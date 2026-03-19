Sok magyar számláján landol extra pénz ezekben a napokban, az államkincstártól érkezik

Mintegy 2,4 milliárd forint állami támogatást ír jóvá a 2025. évi Babakötvény befizetések után a Magyar Államkincstár; a jóváírások pénteken indulnak több mint 240 ezer gyermek Start-számlájára - közölte a kincstár csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a kincstár februárban mintegy 15 milliárd forint kamatot írt jóvá a gyermekek Start-számláján, amely, kiegészülve a most kifizetendő állami támogatással, tovább gyarapítja a családok megtakarításait.

A jóváírt állami támogatásokkal nincs teendő, mert azok automatikusan a Babakötvénybe kerülnek - tették hozzá.

A következő kamatperiódusban a Babakötvény 7,4 százalékos kamatot fizet majd,

ami az állami támogatással kiegészítve még mindig az egyik legmagasabb kockázatmentes hozamot biztosító befektetési lehetőség a gyermeket nevelő családok számára - emelték ki.

Jelenleg mintegy 450 ezer gyermek rendelkezik ilyennel, és a megtakarítások összértéke megközelíti az 550 milliárd forintot - írták.

