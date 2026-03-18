Politika a csuklón - Három nap alatt vitték el a Swatch vámháborús órakollekcióját

A Swatch által kiemelt „What if… Tariffs” kollekció egyfajta kreatív válasz volt az amerikai vámokra.
Az üzenet a részletekben volt, a számlapon a 3-as és 9-es felcserélése rajzolta ki a 39-et, miközben a hátlapon egy százalékjel jelent meg, így az óra konkrétan a vám mértékét viselte magán.
A kollekció különlegessége azonban nem csak ebben állt, hanem abban is, hogy a teljes fejlesztési és értékesítési ciklus extrém gyorsasággal zajlott le. A beszámoló szerint pontosan annyi idő telt el az ötlettől a gyártásig, mint a piacra dobástól a teljes készlet elfogyásáig,
mindkettő három nap volt.
Ez a tempó inkább a fast fashion világát idézi, mint a hagyományosan lassú luxusipart.
A Portfolio-nál számokkal dolgozunk, de néha felbukkan egy-egy adat, ami minket is megakaszt, mert meglepő, nem áll össze elsőre vagy új megvilágításba helyezi a sztorit.
A sztori túlmutat egy egyszeri marketingakción. A Swatch ezzel azt demonstrálta, hogy képes rugalmasan mozgatni a kapacitásait, gyorsan reagálni a keresletre, és egy globális gazdasági eseményt termékbe fordítani. Ez a fajta sebesség és márkaerő ritka a luxusórák piacán, ahol a gyártási ciklusok jellemzően hosszúak, a kínálat pedig merevebb.
Az éves beszámoló alapján a vállalat működésének egyik kulcsa a mélyen integrált gyártási struktúra. A cég közel 150 gyártóegységet működtet Svájcban, ami rendkívüli kontrollt ad a teljes értéklánc felett. Ez a modell lehetővé teszi a gyors reakciókat, ugyanakkor magas fix költségszinttel jár, amit a cég tudatosan vállal. Ezt jól mutatja, hogy a gyártási szegmens 2025-ben kifejezetten gyenge teljesítményt nyújtott, mégis fenntartották a kapacitásokat és nem hajtottak végre jelentős leépítéseket.
A Swatch 2025-ben több mint 31 ezer munkavállalót foglalkoztatott világszerte, miközben a létszám csak minimálisan csökkent. A vállalat ezzel párhuzamosan erős innovációs aktivitást mutatott, egyetlen év alatt 187 új szabadalmat jegyeztek be. Ez arra utal, hogy az óragyártás a cég esetében nem pusztán hagyományos iparág, hanem technológiai fejlesztési terület is.
Érdekes fejlemény a disztribúciós modell átalakulása is. Az értékesítés több mint 47 százaléka már közvetlenül a végfelhasználóknak történik, saját üzleteken és online csatornákon keresztül. Ez jelentősen növeli a marzsokat és a márkakontrollt, miközben közelebb viszi a céget az Apple által alkalmazott retail modellhez. Az online értékesítés ráadásul új csúcsokat ért el, több régióban még a Covid-időszak rekordjait is meghaladta.
Földrajzi bontásban az egyik legnagyobb meglepetés az amerikai piac erőssége volt, ahol közel 20 százalékos növekedést értek el. Emellett több feltörekvő régió is kiemelkedően teljesített, India, a Közel-Kelet, Mexikó és Lengyelország egyaránt kétszámjegyű bővülést mutatott. Ez arra utal, hogy a luxusórák iránti kereslet egyre inkább globálissá válik, és új középosztályok jelennek meg a piacon.
A működés hatékonyságát jelzi, hogy a készletszintet is sikerült csökkenteni, több mint 300 millió svájci frankkal, ami tudatos készletgazdálkodásra utal egy bizonytalan piaci környezetben. Ugyanakkor a vállalat pénzügyi eredményei visszafogottak maradtak, a profitabilitás jelentősen csökkent. Ez azonban nem a kereslet hiányát tükrözi, hanem inkább azt a stratégiai döntést, hogy a cég a rövid távú profit helyett a hosszú távú kapacitásfenntartásra és növekedésre fókuszál.
A Swatch Group árbevétele 2025-ben 6,7 milliárd svájci frankról 6,28 milliárd svájci frankra csökkent, ami közel 6 százalékos visszaesést jelent. A profitabilitás ennél jóval nagyobb mértékben romlott, az üzemi eredmény 304 millió svájci frankról 135 millióra esett vissza, ami több mint 55 százalékos csökkenés. A nettó profit még látványosabban zuhant, 219 millió svájci frankról mindössze 25 millióra, ami közel 90 százalékos visszaesést jelent, így a nyereséghányad 3,3 százalékról 0,4 százalékra csökkent.
Címlapkép: Swatch Group
Látványos fordulat az amerikai nagyvárosban: hegyekben áll a készpénz, a helyiek szinte esélytelenek a lakáspiacon
Az AI-fellendülés újra lázba hozta San Francisco ingatlanpiacát.
Politika a csuklón - Három nap alatt vitték el a Swatch vámháborús órakollekcióját
Így reagált a Swatch Trump döntésére.
Mi lesz a törlesztővel, ha egyik hónapról a másikra csökken a bevétel?
Gönczi Erikát, a Groupama Biztosító stratégiai és bankbiztosítási igazgatóját és Pista Lászlót, az OTP Bank biztosítási területének vezetőjét kérdeztük.
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Most is 5 méterre lehet Öntől egy orosz kém, akárhol is van – figyelmeztet az elhárítás
Gyakorlatilag online rendelésre szállítják a szabotázsakciókat.
Váratlan fogás a reptéren: olyan állatokat csempészett a kínai férfi, amire kevesen számítottak
Egyre népszerűbb keleten.
Óriási ugrás előtt áll Magyarország, az AI mindent a feje tetejére állít
Jakab Roland, a magyar AI Koalíció elnöke és a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója tartott előadást.
Megölte Izrael az iszlám köztársaság egyik legbefolyásosabb vezetőjét – Volt, amit előre látott a veterán politikus
Őt bízták meg a tiltakozások véres leverésével.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben díjmódosításokat is bejelentett a cég: a jövőben kedvezőbb feltételekkel történhet a dev
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Trump iráni háborúja nélkülözi a rációt: mi jöhet most?
Három hét után segítséget kért az amerikai elnök.
A magyar boltok polcain is látni fogjuk, ha tovább tart az iráni háború
Komoly drágulás jöhet.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!