Hat éve nem történt ilyen az arannyal

A nemesfém csütörtökön szakította meg hét napig tartó veszteségsorozatát. Pénteken 4690 dollár környékén kereskedtek egy unciával, ami heti szinten mintegy 7 százalékos esést jelent.
Ekkora visszaesésre 2020 márciusa óta nem volt példa.
Az Egyesült Államok és Izrael múlt hónapban Irán ellen indított támadása óta az arany minden héten veszített az értékéből. A nyersolaj, a földgáz és az üzemanyagok árának megugrása inflációs aggodalmakat szült. Ez csökkentette annak esélyét, hogy a jegybankok lazítsanak a monetáris politikán, ami a kamatot nem fizető arany számára kifejezetten hátrányos.
A visszaesést több tényező is hajtotta. Az amerikai államkötvényhozamok emelkedtek, a dollár pedig erősödött. Emellett a befektetők a máshol elszenvedett veszteségeik kompenzálására kezdték eladni az aranypozícióikat. A fizikai arannyal fedezett, tőzsdén kereskedett alapokból (ETF-ekből) három hét alatt több mint 60 tonna aranynak megfelelő tőke áramlott ki. A globális ETF-állományok ezzel elveszítették az idei év eleje óta felhalmozott teljes többletüket.
A Fed a hét közepén tartotta kamatdöntő ülését, és a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az irányadó kamatot. Jerome Powell elnök hangsúlyozta, hogy a lazítás folytatásához érdemi előrelépésre lenne szükség az infláció csökkentése terén. Robert Gottlieb, a JP Morgan egykori nemesfém-kereskedője óvatosságra intett. Szerinte amíg a volatilitás nem mérséklődik és az árak nem konszolidálódnak, további eladási hullámok jöhetnek.
Az arany viselkedése az iráni konfliktus kitörése óta a 2022-es forgatókönyvet idézi. Ekkor az Oroszország és Ukrajna közötti háború okozott energiaár-sokkot. Akkor a nemesfém árfolyama októberig hét egymást követő hónapban esett, ami történelmi rekordnak számít. A kínai Csisuj Investment Management elemzése szerint a technikai túladottság után rövid távú visszapattanás lehetséges. Azonban ha az olajpiaci kínálati sokk fennmarad, az arany csökkenő trendje folytatódhat.
A visszaesés ellenére az arany idén még mindig mintegy 8 százalékos pluszban áll. Január végén unciánként 5600 dollár közelében történelmi csúcsot ért el. Ezt a drágulást a befektetői lelkesedés és a jegybanki vásárlások táplálták. Emellett szerepet játszottak benne a Fed függetlenségét érintő, Donald Trump elnök részéről érkező nyomásgyakorlás miatti aggodalmak is. Grant Sporre, a Bloomberg Intelligence elemzője pénteki elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az átmeneti áresés újra felpörgetheti a jegybanki aranyvásárlásokat.
A többi nemesfém piacán is hasonló a kép. Az ezüst heti szinten több mint 10 százalékot veszített az értékéből, emellett a palládium és a platina árfolyama is gyengélkedik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
