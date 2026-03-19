Előbb jön a nyugdíj áprilisban
Áprilisban a megszokott 12-e helyett hamarabb érkezik a nyugdíj a bankszámlákra.

A Magyar Államkincstár még tavaly decemberben közzétette a 2026-os nyugdíjfolyósítási dátumokat, ebből kiderült, hogy áprilisban előbb érkeznek a nyugdíjak:

Nyugdíjfolyósítás várható dátumai
Időszak Banki jóváírás várható időpontja
2026. január január 12. (hétfő)
2026. február február 12. (csütörtök) - havi ellátás
2026. február február 13. (péntek) - a 13. havi ellátás és a 14. havi ellátás negyedrésze
2026. március március 12. (csütörtök)
2026. április április 10. (péntek)
2026. május május 12. (kedd)
2026. június június 12. (péntek)
2026. július július 10. (péntek)
2026. augusztus augusztus 12. (szerda)
2026. szeptember szeptember 11. (péntek)
2026. október október 12. (hétfő)
2026. november november 12. (csütörtök)
2026. december december 2. (szerda)
Forrás: Magyar Államkincstár, Portfolio.hu

Idén április 12-e vasárnapra esik, így a kifizetést az ezt megelőző munkanapra hozzák előre.

Hasonló okokból júliusban, szeptemberben is előbb jön a nyugdíj, decemberben pedig a hónap elején, már 2-án utalnak.

