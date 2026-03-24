Dagad a botrány: valaki csúnyán meggazdagodott, Trump nagy bejelentése előtt fogadott az olajra

Hétfőn, New York-i idő szerint reggel 6.49 és 6.50 között nagyjából 6200 Brent és WTI határidős szerződés cserélt gazdát. Ez mindössze egy negyedórával történt Trump közleménye előtt, amelyben "eredményes beszélgetésekről" számolt be Teheránnal. A Financial Times számításai alapján
a tranzakciók névértéke elérte az 580 millió dollárt.
A Brent és a WTI kereskedési forgalma egyidejűleg, 6.50 előtt 27 másodperccel ugrott meg. Ezt követően az S&P 500-as indexet követő határidős szerződések ára is hirtelen emelkedésnek indult.
Trump 7.04-es bejelentése heves eladási hullámot indított el a globális energiapiacokon. Ezzel párhuzamosan az amerikai és az európai részvényindexek emelkedtek, mivel a befektetők lezárták az elhúzódó konfliktusra kötött pozícióikat. Jelenleg nem ismert, hogy egy vagy több szereplő állt-e a kiválóan időzített ügyletek mögött.
A Fehér Ház szóvivője, Kush Desai leszögezte, hogy a kormányzat nem tűri az adminisztráció tisztviselőinek bennfentes információkon alapuló illegális haszonszerzését. Emellett minden bizonyíték nélküli utalást felelőtlen újságírásnak minősített. Több fedezeti alap ugyanakkor megjegyezte, hogy ez csupán egy volt az elmúlt hónapok számos hasonló esete közül. Többször előfordult már ugyanis, hogy kiemelkedően nagy forgalmú ügyletek előzték meg az amerikai kormányzati bejelentéseket.
Egy nagy fedezeti alapnál dolgozó portfóliómenedzser arról beszélt, hogy a sorozatos, gyanúsan jól időzített tranzakciók "komoly frusztrációt" okoztak a befektetők körében.
Huszonöt év piaci tapasztalattal a hátam mögött ez tényleg rendkívül szokatlan. Hétfő reggel van, nincsenek fontos makrogazdasági adatközlések, nincsenek Fed-nyilatkozatok. Szokatlanul nagy a forgalom egy eseménytelen naphoz képest... Valaki most nagyon meggazdagodott
– fogalmazott a szakember.
Az iráni parlament elnöke, Mohammad Báger Gálibáf később az X-en cáfolta, hogy bármilyen tárgyalás zajlott volna Washington és Teherán között. Ez a bejelentés a részvénypiacok visszaesését és az energiaárak újbóli emelkedését váltotta ki. Hozzátette:
Álhírekkel manipulálják a pénzügyi és az olajpiacokat.
Az Energy Aspects tanácsadócég származtatott ügyletekért felelős vezetője, Tim Skirrow szerint a Brent és a WTI piacán megfigyelt forgalom az adott napszakhoz képest ugyan a szokásosnál nagyobb volt, de önmagában nem számított kirívóan magasnak. Ugyanakkor megjegyezte, hogy az elmúlt hetekben "jelentős tőkebeáramlás" volt tapasztalható a Brent határidős és opciós piacain. Szinte mindenki vételi pozícióban volt, ami elengedhetetlen előfeltétele volt egy ilyen heves árreakciónak.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Európára is veszélyes rakétát lőtt ki Irán - Milliós városok kerültek Teherán célkeresztjébe, mekkora a valós fenyegetés?
Régóta tartottak attól, hogy ilyen fegyvert vetnek be.
Figyelmeztetnek a szakértők: soha nem viselkedtek még úgy a piacok, mint Trump elnöksége alatt
Egy valami állandó csak: a bizonytalanság.
Nyíltan kimondta a tárcavezető: átrajzolnák a határokat, bekebeleznék a szomszédos ország egy részét
Izzik a konfliktus a Közel-Keleten.
Megvan a közel-keleti háború igazi nyertese, elképesztő bevételek érkezhetnek
Épp időben jött az energiaár-robbanás a háborús országnak.
Hibázott a Dávid Parittyája, súlyos rakétabecsapódás lett a büntetés
A rakétavédelmi rendszer hibája miatt csapódtak be iráni rakéták Izraelben.
Starmer: ne áltassuk magunkat, nem lesz gyorsan vége a háborúnak
"Ne essenek hamis komfortérzetbe".
Brutális ára van a konfliktusnak: kiderült, mennyi pénzt emészt fel a folyamatos háborúskodás
Súlyos számokat jelentett be a jegybank.
Kivezényelték a katonákat Brüsszel utcáira
Egy robbantás az előzmény.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Így kaphatsz személyi kölcsönt 100% online, akár 24 órán belül
Elromlott az autó, azonnali orvosi költség ütötte fel a fejét, vagy szembejött egy kihagyhatatlan ár/értékű nyaraló? Ilyenkor nincs idő hetekig tartó folyamatra, mappányi papírmunkára és
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Úgy néz ki, Trump félrerántja a kormányt - Mi jön most?
Megmozdultak a piacok.
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.