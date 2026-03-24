Valaki bődületesen sokat keresett Trump bejelentésén, egyre többen kíváncsiak, ki volt az

Hétfőn, New York-i idő szerint reggel 6:50 körül szokatlanul megugrott a forgalom az S&P 500 e-mini határidős kontraktusok és a WTI nyersolaj határidős ügyleteinek piacán. Ez az időszak jellemzően alacsony kereskedési aktivitással bír. Mindössze tizenöt perccel később, 7:05-kor Donald Trump a közösségi médiában közzétette, hogy Washington tárgyalásokat folytatott Iránnal, és ezek eredményeként az Egyesült Államok felfüggeszti az iráni energetikai létesítmények és erőművek elleni csapásokat. A piacok azonnal reagáltak a hírre. A határidős részvényindexek több mint 2,5 százalékkal emelkedtek, míg a nyersolaj ára mintegy 6 százalékot zuhant.

Az Unusual Whales piacelemző oldal adatai szerint a kereskedők a bejelentés előtt nagyjából 1,5 milliárd dollár értékben vásároltak S&P 500 határidős kontraktusokat. Ezzel egy időben mintegy 192 millió dollár értékben adtak el határidős olajkontraktusokat.

Chris Murphy, Connecticut állam demokrata párti szenátora "elképesztő korrupciónak" nevezte az esetet. Az X platformon követelte a tranzakciók mögött álló személyek azonosítását. "

Ki volt az? Trump? Egy családtag? Egy Fehér Ház-i munkatárs?

- tette fel a kérdést a bejegyzésében.

Mások azonban árnyalták a képet. Adam Cochran befektető rámutatott, hogy

az 1,5 milliárd dollár névérték szerinti kitettséget jelent, nem pedig ténylegesen befektetett tőkét.

Hozzátette, hogy az ügyleteket szabályozott, az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC), valamint a Határidős Árutőzsdei Felügyelet (CFTC) hatáskörébe tartozó piacokon kötötték. Cochran úgy véli, ha valóban visszaélés történt, a szabályozó hatóságokat kellene felelősségre vonni. Ennek keretében a kongresszus elé kellene idézni a SEC és a CFTC vezetőit.

A botrány az előrejelzési piacokat is elérte. A CNN exkluzív riportja szerint egyetlen kereskedő 2024 óta közel egymillió dollár nyereséget termelt az Iránnal kapcsolatos katonai eseményekre kötött fogadásokkal. Ezek között szerepeltek a 2024. októberi izraeli csapásokra, a 2025. júniusi amerikai légitámadásokra, valamint egy idei közös amerikai-izraeli offenzívára tett tétek is.

Nick Vaiman, a Bubblemaps blokkláncelemző cég vezérigazgatója a hírtelevíziónak elmondta, hogy az ügyletek időzítése, mérete és következetessége "erős jelzés" a lehetséges bennfentes kereskedelemre. A Guardian korábban arról számolt be, hogy legalább hét feltételezett bennfentes összesen 1,5 millió dollárt keresett az Irán elleni csapásokhoz kapcsolódó fogadásokon.

A fejlemények hatására a Kalshi platform új védelmi rendszereket vezet be. Ezek célja, hogy megakadályozzák a bennfentes információval rendelkező személyek, például politikusok, sportolók vagy más érintett felek kereskedését a kapcsolódó kontraktusokkal. A vállalat versenytársa,

a Polymarket szintén frissítette a szabályzatát, amelyben immár kifejezetten tiltják a bizalmas információn alapuló kereskedést.

Eközben egy kétpárti szenátori csoport olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amely korlátozná bizonyos típusú határidős ügyletek kötését. A tervezet különösen a sporteseményekhez kötődő kontraktusokat venné célba, ami jelentősen érintheti a Kalshi és a Polymarket üzleti modelljét.

