszi igénybe. A közgyűlés előtt két munkanappal a részvénykönyvet lezárják, az addigi adatokat törlik, majd a megfeleltetés szerinti adatokat rögzítik. A részvénykönyv lezárása után új bejegyzés csak a közgyűlést követően lehetséges.

A közgyűlésen az gyakorolhatja részvényesi jogait, akinek neve a lezárás időpontjában szerepel a részvénykönyvben. Ez nem akadályozza meg a részvények adásvételét, és az sem zárja ki a részvételt, ha a részvényeket a közgyűlés előtt átruházzák, amennyiben a tulajdonos a nyilvántartásban szerepel.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

