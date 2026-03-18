Politika a csuklón - Három nap alatt vitték el a Swatch vámháborús órakollekcióját

Most jelent meg a Swatch Group 2025-ös éves beszámolója, amelyben a cég egy egészen szokatlan sztorit is kiemelt. Egy különleges kollekcióval reagáltak Donald Trump 39 százalékos vámjára, és a limitált széria mindössze három nap alatt teljesen elfogyott. A történet jól mutatja, hogyan képes a svájci óragyártó egyszerre gyorsan reagálni a geopolitikai környezetre és erős keresletet generálni.

A Swatch által kiemelt „What if… Tariffs” kollekció egyfajta kreatív válasz volt az amerikai vámokra.

Az üzenet a részletekben volt, a számlapon a 3-as és 9-es felcserélése rajzolta ki a 39-et, miközben a hátlapon egy százalékjel jelent meg, így az óra konkrétan a vám mértékét viselte magán.

A kollekció különlegessége azonban nem csak ebben állt, hanem abban is, hogy a teljes fejlesztési és értékesítési ciklus extrém gyorsasággal zajlott le. A beszámoló szerint pontosan annyi idő telt el az ötlettől a gyártásig, mint a piacra dobástól a teljes készlet elfogyásáig,

mindkettő három nap volt.

Ez a tempó inkább a fast fashion világát idézi, mint a hagyományosan lassú luxusipart.

A Portfolio-nál számokkal dolgozunk, de néha felbukkan egy-egy adat, ami minket is megakaszt, mert meglepő, nem áll össze elsőre vagy új megvilágításba helyezi a sztorit.

A sztori túlmutat egy egyszeri marketingakción. A Swatch ezzel azt demonstrálta, hogy képes rugalmasan mozgatni a kapacitásait, gyorsan reagálni a keresletre, és egy globális gazdasági eseményt termékbe fordítani. Ez a fajta sebesség és márkaerő ritka a luxusórák piacán, ahol a gyártási ciklusok jellemzően hosszúak, a kínálat pedig merevebb.

Az éves beszámoló alapján a vállalat működésének egyik kulcsa a mélyen integrált gyártási struktúra. A cég közel 150 gyártóegységet működtet Svájcban, ami rendkívüli kontrollt ad a teljes értéklánc felett. Ez a modell lehetővé teszi a gyors reakciókat, ugyanakkor magas fix költségszinttel jár, amit a cég tudatosan vállal. Ezt jól mutatja, hogy a gyártási szegmens 2025-ben kifejezetten gyenge teljesítményt nyújtott, mégis fenntartották a kapacitásokat és nem hajtottak végre jelentős leépítéseket.

A Swatch 2025-ben több mint 31 ezer munkavállalót foglalkoztatott világszerte, miközben a létszám csak minimálisan csökkent. A vállalat ezzel párhuzamosan erős innovációs aktivitást mutatott, egyetlen év alatt 187 új szabadalmat jegyeztek be. Ez arra utal, hogy az óragyártás a cég esetében nem pusztán hagyományos iparág, hanem technológiai fejlesztési terület is.

Érdekes fejlemény a disztribúciós modell átalakulása is. Az értékesítés több mint 47 százaléka már közvetlenül a végfelhasználóknak történik, saját üzleteken és online csatornákon keresztül. Ez jelentősen növeli a marzsokat és a márkakontrollt, miközben közelebb viszi a céget az Apple által alkalmazott retail modellhez. Az online értékesítés ráadásul új csúcsokat ért el, több régióban még a Covid-időszak rekordjait is meghaladta.

Földrajzi bontásban az egyik legnagyobb meglepetés az amerikai piac erőssége volt, ahol közel 20 százalékos növekedést értek el. Emellett több feltörekvő régió is kiemelkedően teljesített, India, a Közel-Kelet, Mexikó és Lengyelország egyaránt kétszámjegyű bővülést mutatott. Ez arra utal, hogy a luxusórák iránti kereslet egyre inkább globálissá válik, és új középosztályok jelennek meg a piacon.

A működés hatékonyságát jelzi, hogy a készletszintet is sikerült csökkenteni, több mint 300 millió svájci frankkal, ami tudatos készletgazdálkodásra utal egy bizonytalan piaci környezetben. Ugyanakkor a vállalat pénzügyi eredményei visszafogottak maradtak, a profitabilitás jelentősen csökkent. Ez azonban nem a kereslet hiányát tükrözi, hanem inkább azt a stratégiai döntést, hogy a cég a rövid távú profit helyett a hosszú távú kapacitásfenntartásra és növekedésre fókuszál.

A Swatch Group árbevétele 2025-ben 6,7 milliárd svájci frankról 6,28 milliárd svájci frankra csökkent, ami közel 6 százalékos visszaesést jelent. A profitabilitás ennél jóval nagyobb mértékben romlott, az üzemi eredmény 304 millió svájci frankról 135 millióra esett vissza, ami több mint 55 százalékos csökkenés. A nettó profit még látványosabban zuhant, 219 millió svájci frankról mindössze 25 millióra, ami közel 90 százalékos visszaesést jelent, így a nyereséghányad 3,3 százalékról 0,4 százalékra csökkent.

Címlapkép: Swatch Group

