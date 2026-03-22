Zsiday Viktor füzete, amiből minden befektető csak tanulhat - Hogyan lehet nagyot nyerni krach idején?

Zsiday Viktort nem kell bemutatnunk a Portfolio olvasóközönségének. Portfóliómenedzseri múltjával, gazdaságról-üzletről-gazdaságpolitikáról-versenyről megfogalmazott véleményeivel, Portfolio konferenciákon kifejtett gondolataival nagyon sokan találkozhattak az elmúlt években. És sokan vannak azok is, akik ismerik az általa írt füzetet, amely először 2009-ben jelent meg a Portfolio online könyvesboltjában, és idén újra kiadtuk, mert az érdeklődés folyamatos, a befektetők még mindig viszik és veszik.
A profi befektető (aki portfóliómenedzseri pályafutását tavaly év végén fejezte be) szemléletes és örökérvényű példákon keresztül mutatja be a piacok működését, és túlszaladásait, de természetesen a mögöttes közgazdasági folyamatokat is érthetően mutatja be. Így tesz abban a részben, amikor a spekulatív étvágy, a buborék és a krach fogalmak tartalmát részletezi.
"A kezdetek során néhány fundamentálisan megalapozott, jó hozamú befektetés révén a befektetők igen jól járnak, s ezen felbátorodva a spekulatív étvágy, a kockázatvállalási hajlandóság megnő. A növekvő étvágyra és a piacra egyre gyorsabban áramló pénzre épülve egyre gyengébb minőségű papírokat bocsátanak ki, melyek árát egyre magasabbra hajtják a befektetők. Mivel a gyengébb fundamentumú papírokkal is jól járnak eleinte, ezért nincs akadálya, hogy egyre rosszabb kibocsátások következzenek, s a másodpiacon fundamentális értékeléssel nézve megalapozatlan árazás alakuljon ki. Ekkorra már nagyon sokan érkeznek a piacra, a későn ébredők még magasabbra hajtják az árakat, és mindent megvesznek – mert a múltban, azaz az ezt megelőző néhány évben ez volt a nyerő stratégia. Ám a fundamentumok előbb-utóbb fordulnak, s gyakran a túlárazott papírok ára még e nélkül sem lenne indokolható, így előbb-utóbb eljön a keserű ébredés: a krach". Majd így folytatja: "a gyenge fundamentumú papírokról gyakran kiderül, hogy a nagy tőkeáttétel, kockázatvállalás, vagy csalás, lopás miatt a bennük lévő eszközök értéküket veszítik, s részvényeik árfolyama a mélybe zuhan, gyakran lenullázódik. Ez magával rántja
a jó fundamentumú papírokat, s ennek köszönhetően ezeket a túlélő cégeket/kötvényeket/másféle eszközöket igen olcsón lehet megvenni a krach, recesszió, depresszió során,
ami pár éves távon jó hozamot generál. S kezdődhet az egész elölről".
Zsiday Viktor azt is kifejti egy ponton, hogy egy befektetési eszköz felívelő szakasza során az érett, vidám, optimista fázis nagyon sokáig is kitarthat, amíg a fundamentumok meg nem változnak, vagy az utolsó vevőt is be nem szippantotta a piac.
A mánia sem tarthat örökké. Felteszi a kérdést: mi vezet jellemzően ezeknek az emelkedéseknek a végéhez? Gyakran nem kell hozzá sok fundamentális indok, hiszen ha nagyon túlárazottak az eszközök, és ráadásul még hitel is van rajtuk bőven, akkor szinte elkerülhetetlen az összeomlás. Ha pedig még a fundamentális helyzet is romlik, akkor valóságos katasztrófa jöhet.
Egy ponton a szakember arról is ír, hogy sok tőzsdeválság során kiderült, hogy gyakran a fundamentális tényezők csekély módosulása, romlása is elegendő hatalmas árfolyamesések kiváltására, ha a piaci szereplők nagyon „kifeszített” pozíciókban ülnek, nagyon nagy a tőkeáttételük, hitelállományuk, egyszóval ha mérlegelés nélkül kénytelenek eladni az árfolyamesés idején. Erre meglehetősen jó példát kínált az orosz válság a magyar részvénypiacon. Miközben a hazai gazdasági teljesítmény nem esett vissza jelentős mértékben, ám mind a hazai spekulánsok, mind a külföldi hedge fundok komoly, hitelből tartott részvénypozíciókban ültek, az esésben kénytelenek voltak eladni, akár irreálisan alacsony árfolyamon is - írta Zsiday, aki szerint hasonló történt a magyar vállalati kötvényekkel 2008-2009 ben.
A Lehman Brothers csődje után a kötvényeket hitelből vásárló fedezeti alapok hitelkeretét megvonták, s így kénytelenek voltak eladni a kötvényeikből, amelyek ára összeomlott, ez pedig további fedezethiányhoz vezetett, így az alapoknak újabb kötvényeket kellett eladniuk. Az alapok így maguk alatt vágták a fát, mint minden esetben, ha néhány nagy szereplő hitelből vásárolt, s pozíciójukat likvidálni kell. Ennek eredményeképpen ezek a kötvények olyan alacsony árfolyamra estek, amelyet fundamentálisan nagyon nehéz volt indokolni. E sorok szerzőjének személyes véleménye szerint az ilyen alkalmak a legjobbak a hosszú távú, értékalapú vásárlásra. Ha vannak olyan szereplők, akik kénytelenek eladni az árfolyamtól, a valós értéktől függetlenül – s ennek oka elsősorban a hitelből történő vásárlás szokott lenni –, akkor az árak szinte definíciószerűen jóval a reális alá esnek. A kényszerlikvidációk vezetnek az igazi alulárazott helyzetekhez, s az alulárazott helyzetekből jöhetnek a komoly hozamot termelő, hosszú távú befektetések - mutat rá a kiadványban.
A cikk saját termék népszerűsítését szolgálja.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Nyomás alatt a dollár, de nem azért, amiért hinnéd
Észbe kaptak a jegybankok.
Klímaváltozás, mint nemzetbiztonsági fenyegetés? Sok kormány néz félre ez ügyben
A trumpi politika jár ebben az élen.
Hatalmasat tévedett Amerika: olyasmi indult meg a lebombázott országban, amire senki sem számított
Teljesen más volt a terv.
Pusztító parancsot adott ki Netanjahu: a földdel teszik egyenlővé a határ menti infrastruktúrát, borítékolható a krízis
Ez várhatóan tovább súlyosbítja a térség humanitárius válságát.
Kiderült az igazság a rejtélyes támadásról: amerikai csúcsfegyver csapódott a lakónegyedbe, hiába fogták Iránra
Az eset során 32 ember sebesült meg.
Megléphetik azt, amire régóta nem volt példa: a haderő bevetésre készülhet a távol-keleti nagyhatalom
Egyelőre pusztán feltételezésről van szó.
Kiakadtak a britek: Trump csak a saját nevében beszél!
Nagy-Britannia elhatárolódott az amerikai elnök Iránnak címzett fenyegetésétől.
Daron Acemoglu: Trump iráni csapdája Amerikát is elsüllyesztheti
Az USA új mélypontra jutott a nemzetközi porondon.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Kiterjeszthetik az Otthon Startot a külföldön dolgozókra?
Orbán Viktor és Panyi Miklós Facebook oldalán is olyan üzenet jelent meg, ami alapján kiterjeszthetik az Otthon Start programot a külföldön dolgozókra is. Ez olyan érdeklődők számára jelent
Magyar cég eladása külföldi befektetőnek: FDI-bejelentés, határidők, kockázatok
Jelentős változás következett be 2025. második félévében a Magyarországon befektetni kívánó külföldi vállalkozások - és így a nekik eladni kívánó, magyarországi cégek magyar vagy kü
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Lassan annyi robot dolgozik az Amazonnál, mint élő ember
Az Amazonnál évek óta stagnál a munkavállalói létszám, míg a robotok brutálisan gyarapodnak. Ez nem egyedi sztori, hanem trend. Évek óta hallgatom, hogy a ChatGPT elveszi a 
"Repülő" komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm
2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94 százalékkal képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, ráadásul
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?