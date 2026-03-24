  • Megjelenítés
Valaki bődületesen sokat keresett Trump bejelentésén, egyre többen kíváncsiak, ki volt az
Befektetés

Portfolio
Tovább dagad a hétfőn este és kedden reggel már a címlapokra került bennfentes kereskedési botrány az Egyesült Államokban. Egy mintegy 1,5 milliárd dolláros határidős pozíciót nyitottak meg ugyanis az S&P 500 index esetében alig öt perccel azelőtt, hogy Donald Trump bejelentette az Irán elleni tervezett csapások felfüggesztését. Az eset nyomán politikai vihar bontakozott ki, az előrejelzési piacokat üzemeltető platformok pedig szabályaik szigorítására kényszerültek - írja a Yahoo Finance.

Hétfőn, New York-i idő szerint reggel 6:50 körül szokatlanul megugrott a forgalom az S&P 500 e-mini határidős kontraktusok és a WTI nyersolaj határidős ügyleteinek piacán. Ez az időszak jellemzően alacsony kereskedési aktivitással bír. Mindössze tizenöt perccel később, 7:05-kor Donald Trump a közösségi médiában közzétette, hogy Washington tárgyalásokat folytatott Iránnal, és ezek eredményeként az Egyesült Államok felfüggeszti az iráni energetikai létesítmények és erőművek elleni csapásokat. A piacok azonnal reagáltak a hírre. A határidős részvényindexek több mint 2,5 százalékkal emelkedtek, míg a nyersolaj ára mintegy 6 százalékot zuhant.

Az Unusual Whales piacelemző oldal adatai szerint a kereskedők a bejelentés előtt nagyjából 1,5 milliárd dollár értékben vásároltak S&P 500 határidős kontraktusokat. Ezzel egy időben mintegy 192 millió dollár értékben adtak el határidős olajkontraktusokat.

Kapcsolódó cikkünk

Chris Murphy, Connecticut állam demokrata párti szenátora "elképesztő korrupciónak" nevezte az esetet. Az X platformon követelte a tranzakciók mögött álló személyek azonosítását. "

Ki volt az? Trump? Egy családtag? Egy Fehér Ház-i munkatárs?

Még több Befektetés

- tette fel a kérdést a bejegyzésében.

Mások azonban árnyalták a képet. Adam Cochran befektető rámutatott, hogy

az 1,5 milliárd dollár névérték szerinti kitettséget jelent, nem pedig ténylegesen befektetett tőkét.

Hozzátette, hogy az ügyleteket szabályozott, az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC), valamint a Határidős Árutőzsdei Felügyelet (CFTC) hatáskörébe tartozó piacokon kötötték. Cochran úgy véli, ha valóban visszaélés történt, a szabályozó hatóságokat kellene felelősségre vonni. Ennek keretében a kongresszus elé kellene idézni a SEC és a CFTC vezetőit.

A botrány az előrejelzési piacokat is elérte. A CNN exkluzív riportja szerint egyetlen kereskedő 2024 óta közel egymillió dollár nyereséget termelt az Iránnal kapcsolatos katonai eseményekre kötött fogadásokkal. Ezek között szerepeltek a 2024. októberi izraeli csapásokra, a 2025. júniusi amerikai légitámadásokra, valamint egy idei közös amerikai-izraeli offenzívára tett tétek is.

Nick Vaiman, a Bubblemaps blokkláncelemző cég vezérigazgatója a hírtelevíziónak elmondta, hogy az ügyletek időzítése, mérete és következetessége "erős jelzés" a lehetséges bennfentes kereskedelemre. A Guardian korábban arról számolt be, hogy legalább hét feltételezett bennfentes összesen 1,5 millió dollárt keresett az Irán elleni csapásokhoz kapcsolódó fogadásokon.

A fejlemények hatására a Kalshi platform új védelmi rendszereket vezet be. Ezek célja, hogy megakadályozzák a bennfentes információval rendelkező személyek, például politikusok, sportolók vagy más érintett felek kereskedését a kapcsolódó kontraktusokkal. A vállalat versenytársa,

a Polymarket szintén frissítette a szabályzatát, amelyben immár kifejezetten tiltják a bizalmas információn alapuló kereskedést.

Eközben egy kétpárti szenátori csoport olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amely korlátozná bizonyos típusú határidős ügyletek kötését. A tervezet különösen a sporteseményekhez kötődő kontraktusokat venné célba, ami jelentősen érintheti a Kalshi és a Polymarket üzleti modelljét.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility