Hamarosan kifogyhat az üzemanyagból egy százmilliós ország, az iráni háború tett be

Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt kialakult kerozinhiány a Fülöp-szigeteket is elérte: a repülőgépek földön maradása "valós lehetőség" – jelentette a Bloomberg.

Ifjabb Ferdinand Marcos Fülöp-szigeteki elnök a Bloombergnek adott interjújában elmondta, hogy

több ország is jelezte: nem tudják biztosítani a Fülöp-szigeteki repülőgépek üzemanyag-ellátását.

A helyi légitársaságok emiatt kénytelenek már induláskor a teljes oda-vissza útra elegendő kerozint magukkal vinni. Ez a kényszermegoldás azonban komolyan korlátozza a gépek hasznos terhét és a járatok hatótávolságát.

A probléma nem csupán a Fülöp-szigeteket érinti. Vietnam is jelezte, hogy légitársaságai április elejétől üzemanyag-felár bevezetésére készülnek a nemzetközi járatokon. Ezzel a lépéssel próbálják ellensúlyozni a megnövekedett költségeket.

A globális légiközlekedés a háború kitörése óta súlyos fennakadásokkal küzd. A közel-keleti légiközlekedési csomópontok – köztük Dubaj, Doha és Abu-Dzabi – bezárása utasok tízezreinek földön rekedését okozta. Emellett a helyzet teljesen átrendezte a nemzetközi légiforgalom útvonalait is. A kerozinellátási láncok megszakadása most már a délkelet-ázsiai országokat is egyre érzékenyebben érinti.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ