Gyászos számok jöttek a lakossági állampapírokról – Mi folyik itt?
Az előző heti esés után újabb 9 százalékkal zuhant a lakossági állampapírok bruttó értékesítése március harmadik hetén, a 64 milliárd forintnyi bruttó értékesítés az idei év leggyengébb értéke – olvasható ki az Államadósság Kezelő Központ friss adataiból. Az viszont változatlan, hogy "mindent visznek" a fix kamatozású papírok, a változó kamatozású alternatívák már alig kellenek a lakossági befektetőknek.

Összesen 63,7 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el múlt héten, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését. A legnépszerűbb kötvény ismét a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 39,63 milliárd forintnyi mennyiség fogyott, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepel 12,13 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel.

A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 9,45 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, nyomdai MÁP Plusz, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 2,5 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A múlt heti értékesítési szám az idei év legrosszabbja, sőt, olyannyira alacsony szintet üt meg, hogy a tavaly őszi nagyszabású kínálatmegújítás óta is a harmadik leggyengébbnek tekinthető.

Céláremelés érkezett az egyik hazai blue chipre!

Iráni háború: valójában mitől hátrált meg már megint Trump?

Megtették tétjeiket a profi befektetők – mutatjuk, mi mindenből menekítik a pénzüket

A jelenség egyik magyarázata lehet, hogy az iráni háború okozta bizonytalanság a lakossági befektetői kedvet is visszavetette – elképzelhető, hogy a háztartások most egyelőre inkább a bankszámláikon parkoltatják a fölösleges pénzeiket ahelyett, hogy állampapírokat vásárolnának. Hasonlóképpen magyarázhatja a kirívóan alacsony értéket, hogy például februárral ellentétben mostanában nem történt különösebben nagy állampapír-kifizetés a lakosság irányába. (A nagy összegű kifizetések az elsődleges hajtómotorjai lehetnek a vásárlási kedv következő hetekben látott felfutásának.)

Az év eddigi időszakában összesen 1160 milliárd forintot (hetente átlagosan 97 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.

A forintos lakossági állampapírokban a március közepi helyzet szerint az alábbi összegeket tartották a magyarok:

  • Fix Magyar Állampapír: 4219 milliárd forint;
  • Prémium Magyar Állampapír: 3268 milliárd forint;
  • Bónusz Magyar Állampapír: 2066 milliárd forint;
  • Magyar Állampapír Plusz: 1252 milliárd forint;
  • Kincstári Takarékjegy: 644 milliárd forint;
  • Babakötvény: 546 milliárd forint;
  • Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 88 milliárd forint.
Óriási hozamemelkedés a magyar állampapírpiacon

Megtették tétjeiket a profi befektetők – mutatjuk, mi mindenből menekítik a pénzüket

Figyelmeztet a szakértő: jókora bajt hozott az iráni háború, rémisztő jelek a brit államkötvényeknél

Ez is érdekelhet
Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Barátság vezeték: már a héten helyreállhat Magyarország olajellátása, de van egy óriási csavar az ukrán bejelentésben
Valósággal szétverik az aranyat és az ezüstöt, hatalmas mínuszokat láthatunk
