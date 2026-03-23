Figyelmeztet a szakértő: jókora bajt hozott az iráni háború, rémisztő jelek a brit államkötvényeknél

A brit jegybank a kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta az irányadó kamatszintet, a piacokat azonban meglepte, hogy a kilenctagú döntéshozó testület egyhangúlag szavazott, hiszen a befektetők legalább egy, a kamatcsökkentést támogató tagra számítottak – írja a Financial Times hasábjain Katie Martin. A szakértő emlékeztet, hogy a jegybank eltörölte azt a korábbi iránymutatást is, miszerint a következő lépése várhatóan a kamatvágás lesz.

Az eredmény: a kétéves brit állampapírok hozama egyetlen nap alatt 0,3 százalékpontot ugrott,

pénteken pedig tovább emelkedett. Ilyen mértékű elmozdulásra a hírhedt 2022-es Truss-féle költségvetési fiaskó óta nem volt példa. (Hétfőn a brit hozamok még tovább száguldottak, jelenleg 4,73% fölött jár a 2 éves papír hozama.)

A háttérben az iráni konfliktus okozta olajár-emelkedés áll, amely ismét felébresztette az inflációs fenyegetést. A fedezeti alapok körében elterjedt, további kamatcsökkentésekre spekuláló, túlzsúfolt pozíciókat egyszerre kezdték el leépíteni a befektetők. Ez a folyamat a kötvényárak mérsékelt csökkenését hirtelen komoly eséssé változtatta.

Megint a stagfláció réme, azaz az alacsony növekedés és a magas infláció uralma kísért

– írja a kötvénypiaci szakértő.

A Carlyle befektetési cég elemzői, Jeff Currie és James Gutman találóan fogalmaztak: "molekulákat nem lehet nyomtatni." A jegybankok ugyan képesek pénzt pumpálni a rendszerbe, olajat azonban nem, a stratégiai készletek pedig csak ideig-óráig elegendőek. Az elemzők szerint Európának lokalizálnia és diverzifikálnia kell energiaellátását, ehhez erőteljesen bővíteni kell a megújuló energiaforrásokba, az atomenergiába és a hálózati infrastruktúrába történő beruházásokat, különben elveszíti az irányítást a saját jövője felett.

Ráadásul az energiaárak emelkedésének terhe egyenlőtlenül oszlik el. Azok az országok, amelyek rendelkeznek költségvetési mozgástérrel és könnyen hozzáférnek a hitelpiacokhoz, egyszerűen túllicitálják a szűkösebb erőforrásokkal bíró államokat. A piacok jelenleg éppen ezt a sebezhetőséget kezdik beárazni.

Az Egyesült Királyság mindkét fronton korlátozott helyzetben van.

Súlyosbítja a gondokat, amint azt az OECD friss globális adósságjelentése is kiemeli, hogy a fejlett országok többségéhez hasonlóan a britek is a rövidebb futamidejű adósságkibocsátás felé mozdultak el az elmúlt években. Habár korábban ők rendelkeztek a leghosszabb lejáratú adóssággal a fejlett világban, mára a G7-országok közül náluk tapasztalható a legmeredekebb csökkenés az adósságok átlagos futamidejében.

Normál körülmények között ez a stratégia teljesen racionális. Most azonban, amikor az energiaválság a rövid lejáratú hozamok megugrásával fenyeget, és a kormányoknak egyre többet kell energiabiztonsági beruházásokra költeniük, mindez jelentősen megnöveli az újrafinanszírozási kockázatot.

A gazdag országok tehát éppen akkor szorulnak egyre gyakrabban a kötvénypiac kegyeire, amikor annak hangulata egyre idegesebb, és emiatt magasabb kamatokat követel

– hangsúlyozza Katie Martin.

