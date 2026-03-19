Kritikus szinten a német tőzsde, betonszint eshet el!

Masszív eladói nyomás alá kerültek világszerte a tőzsdék, a német tőzsde is nagyot esett, amivel egy kritikus szintre esett az értéke. A következő órákban nagyobb mozgásokra érdemes felkészülni. Mutatjuk, mire érdemes figyelni!

Távolról nézve úgy tűnik, mintha a befektetők nem igazán árazták volna be eddig azt, hogy az iráni háború elhúzódhat, tartósan zárva maradhat a Hormuzi-szoros, ez pedig elképesztő mozgásokat hoz a nyersanyagok árában, és súlyosan érinti a Perzsa-öböl menti országok gazdaságait, extrém esetben pedig akár komoly világgazdasági hatásai is lehetnek.

A vezető részvényindexek többsége csupán néhány százalékra van a történelmi csúcsától, az esés egyáltalán nem volt nagy ahhoz képest, hogy mekkora az iráni háború eszkalációjának tétje.

Ma viszont elkezdett begyorsulni az esés, mintha hirtelen észbe kaptak volna a befektetők, ezzel pedig több részvénypiacon is nagy lejtmenetet látunk.