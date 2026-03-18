Repülőrajttal indult az év, de a válság árnyéka tovább vetül Kínára

Sivár betonvázak, üres toronyházak és csalódott lakásvásárlók: az ingatlanválság nagyon is látható sebei még 5 év után sem tudtak behegedni Kínában. Miközben a gazdaság meglepően erősen kezdte az idei évet, a friss adatokból a lakáspiaci hanyatlás hosszú árnyéka is kirajzolódik.

A kínai statisztikai hivatal hétfői adatközlése alapján az ázsiai óriás gazdasága valódi repülőrajttal kezdte az évet. Az ipari termelés 6,3 százalékkal nőtt az év első két hónapjában az előző év azonos időszakához képest – jelentősen felülmúlva az 5 százalékos bővülést, ami a Reuters által megkérdezett elemzők konszenzusa volt. Az erős kezdésre már valamennyire számítani lehetett a nemrég megjelent exportadatok fényében, ami alapján a kivitel egy elképesztő, 21,8 százalékos bővülést mutatott januárban és februárban az előző évhez képest.

Ami meglepőbb, hogy a belső kereslethez kötődő mutatók is felülmúlták a várakozásokat. A kiskereskedelmi forgalom 2,8 százalékkal bővült az első két hónapban, ami a decemberi növekmény háromszorosa, és némileg magasabb, mint az előzetes várakozás (2,5%). Ebben minden bizonnyal szerepe volt annak, hogy az időszakra esett a kínai holdújév, az ázsiai ország legjelentősebb ünnepe.

Ha azonban az adatok mögé nézünk, akkor látszik, hogy a kínai gazdaságnak még mindig nem sikerült leküzdenie egy fontos, hosszú ideje húzódó problémáját.

Az ingatlanárak februárban 0,3 százalékkal csökkentek az előző hónaphoz képest. Év/év alapon a csökkenés mértéke 3,2 százalék volt, ami a legmeredekebb visszaesést jelenti az elmúlt nyolc hónapban. A vizsgált 70 város közül 53-ban csökkentek az árak. Emellett az ingatlanpiaci beruházások az első két hónapban 11,1 százalékkal estek 2025 januárjához és februárjához képest. Mindez egyértelműen mutatja:

még 5 év után sem sikerült a gazdaságnak kilábalnia az ingatlanválságból.

Hogyan működött a régi modell?

A 2021–2022 előtti időszakban a kínai gazdasági növekedés egyik kulcsa egy nagyon erős belső dinamika volt, amelyben az ingatlanpiacnak kiemelkedő szerepe volt.

A hosszú évek szélsebes növekedése a jövedelmek gyors emelkedését eredményezte, amihez kiemelkedően magas megtakarítási ráta társult. A kínai háztartások megtakarításaikat döntően ingatlanba fektették, tartós lakás- és földár-emelkedést generálva. Ez egy önmagát erősítő folyamatot hozott létre: az emelkedő árak növelték a vagyonérzetet és további ingatlanvásárlásra ösztönöztek, ami még tovább hajtotta az árakat.

A modell másik fontos pillére a helyi önkormányzatok finanszírozása volt. Mivel az adóbevételek nagy része a központi költségvetéshez került, a helyi kormányzatok bevételeiket nagyrészt földértékesítésekből szerezték. Az emelkedő földárak így közvetlenül növelték a költségvetési mozgásterüket.

A rendszerben két fő beruházási csatorna működött:

Ingatlanfejlesztők, akik földet vásároltak, lakásokat építettek és sokszor előértékesítéssel finanszírozták projektjeiket, így már az építkezés előtt pénzhez jutottak.

Önkormányzati finanszírozási cégek (LGFV-k), amelyek hitelből finanszíroztak ingatlan-, infrastruktúra- és közszolgáltatási beruházásokat. Az infrastruktúrafejlesztés tovább növelte a környező földek értékét, ami újabb bevételeket és beruházásokat generált.

A folyamat mögött a bankrendszer és az árnyékbanki finanszírozás is állt. A bankok szívesen hiteleztek, mert az ingatlan és a föld folyamatosan növekvő értékű fedezetnek számított. A lakossági megtakarítások stabil finanszírozási alapot biztosítottak, hiszen a betétek az ingatlanvásárlások után is a bankrendszerben maradtak.

A modell azonban kockázatokat halmozott fel. A növekedés egyre inkább épült:

előértékesített, de még fel nem épült projektekre magas eladósodottságra arra a feltételezésre, hogy az ingatlanárak folyamatosan emelkednek.

Amíg az árak nőttek, a rendszer működött.

Amikor azonban a föld- és lakásárak stagnálni vagy csökkenni kezdtek, a finanszírozási és növekedési modell feszültté és sérülékennyé vált, mert az egész hitelrendszer az emelkedő fedezeti értékekre épült.

A szektor akkora jelentőségre tett szert, hogy az ingatlanfejlesztések a beruházások 20-25 százalékáért voltak felelősek.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 21. Exportrekord és gyenge fogyasztás: a kínai paradoxon

Meghúzni a vörös vonalakat

A kommunista vezetés a növekvő veszélyeket látva 2020 végén fontos lépésre szánta el magát: meghirdette a három vörös vonal politikáját, amivel az ingatlanfejlesztők további eladósodottságát szerette volna fékezni.

A vörös vonalak bizonyos pénzügyi mutatókat jelöltek. Az egyik ilyen követelmény például az volt, hogy a készpénzállománynak legalább akkorának kellett lennie, mint az egy éven belül lejáró adósságnak. Minél több vonalat lépett át egy ingatlanfejlesztő, annál kevésbé volt lehetősége új hitelt felvenni. A politika egy szélesebb intézkedéscsomag része volt, aminek során szigorították például az előfinanszírozási rendszert és a lakosság számára a jelzáloghitel felvételének szabályait.

A lépésnek hamar súlyos, nagyon is látható következményei lettek. Sok ingatlanfejlesztő nem tudott megfelelni a feltételeknek, és nem tudta törleszteni az adósságait. A legismertebb példa erre az Evergrande nevű cég volt. A csődhullám miatt projektek tömege akadt el, vagy készült el hatalmas késéssel. Az önkormányzatok bevételei visszaestek, ami az adósságproblémáik erősödéséhez vezetett, és a beruházásokat is visszafogta. A Goldman Sachs becslése szerint a szektor szenvedése 2024-ben és 2025-ben is 2 százalékponttal vetette vissza a növekedést. A mintegy három évtizedig tartó boom szellemvárosokat termelt, az előfinanszírozási rendszer nyomán pedig sok kínai azzal szembesült, hogy hiába fizetett, a lakása nem, vagy csak nagyon lassan készült el.

Mi sem szemlélteti ezt jobban, mint Zhoukou példája, amiről a The Economist számolt be nemrég. Az ország központi síkságán fekvő, gyorsan urbanizálódó városban egy ingatlanfejlesztő olyan lakópark építését kezdte el, amely "klasszikus kínai életmódot" ígért, zöldövezeti környezetben és jó iskolák közelében. Ma a komplexum legtöbb toronyháza és villája csak betonváz. A fejlesztő, a Henan Zhongao Plaza csődbe ment, vezetője pedig börtönben ül. Néhány épületbe beköltözött egy maroknyi kitartó lakó, de a közeli lakások üresen állnak. Egy részüknek az ablakai is hiányoznak.

Li asszony, a kevés lakó egyike megjegyezte, hogy ők legalább be tudtak költözni – az idősebb vásárlók egy része meghalt, mielőtt az átadás megtörtént volna.

Az ilyen épületekre külön kifejezést alkottak a kínaiak: lanweilou, vagyis "rothadt farok", amely a reményteljes kezdet után rossz véget érő történetre utal. A probléma tömeges. A Nomura bank szerint 2023-ban körülbelül 20 millió előre eladott, befejezetlen ingatlan volt Kínában. A Chaguan átlagárak alapján végzett gyors számításai szerint megdöbbentő mértékű, mintegy 17 billió jüannyi (2,5 billió dollár) háztartási vagyon áll ezekben a kihasználatlan projektekben – vagyis a GDP valamivel több mint 10%-a. Nem csoda, hogy nem igazán látjuk jeleit annak, hogy a kínai gazdaság fogyasztásalapúbbá válna: ilyen környezetben érthető, ha a lakosságnak nem sok kedve van költekezni. Ráadásul a kommunista vezetés nemrég bemutatott ötéves terve alapján a fogyasztás serkentése nem is kiemelkedő prioritás:

Már látjuk a végét?

A még mindig súlyos gondok mellett azonban halvány, de reménykeltő jelek is látszódnak. "Néhány piac a kisebb városokban lehet, hogy sosem fog teljesen helyreállni" – mondta Albert Hu shanghaji közgazdász a Handelsblattnak. A nagyobb városokban azonban már látszódnak a talpraállás kezdetei. Shanghajban és Pekingben például már az ingatlanárak enyhe emelkedését láthattuk az év elején.

Ami azonban nagyobb meglepetést okozott, az az volt, hogy a hétfői adatközlés azt mutatta, hogy az év elején a beruházások 1,8 százalékkal bővültek. A várakozások 2,1 százalékos csökkenésről szóltak. Ezzel megszakadt a kedvezőtlen tendencia, aminek eredményeképpen 2025-ben először esett a beruházások értéke az adatközlés kezdete óta, mintegy 3,8 százalékkal. Eközben az infrastruktúrába történő beruházások 11,4 százalékos növekedést mutattak, ami ebben az időszakban a leggyorsabb bővülést jelenti 2021 óta.

Mindez arra utal, hogy kezd újjáéledni a kínai gazdaság korábbi fontos húzóereje – ezúttal azonban már nem az ingatlanpiacra építve.

Az átmenet tehát, amit még 2020-ban kezdeményezett a pekingi vezetés, most végre elkezdhet gyümölcsöket hozni a fájdalom mellett.

A kérdés már csak az, hogy valódi szerkezetváltást láthatunk-e, vagy csupán annak a jeleit, hogy a hatóságok idénre halasztották az építkezési projekteket, amikor úgy látták, hogy a 2025-ös növekedési cél elérése már biztosított.

Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

