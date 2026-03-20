Két új csapat jöhet az NBA-be, dollármilliárdok forognak kockán

Újabb milliárdos üzlet körvonalazódik az amerikai profi sportban. Az NBA két új csapat létrehozását készíti elő, amelyek értéke a friss becslések szerint akár 9 milliárd dollárig is felmehet. A liga már befektetési bankokkal egyeztet, miközben jövő héten dönthetnek arról, hogy elindítják-e a folyamatot, írja a Bloomberg.

Az NBA egy újabb nagy dobásra (LOL) készül, amely nemcsak sport-, hanem üzleti szempontból is komoly jelentőséggel bír.

A liga előzetes egyeztetéseket kezdett befektetési bankokkal annak érdekében, hogy felmérje két új franchise értékesítésének lehetőségét.

A háttérben zajló tárgyalások azt jelzik, hogy a liga komolyan mérlegeli a bővítést, amely már jövő héten döntési szakaszba léphet.

A folyamat előkészítésében a PJT Partners segíti a ligát, amely hónapok óta dolgozik az expansion lehetőségeinek feltérképezésén. Bár hivatalos kommentárt nem adtak, a lépések alapján egyre inkább körvonalazódik, hogy az NBA készen állhat a következő növekedési fázisára.

A bővítés gondolata nem új. Adam Silver ligaelnök már 2020-ban arról beszélt, hogy hosszabb távon szinte elkerülhetetlen az új csapatok bevonása. Azóta azonban a liga tudatosan kivárt, és előbb a kulcsfontosságú feltételeket akarta rendezni.

Ezek közül az egyik a játékosokkal kötött kollektív szerződés volt, amely 2023-ban megszületett. A másik a médiapiaci háttér, amelyet a liga egy 76 milliárd dolláros új közvetítési szerződéssel biztosított 2024-ben.

Ezzel az NBA gyakorlatilag lezárta azokat a bizonytalansági tényezőket, amelyek korábban akadályozták a bővítést.

A számok közben teljesen új szintre kerültek. Korábban az iparági becslések 4–5 milliárd dolláros franchise díjakról szóltak. Azóta azonban a Boston Celtics eladása 6,1 milliárd dolláron, illetve a Los Angeles Lakers 10 milliárd dolláros értékelése teljesen új benchmarkot teremtett.

Ennek fényében ma már akár 9 milliárd dolláros belépési díjról is beszélnek egy új csapat esetében. Ez azt jelentené, hogy az NBA történetének egyik legnagyobb értékteremtő lépése jöhet.

A liga két városra fókuszál. Seattle és Las Vegas a két legesélyesebb helyszín. Seattle esetében erős a történelmi háttér, hiszen a város korábban már rendelkezett NBA-csapattal. A visszatérés ötlete régóta napirenden van, és komoly helyi befektetői érdeklődés is mutatkozik.

Las Vegas ezzel szemben az amerikai sportipar egyik leggyorsabban növekvő központja lett az elmúlt években. Az NHL-csapat tulajdonosa, Bill Foley már jelezte, hogy az ő befektetői köre készen áll egy komoly ajánlatra. Saját szavai szerint a finanszírozás nem jelent akadályt, és a háttérben több nagynevű, rendkívül tehetős szereplő is megjelent.

A kérdés most már nem az, hogy van-e érdeklődés, hanem az, hogy az NBA mikor és milyen feltételekkel nyitja meg a kaput az új belépők előtt. Ha a liga zöld utat ad a bővítésnek, akkor a következő hónapokban az egyik legnagyobb értékű franchise-értékesítési folyamat indulhat el a sport üzleti történetében.

