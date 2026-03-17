Üzemanyagdrágulás: nem lenne szabad így árat emelni, mégis hatalmasat nyerészkednek a cégek

Ferdinand Fichtner berlini közgazdászprofesszor kutatása egyértelmű mintázatot tárt fel:

amikor a nyersolaj világpiaci ára emelkedik, a kiskereskedelmi üzemanyagárak az indokoltnál gyorsabban és meredekebben nőnek.

Az általa leírt séma része az is, hogy az olajárak csökkenésekor a visszaesés jóval lassabban gyűrűzik be a fogyasztói árakba. Ez az úgynevezett „rakétahatás” minden üzemanyagtípusnál megfigyelhető, de a gázolaj és a fűtőolaj esetében sokkal kifejezettebb, mint a benzinnél – írja a német gazdasági lap.

A mostani áremelkedés azonban még ezt a jól ismert piaci torzítást is jelentősen meghaladja a tanulmány adatai szerint:

a 95-ös oktánszámú benzin ára február végétől március közepéig literenként 1,83 euróról 2,07 euróra emelkedett.

A korábbi tapasztalatok alapján ugyanakkor csupán 1,93 eurós ár lenne indokolt. A gázolajnál még drámaibb az eltérés: a tényleges 2,16 eurós literenkénti árral szemben a normális szint Fichtner számításai szerint mindössze 1,88 euró lenne, míg a fűtőolajnál literenként tíz cent a különbség.

A Greenpeace megbízásából készült elemzés rámutatott, hogy az olajcégek az iráni háború kitörése óta napi 21 millió euró extraprofitot termelnek Németországban. Ebből 17,9 millió euró a gázolajból, míg 3,2 millió a benzinből származik.

A környezetvédelmi szervezet a többletnyereség teljes megadóztatását követeli.

Ez a megoldás hasonló lenne a 2022-es energiaválság idején az Európai Unió által bevezetett extraprofitadóhoz, amely akkor mintegy 2,5 milliárd eurós bevételt hozott az államkasszáknak. A közgazdászok ugyanakkor óvatosságra intenek:

szerintük ugyanis jogilag és módszertanilag is rendkívül nehéz elhatárolni a normál piaci profitot a háborús helyzetből fakadó extraprofittól.

A német politikai reakciók megoszlanak a bevethető eszközöket illetően: Katherina Reiche gazdasági miniszter (CDU) a napi legfeljebb egyszeri áremelés bevezetését szorgalmazza. Ugyanakkor elutasítja azt az osztrák modellt, amely heti háromra korlátozná az áremelések számát a benzinkutakon, mivel szerinte ez sokkal magasabb egyszeri árugrásokat eredményezne. Lars Klingbeil pénzügyminiszter (SPD) a versenyjogi szabályozás további szigorítását vetette fel. A kormánykoalíció által felállított munkacsoport hétfőn ült össze, hogy megvizsgálja az üzemanyagárak alakulását.

A Német Fogyasztóvédelmi Szövetség vezetője, Ramona Pop szerint az alacsony jövedelmű háztartásokat egyre súlyosabban érintik a folyamatos áremelkedések. Emiatt a Szövetségi Kartellhivatalnak haladéktalanul ki kell vizsgálnia a drágulás mögötti okokat. Pop azt is hangsúlyozta, hogy a magasabb üzemanyagárakból adódóan az államhoz befolyó többletbevételeket valamilyen formában vissza kellene juttatni a lakosság számára.

Címlapkép forrása: EU.

