Közel az áttörés - Európába jöhet a Tesla önvezetése

Közel az áttörés az önvezetésben, a Tesla lezárta az európai Full Self-Driving rendszer tesztelését, és már csak a hatósági jóváhagyásra vár. A döntés áprilisban érkezhet, ami megnyithatja az utat az EU-s bevezetés előtt.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Tesla önvezető technológiájának európai engedélyeztetése, miután a vállalat bejelentette, hogy a holland közlekedési hatósággal együttműködve sikeresen lezárta a Full Self-Driving (felügyelt) rendszer végső járműtesztelési fázisát. A cég egyúttal benyújtotta az összes szükséges dokumentációt az ENSZ R-171 szabályozás szerinti jóváhagyáshoz, valamint az ehhez kapcsolódó kivételek iránti kérelmeket is.

A holland hatóság jelenleg a benyújtott anyagok és teszteredmények részletes felülvizsgálatát végzi. A Tesla közlése szerint a korábban március 20-ra várt döntés időpontja április 10-re tolódott, ugyanakkor a vállalat továbbra is bízik abban, hogy az engedélyezési folyamat sikeresen lezárul.

Together with RDW, we have officially completed the final vehicle testing phase for Full Self-Driving (Supervised) and have submitted all documentation required for the UN R-171 approval + Article 39 exemptions. The RDW team is now reviewing the documentation and test results… — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) March 20, 2026

A holland jóváhagyás kulcsfontosságú lehet az európai terjeszkedés szempontjából, mivel azt más uniós országok is nemzeti szinten elismerhetik.

A Tesla várakozásai szerint ezt követően akár már a nyár folyamán megszülethet az EU-s szintű engedély is, ami szélesebb körű bevezetést tehet lehetővé a kontinensen.

Az engedélyezési folyamat az elmúlt másfél évben rendkívül intenzív fejlesztési és tesztelési munkát igényelt. A vállalat több mint 1,6 millió kilométeren tesztelte a rendszert európai utakon, több mint 13 ezer ügyfél bevonásával végzett tesztvezetéseket, valamint több mint 4500 különböző pályateszt-szcenáriót hajtott végre. Emellett több száz megfelelési követelményhez kapcsolódóan több ezer oldalnyi dokumentációt készítettek, és számos kutatást végeztek a rendszer biztonsági teljesítményének igazolására.

A Tesla hangsúlyozta, hogy szoros együttműködésben dolgozott a holland hatósággal a folyamat során, és kiemelte az eddigi közös munka eredményeit. A vállalat most az áprilisi döntésre vár, amely meghatározó lehet az FSD európai bevezetésének ütemezésében.

Januárban számoltunk be arról, hogy elindult Budapesten a Tesla önvezető technológiájának európai bemutatója, a Full Self-Driving (Supervised) ride-along program keretében 2026. január 19. és március 31. között a Tesla Center Budapestben az érdeklődők valós városi forgalomban ismerhették meg a felügyelt önvezető rendszer működését.

Címlapkép forrása: Â© 2026 Jay Janner / Austin American-Statesman via Getty Images

