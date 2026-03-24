Hamarosan kifogyhat az üzemanyagból egy százmilliós ország, az iráni háború tett be
Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt kialakult kerozinhiány a Fülöp-szigeteket is elérte: a repülőgépek földön maradása "valós lehetőség" – jelentette a Bloomberg.

Ifjabb Ferdinand Marcos Fülöp-szigeteki elnök a Bloombergnek adott interjújában elmondta, hogy

több ország is jelezte: nem tudják biztosítani a Fülöp-szigeteki repülőgépek üzemanyag-ellátását.

A helyi légitársaságok emiatt kénytelenek már induláskor a teljes oda-vissza útra elegendő kerozint magukkal vinni. Ez a kényszermegoldás azonban komolyan korlátozza a gépek hasznos terhét és a járatok hatótávolságát.

A probléma nem csupán a Fülöp-szigeteket érinti. Vietnam is jelezte, hogy légitársaságai április elejétől üzemanyag-felár bevezetésére készülnek a nemzetközi járatokon. Ezzel a lépéssel próbálják ellensúlyozni a megnövekedett költségeket.

Dagad a botrány: valaki csúnyán meggazdagodott, Trump nagy bejelentése előtt fogadott az olajra

Robbanhat a botrány: nagyon furcsa dolgok történtek Trump bejelentése előtt

Gyászos számok jöttek a lakossági állampapírokról – Mi folyik itt?

A globális légiközlekedés a háború kitörése óta súlyos fennakadásokkal küzd. A közel-keleti légiközlekedési csomópontok – köztük Dubaj, Doha és Abu-Dzabi – bezárása utasok tízezreinek földön rekedését okozta. Emellett a helyzet teljesen átrendezte a nemzetközi légiforgalom útvonalait is. A kerozinellátási láncok megszakadása most már a délkelet-ázsiai országokat is egyre érzékenyebben érinti.

Kapcsolódó cikkünk

Benzinár-ugrást jelentettek be: kígyózó sorok a benzinkutakon, pánik söpör végig - Rögtön lépett a hatóság Kínában

Olyat üzent az iráni rezsim Donald Trumpnak, amit ritkán látni: saját szavait fordították az elnök ellen

Már Európából áramlik a benzin Ázsiába az iráni háború miatt

Forrás: Reuters

Zsidayval a balettben ugrálunk

Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Szétbombázták az oroszok Odesszát, borulnak a béketárgyalások - Híreink az ukrán frontról hétfőn
Robbanhat a botrány: nagyon furcsa dolgok történtek Trump bejelentése előtt
