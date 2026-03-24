Hamarosan kifogyhat az üzemanyagból egy százmilliós ország, az iráni háború tett be

Ifjabb Ferdinand Marcos Fülöp-szigeteki elnök a Bloombergnek adott interjújában elmondta, hogy
több ország is jelezte: nem tudják biztosítani a Fülöp-szigeteki repülőgépek üzemanyag-ellátását.
A helyi légitársaságok emiatt kénytelenek már induláskor a teljes oda-vissza útra elegendő kerozint magukkal vinni. Ez a kényszermegoldás azonban komolyan korlátozza a gépek hasznos terhét és a járatok hatótávolságát.
A probléma nem csupán a Fülöp-szigeteket érinti. Vietnam is jelezte, hogy légitársaságai április elejétől üzemanyag-felár bevezetésére készülnek a nemzetközi járatokon. Ezzel a lépéssel próbálják ellensúlyozni a megnövekedett költségeket.
A globális légiközlekedés a háború kitörése óta súlyos fennakadásokkal küzd. A közel-keleti légiközlekedési csomópontok – köztük Dubaj, Doha és Abu-Dzabi – bezárása utasok tízezreinek földön rekedését okozta. Emellett a helyzet teljesen átrendezte a nemzetközi légiforgalom útvonalait is. A kerozinellátási láncok megszakadása most már a délkelet-ázsiai országokat is egyre érzékenyebben érinti.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
