Új részvények kerülnek a BUX-ba

A Budapesti Értéktőzsde közzétette a BUX és a BUMIX indexkosarak új összetételét, amelyek 2026. április 1-jétől lépnek hatályba. A felülvizsgálat nyomán a BUX indexbe három új papír, az MBH Bank, a PannErgy és a Shopper Park Plus kerül be, miközben a CIG Pannónia kiesik, a Zwack pedig annak ellenére bent marad, hogy első alkalommal nem teljesítette a kritériumokat.

A BÉT közleménye szerint a BUX kosara így 18 részvényt tartalmaz majd. A blue chipek közül továbbra is az OTP marad a legnagyobb súlyú komponens 43,6 százalékkal, ezt követi a Mol 19,7 százalékkal és a Richter 17,8 százalékkal, míg a Magyar Telekom súlya 7,1 százalék.

Az újonnan bekerülő MBH Bank 3,2 százalékos, a Shopper Park Plus 0,7 százalékos, a PannErgy pedig közel 0,2 százalékos súllyal szerepel majd az indexben.

A BUMIX index esetében nem kerül be új részvény, ugyanakkor több változás is történik. A 4iG kikerül az indexből, miután közkézhányad-kapitalizációja a felülvizsgálati napi záróár alapján meghaladta a 125 milliárd forintot. Szintén búcsúzik a BIF és az MBH Jelzálogbank, miközben a Rába ugyan teljesítette a bekerülés kvantitatív feltételeit, mégsem kerül be az indexbe a kézikönyv vonatkozó pontjai alapján. A Budapesti Értéktőzsde részvénye első alkalommal nem felelt meg a BUMIX-kritériumoknak, de ettől még az index tagja marad.

Az új BUMIX-kosárban összesen 15 részvény szerepel majd, köztük az Alteo, az ANY Biztonsági Nyomda, az Appeninn, az AutoWallis, a CIG Pannónia, a Duna House, a Graphisoft Park, a Gránit Bank, a Masterplast, a PannErgy, a Shopper Park Plus, a Waberer’s és a Zwack. A legnagyobb súlyú papírok közé az ANY, a Shopper Park Plus, a Graphisoft Park és a Gránit Bank tartoznak.

A BÉT azt is jelezte, hogy az új BUX és BUMIX indexek AF tényezőit 2026. március 31-én, aznapi hivatalos záróárak alapján határozzák meg és publikálják, az új összetételű indexkosarak pedig április 1-jén lépnek életbe.

