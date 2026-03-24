Dagad a botrány: valaki csúnyán meggazdagodott, Trump nagy bejelentése előtt fogadott az olajra

Hétfőn, New York-i idő szerint reggel 6.49 és 6.50 között nagyjából 6200 Brent és WTI határidős szerződés cserélt gazdát. Ez mindössze egy negyedórával történt Trump közleménye előtt, amelyben "eredményes beszélgetésekről" számolt be Teheránnal. A Financial Times számításai alapján

a tranzakciók névértéke elérte az 580 millió dollárt.

A Brent és a WTI kereskedési forgalma egyidejűleg, 6.50 előtt 27 másodperccel ugrott meg. Ezt követően az S&P 500-as indexet követő határidős szerződések ára is hirtelen emelkedésnek indult.

Trump 7.04-es bejelentése heves eladási hullámot indított el a globális energiapiacokon. Ezzel párhuzamosan az amerikai és az európai részvényindexek emelkedtek, mivel a befektetők lezárták az elhúzódó konfliktusra kötött pozícióikat. Jelenleg nem ismert, hogy egy vagy több szereplő állt-e a kiválóan időzített ügyletek mögött.

A Fehér Ház szóvivője, Kush Desai leszögezte, hogy a kormányzat nem tűri az adminisztráció tisztviselőinek bennfentes információkon alapuló illegális haszonszerzését. Emellett minden bizonyíték nélküli utalást felelőtlen újságírásnak minősített. Több fedezeti alap ugyanakkor megjegyezte, hogy ez csupán egy volt az elmúlt hónapok számos hasonló esete közül. Többször előfordult már ugyanis, hogy kiemelkedően nagy forgalmú ügyletek előzték meg az amerikai kormányzati bejelentéseket.

Egy nagy fedezeti alapnál dolgozó portfóliómenedzser arról beszélt, hogy a sorozatos, gyanúsan jól időzített tranzakciók "komoly frusztrációt" okoztak a befektetők körében.

Huszonöt év piaci tapasztalattal a hátam mögött ez tényleg rendkívül szokatlan. Hétfő reggel van, nincsenek fontos makrogazdasági adatközlések, nincsenek Fed-nyilatkozatok. Szokatlanul nagy a forgalom egy eseménytelen naphoz képest... Valaki most nagyon meggazdagodott

– fogalmazott a szakember.

Az iráni parlament elnöke, Mohammad Báger Gálibáf később az X-en cáfolta, hogy bármilyen tárgyalás zajlott volna Washington és Teherán között. Ez a bejelentés a részvénypiacok visszaesését és az energiaárak újbóli emelkedését váltotta ki. Hozzátette:

Álhírekkel manipulálják a pénzügyi és az olajpiacokat.

Az Energy Aspects tanácsadócég származtatott ügyletekért felelős vezetője, Tim Skirrow szerint a Brent és a WTI piacán megfigyelt forgalom az adott napszakhoz képest ugyan a szokásosnál nagyobb volt, de önmagában nem számított kirívóan magasnak. Ugyanakkor megjegyezte, hogy az elmúlt hetekben "jelentős tőkebeáramlás" volt tapasztalható a Brent határidős és opciós piacain. Szinte mindenki vételi pozícióban volt, ami elengedhetetlen előfeltétele volt egy ilyen heves árreakciónak.

