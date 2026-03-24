Dörgedelmesen szólt a szakma: ítéletet mondtak a brüsszeli nyugdíjreformcsomagról

Az EFAMA az Európai Bizottsággal egyetértésben aláhúzza, hogy a demográfiai nyomás és a foglalkoztatói nyugdíjrendszerek alacsony kihasználtsága miatt elengedhetetlen az uniós polgárok nyugdíjcélú megtakarításainak hatékonyabb növelése.

A szervezet azzal is egyetért, hogy a páneurópai nyugdíjtermék (pan‑European personal pension product, PEPP) és a tágabb kiegészítő nyugdíjreformok egyaránt kulcsfontosságú eszközök ahhoz, hogy a hosszú távú megtakarítások a tőkepiacokra áramoljanak.

Ugyanakkor az EFAMA hangsúlyozza:

a tényleges eredmények nagymértékben függnek a tagállami szintű végrehajtástól,

a részvétel növeléséhez szükség van az automatikus beléptetésre a foglalkoztatói nyugdíjrendszerekbe,

valamint ösztönző adókedvezményekre és átlátható nyugdíj-nyilvántartó rendszerekre is.

Az EFAMA támogatja az Európai Bizottság azon felvetését, hogy el kell törölni a PEPP 1 százalékos költségplafonját, mivel ez a lépés képes javítani a termékek életképességét, és ösztönzi a szolgáltatók piaci részvételét.

Az ár-érték arányt értékelő keretrendszerrel (Value for Money) kapcsolatban ugyanakkor kételyeket fogalmaznak meg,

szerintük ez nem képes érdemben megragadni a nyugdíjtermékek hosszú távú teljesítményét. A kötelező tanácsadás eltörlését pozitívan értékeli a szövetség, de felhívják a figyelmet arra, hogy az ügyfeleknek független és nem független tanácsadók közül egyaránt választási lehetőséget kell biztosítani, mivel a független tanácsadók számos tagállamban még mindig alig elérhetők.

Az EFAMA támogatja az életciklus-alapú befektetési stratégia terjesztését is, lévén a tapasztalatok szerint az életkorhoz igazított, hosszú távú növekedési potenciállal rendelkező befektetések lényegesen jobb hozamot biztosítanak, mint az alacsony kockázatú és alacsony hozamú tőkegarantált megoldások. A szervezet szerint azonban a szolgáltatóknak kellő rugalmasságot kell adni ezen stratégiák kialakításában. Emellett a magánpiaci eszközökbe történő befektetés jelenlegi 5 százalékos korlátját túl szigorúnak tartják, helyette olyan keretrendszert szorgalmaznak, amely lehetővé teszi a magasabb kitettséget ezen illikvid eszközök irányába.

A foglalkoztatói nyugdíjpillérekkel kapcsolatos "IORP II" irányelvhez a szövetség három fő javaslatot fogalmaz meg:

Ragaszkodik a prudens befektető elvének fenntartásához, amely lehetővé teszi, hogy a foglalkoztatói nyugdíjalapok széles körű eszközosztályokba – köztük részvényekbe és illikvid eszközökbe – is befektethessenek.

Elvi alapú megközelítést sürget a költségtranszparencia terén, mivel a kollektív nyugdíjrendszerekben az egyéni költségek felosztása gyakran kivitelezhetetlen, és félrevezető információkat eredményezhet.

Végül a letétkezelői követelmények arányos alkalmazását kérik. A meglévő nemzeti letétkezelési, auditálási és felügyeleti keretrendszereket el kell ismerni annak érdekében, hogy ne keletkezzenek egyértelmű prudenciális előny nélküli, további adminisztratív költségek.

Az EFAMA úgy látja: az Európai Bizottság megtette a szükséges lépéseket, a siker azonban most már a tagállamok támogatásán múlik. A szövetség zárásképpen leszögezi:

a rugalmas PEPP és az elvi alapú IORP-keretrendszer együttesen erősítheti a nyugdíjkilátásokat, miközben a hosszú távú megtakarításokat az európai gazdaság szolgálatába állíthatja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ