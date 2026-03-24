Nagy a baj: befagyasztotta a kifizetéseket az óriási befektetési alap, máris zuhannak a részvények

Az Apollo Global 25 milliárd dolláros magánhitelalapja, az Apollo Debt Solutions (ADS) korlátozta a befektetői visszaváltásokat, miután a tőkekivonási igények jóval meghaladták az engedélyezett mértéket. Az eset újabb jele a magánhitelpiac iránti bizalom megrendülésének.

Az alap hétfőn közölte, hogy a befektetők a teljes kezelt vagyon mintegy 11,2 százalékát akarták visszaváltani. A visszaváltások mértékét azonban 5 százalékban maximálták. A döntést azzal indokolták, hogy a likviditási célokkal összhangban nem kívánták veszélyeztetni az eszközök értékét. Ennek eredményeként az alap a kért tőke nagyjából 45 százalékát juttatja vissza az érintett befektetőknek.

A bejelentést követően az Apollo részvényei közel 3 százalékot estek a tőzsdezárás utáni kereskedésben. A 930 milliárd dolláros portfólióval rendelkező vagyonkezelő papírjai idén eddig több mint 23 százalékot veszítettek az értékükből – ez a mérték nagyjából megfelel az alternatív vagyonkezelők általános visszaesésének.

A visszaváltásokból kb. 730 millió dolláros bruttó tőkekiáramlás keletkezett, ezt azonban szinte teljes egészében ellensúlyozta a 724 millió dollárnyi tőkebeáramlás.

A hagyományos bankrendszeren kívüli, vállalatoknak nyújtott közvetlen hitelezést magában foglaló magánhitelszektort egyre komolyabb aggodalmak övezik. A befektetőket több tényező is aggasztja, például az átláthatóság hiánya, a hitelezési fegyelem lazulása, valamint a mesterséges intelligencia által potenciálisan fenyegetett szoftvercégek felé fennálló kitettség. Az ADS a részvényeseknek küldött tájékoztatójában maga is elismerte, hogy 2026 eleje fokozott piaci volatilitást hozott, emellett a magánhitelek mint eszközosztály szigorúbb megítélésével is számolni kell.

Az Apollo hangsúlyozta, hogy az ADS portfóliója elsősorban nagyobb, stabilabb mérleggel rendelkező hitelfelvevőkre épül. Kiemelték továbbá, hogy a befektetőknek érdemes 5 éves időtávra elköteleződniük. Az alap közlése szerint az Apollo tudatosan az iparági átlagnál alacsonyabb szoftveripari kitettséggel rendelkező portfóliókat épít. Ezzel szemben más nagy szereplők, köztük a Blackstone és a Blue Owl, az elmúlt hónapokban az 5%-os negyedéves korlátot meghaladó mértékben is teljesítették a visszaváltási kérelmeket.

