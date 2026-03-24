Hiába az ígérgetés, csak még inkább elszáll a hiány a Trump-kormány alatt

Bessent rendszeresen hangoztatta, hogy az államadósság miatti aggodalom motiválta a kormányzati szerepvállalását.
Célkitűzése szerint a Trump-kormányzat ciklusának végére, vagyis 2029 januárjáig a költségvetési hiány GDP-arányos mértékét 4 százalék alá szorítaná. A legutóbbi fejlemények tükrében azonban ez az amúgy is ambiciózus terv egyre távolabbinak tűnik.
A független Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) már a múlt hónapban, tehát a legújabb eseményeket megelőzően is átlagosan mintegy 6 százalékos hiányt vetített előre a következő évtizedre.
A Legfelsőbb Bíróság Trump átfogó vámrendszerét megsemmisítő döntése jelentős bevételi forrástól fosztotta meg a szövetségi kormányzatot. Bár a kabinet más jogszabályokra hivatkozva próbálja újraépíteni a vámpolitikáját, a közgazdászok szerint az új tarifák már nem hoznának akkora bevételt.
Eközben az iráni háború drámaian megnövelte a kiadási igényeket. A Pentagon már 200 milliárd dolláros kiegészítő forrást kért a konfliktus finanszírozására. Az olajárak emelkedése ráadásul fokozza az inflációs nyomást, ami csökkenti a jegybank szerepét betöltő Fed kamatvágásaival kapcsolatos várakozásokat. Holott az alacsonyabb kamatok segíthettek volna mérsékelni az adósságszolgálati költségeket, amely a hiány egyik legfőbb tétele.
Bessent az NBC-nek adott márciusi interjújában igyekezett tompítani az iráni konfliktus költségvetési hatásait. Kijelentette, hogy az évi ezermilliárd dolláros védelmi költségvetésből "bőven jut pénz a háború finanszírozására". Egy csütörtöki nyilatkozatában pedig úgy fogalmazott, hogy "a gazdasági növekedés révén idővel a GDP 3 százalékára csökkenthető a szövetségi hiány". Ugyanakkor az általa sokat emlegetett, tavaly 6 százalék alá csökkenő hiány részben egy egyszeri tételnek, a szövetségi diákhitelek megváltoztatott könyvelési módszerének volt köszönhető. Enélkül a JPMorgan Chase becslése szerint a deficit ismét meghaladta volna a 6 százalékot.
A CBO februári előrejelzése szerint 2036-ra a hiány elérheti a GDP 6,7 százalékát, ráadásul ez a becslés még az iráni háború kitörése előtt készült.
Az államadósság gyors ütemben nő. Idén a piacon lévő államadósság-állomány elérheti a 32 ezer milliárd dollárt, szemben a Trump-kormányzat kezdetén mért nagyjából 29 ezer milliárd dollárral. A nettó kamatkiadások a 2026-os költségvetési évben meghaladhatják az ezermilliárd dollárt, ami a teljes hiány több mint felét teszi majd ki.
A szakértők szerint hosszú távon az iráni háború és a vámbevétel-kiesés hatása is eltörpül a nyugdíj- és egészségügyi programok – a Social Security és a Medicare – kötelező jellegű, folyamatosan növekvő kiadásai mellett. Az elöregedő amerikai társadalom miatt ezek a programok egy évtizeden belül akár évi 2500 milliárd dolláros forráshiánnyal is szembesülhetnek. Ahogy Jessica Riedl, a Brookings Intézet költségvetési szakértője fogalmazott: "Egyik pártnak sincs komoly terve a költségvetési hiány elszabadulásának megállítására."
