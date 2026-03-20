Telefont dobhat piacra az Amazon

Több mint egy évtizeddel a látványos bukás után újra próbálkozhat az Amazon az okostelefonpiacon. A cég egy új készüléken dolgozik, amelynek középpontjában nem a hardver, hanem az AI és az Amazon saját szolgáltatásai állnak, írja a TechCrunch.

Úgy tűnik, az Amazon nem mondott le végleg az okostelefonokról. Több mint 11 évvel a Fire Phone kudarca után a cég ismét saját készüléken dolgozik, amely belső információk szerint a Transformer kódnevet kapta.

A fejlesztés a Devices and Services divízióban zajlik, és a koncepció ezúttal teljesen más, mint az első próbálkozásnál. A fókusz nem egy újabb telefon” létrehozása, hanem egy olyan eszközé, amely szorosan összekapcsolja a felhasználót az Amazon ökoszisztémájával.

A készülék várhatóan mélyen integrálja majd az Amazon saját szolgáltatásait. A vásárlás, a Prime Video és a Prime Music használata egyszerűbb és személyre szabottabb lehet, miközben a telefon egyfajta belépési pontként szolgál az Amazon digitális világába.

A legfontosabb elem azonban egyértelműen az AI. A telefon egyik fő célja, hogy a felhasználókat aktívabban bevonja az Amazon mesterséges intelligencia alapú szolgáltatásaiba. Ebben kulcsszerepet kap az Alexa, amelyet a cég az elmúlt időszakban teljesen új alapokra helyezett.

Az idei év elején bemutatott Alexa+ már nem csak egy hangasszisztens, hanem egy általános AI-segítő. Képes utazást tervezni, naptárakat kezelni, recepteket gyűjteni, filmeket ajánlani vagy akár tanulásban segíteni. Az új telefon ezt az élményt viheti még közelebb a felhasználókhoz.

A fejlesztést egy viszonylag új egység vezeti a cégen belül, amely a ZeroOne nevet viseli. A csapat élén J Allard áll, aki korábban a Microsoftnál az Xbox egyik kulcsfigurája volt. Ez arra utal, hogy az Amazon most komolyabb, tapasztaltabb vezetés alatt próbálja újragondolni a mobilstratégiáját.

A lépés jól illeszkedik az Amazon szélesebb stratégiájába. A vállalat egyre agresszívebben fektet az AI-ba, és a következő években hatalmas összegeket tervez elkölteni fejlesztésekre, chipekre és robotikára. Egy saját okostelefon ebben a képben nem önálló üzletág lenne, hanem egy eszköz arra, hogy a felhasználók minél mélyebben bekerüljenek az Amazon AI-alapú szolgáltatásaiba.

A nagy kérdés persze az, hogy a cég tanult-e a Fire Phone bukásából. Az akkori készülék technológiailag érdekes volt, de nem tudott valódi értéket adni a felhasználóknak, és gyorsan eltűnt a piacról.

Most viszont a helyzet más. Az AI lehet az a tényező, amely új értelmet ad egy Amazon-telefonnak. Nem feltétlenül az a cél, hogy közvetlenül versenyezzen az Apple-lel vagy a Samsunggal, hanem hogy egy saját, zárt ökoszisztémát építsen, ahol a hardver és a szolgáltatások szorosan összekapcsolódnak.

A befektetők nem haraptak rá a hírre, a negatív hangulattal együtt az Amazon árfolyama is esik, jelenleg 1 százalék mínuszban áll a papír.

Címlapkép forrása: Thomas Fuller/NurPhoto via Getty Images

