Zsiday Viktor füzete, amiből minden befektető csak tanulhat - Hogyan lehet nagyot nyerni krach idején?

Zsiday Viktort nem kell bemutatnunk a Portfolio olvasóközönségének. Portfóliómenedzseri múltjával, gazdaságról-üzletről-gazdaságpolitikáról-versenyről megfogalmazott véleményeivel, Portfolio konferenciákon kifejtett gondolataival nagyon sokan találkozhattak az elmúlt években. És sokan vannak azok is, akik ismerik az általa írt füzetet, amely először 2009-ben jelent meg a Portfolio online könyvesboltjában, és idén újra kiadtuk, mert az érdeklődés folyamatos, a befektetők még mindig viszik és veszik.

A profi befektető (aki portfóliómenedzseri pályafutását tavaly év végén fejezte be) szemléletes és örökérvényű példákon keresztül mutatja be a piacok működését, és túlszaladásait, de természetesen a mögöttes közgazdasági folyamatokat is érthetően mutatja be. Így tesz abban a részben, amikor a spekulatív étvágy, a buborék és a krach fogalmak tartalmát részletezi.

"A kezdetek során néhány fundamentálisan megalapozott, jó hozamú befektetés révén a befektetők igen jól járnak, s ezen felbátorodva a spekulatív étvágy, a kockázatvállalási hajlandóság megnő. A növekvő étvágyra és a piacra egyre gyorsabban áramló pénzre épülve egyre gyengébb minőségű papírokat bocsátanak ki, melyek árát egyre magasabbra hajtják a befektetők. Mivel a gyengébb fundamentumú papírokkal is jól járnak eleinte, ezért nincs akadálya, hogy egyre rosszabb kibocsátások következzenek, s a másodpiacon fundamentális értékeléssel nézve megalapozatlan árazás alakuljon ki. Ekkorra már nagyon sokan érkeznek a piacra, a későn ébredők még magasabbra hajtják az árakat, és mindent megvesznek – mert a múltban, azaz az ezt megelőző néhány évben ez volt a nyerő stratégia. Ám a fundamentumok előbb-utóbb fordulnak, s gyakran a túlárazott papírok ára még e nélkül sem lenne indokolható, így előbb-utóbb eljön a keserű ébredés: a krach". Majd így folytatja: "a gyenge fundamentumú papírokról gyakran kiderül, hogy a nagy tőkeáttétel, kockázatvállalás, vagy csalás, lopás miatt a bennük lévő eszközök értéküket veszítik, s részvényeik árfolyama a mélybe zuhan, gyakran lenullázódik. Ez magával rántja

a jó fundamentumú papírokat, s ennek köszönhetően ezeket a túlélő cégeket/kötvényeket/másféle eszközöket igen olcsón lehet megvenni a krach, recesszió, depresszió során,

ami pár éves távon jó hozamot generál. S kezdődhet az egész elölről".

Zsiday Viktor azt is kifejti egy ponton, hogy egy befektetési eszköz felívelő szakasza során az érett, vidám, optimista fázis nagyon sokáig is kitarthat, amíg a fundamentumok meg nem változnak, vagy az utolsó vevőt is be nem szippantotta a piac.

A mánia sem tarthat örökké. Felteszi a kérdést: mi vezet jellemzően ezeknek az emelkedéseknek a végéhez? Gyakran nem kell hozzá sok fundamentális indok, hiszen ha nagyon túlárazottak az eszközök, és ráadásul még hitel is van rajtuk bőven, akkor szinte elkerülhetetlen az összeomlás. Ha pedig még a fundamentális helyzet is romlik, akkor valóságos katasztrófa jöhet.

Egy ponton a szakember arról is ír, hogy sok tőzsdeválság során kiderült, hogy gyakran a fundamentális tényezők csekély módosulása, romlása is elegendő hatalmas árfolyamesések kiváltására, ha a piaci szereplők nagyon „kifeszített” pozíciókban ülnek, nagyon nagy a tőkeáttételük, hitelállományuk, egyszóval ha mérlegelés nélkül kénytelenek eladni az árfolyamesés idején. Erre meglehetősen jó példát kínált az orosz válság a magyar részvénypiacon. Miközben a hazai gazdasági teljesítmény nem esett vissza jelentős mértékben, ám mind a hazai spekulánsok, mind a külföldi hedge fundok komoly, hitelből tartott részvénypozíciókban ültek, az esésben kénytelenek voltak eladni, akár irreálisan alacsony árfolyamon is - írta Zsiday, aki szerint hasonló történt a magyar vállalati kötvényekkel 2008-2009 ben.

A Lehman Brothers csődje után a kötvényeket hitelből vásárló fedezeti alapok hitelkeretét megvonták, s így kénytelenek voltak eladni a kötvényeikből, amelyek ára összeomlott, ez pedig további fedezethiányhoz vezetett, így az alapoknak újabb kötvényeket kellett eladniuk. Az alapok így maguk alatt vágták a fát, mint minden esetben, ha néhány nagy szereplő hitelből vásárolt, s pozíciójukat likvidálni kell. Ennek eredményeképpen ezek a kötvények olyan alacsony árfolyamra estek, amelyet fundamentálisan nagyon nehéz volt indokolni. E sorok szerzőjének személyes véleménye szerint az ilyen alkalmak a legjobbak a hosszú távú, értékalapú vásárlásra. Ha vannak olyan szereplők, akik kénytelenek eladni az árfolyamtól, a valós értéktől függetlenül – s ennek oka elsősorban a hitelből történő vásárlás szokott lenni –, akkor az árak szinte definíciószerűen jóval a reális alá esnek. A kényszerlikvidációk vezetnek az igazi alulárazott helyzetekhez, s az alulárazott helyzetekből jöhetnek a komoly hozamot termelő, hosszú távú befektetések - mutat rá a kiadványban.

