A semmiből jött a Xiaomi, és mobilgyártóként tarol az elektromos autó piacon

Alig négy évvel ezelőtt, 2021-ben jelentette be a Xiaomi, hogy a nulláról belép az elektromos autógyártásba, 2024 márciusban jött ki az első modelljük, tavaly pedig már 411 ezer autót adtak el, háromszor többet, mint egy évvel korábban. Mostanra már világszínvonalú modellekkel van jelen a piacon a cég, és ipari léptékben szállítja autóit, miközben a kezdeti, jelentős beruházások után az üzletág már nem veszteséges, hanem operatív szinten is nyereséget termel.

A Xiaominál az elektromos autós üzletág már nem csak növekedési sztori, hanem komoly eredménytermelő egységgé vált. A cég 2025-ben több mint háromszorosára növelte az EV-hez kötődő bevételeit, miközben most először operatív szinten is nyereségessé vált ez a szegmens.

A vállalat smart EV, AI és új kezdeményezések üzletága 2025-ben 106,1 milliárd jüanos bevételt ért el, ami 223,8 százalékos éves növekedést jelent. Ebből önmagában az elektromos autók 103,3 milliárd jüant adtak, vagyis gyakorlatilag az egész szegmens már az EV-k köré épül.

A növekedés mögött elsősorban a darabszám robbanása áll.

A Xiaomi 2025-ben 411 082 autót szállított le, ami több mint háromszoros bővülés az előző évhez képest.

A lendület a tavalyi év végére sem tört meg, a negyedik negyedévben már 145 ezer autót adott el a cég, több mint duplázva az egy évvel korábbi szintet.

A skálázódás már a profitabilitásban is látszik. Az EV és kapcsolódó üzletág 24,3 százalékos bruttó marzsot ért el, ami jelentős javulás az előző évi 18,5 százalékhoz képest. Ennél is fontosabb, hogy

a szegmens először pozitív operatív eredményt termelt,

0,9 milliárd jüant, ami azt jelzi, hogy a Xiaomi túljutott a leginkább költséges felfutási fázison.

A modellpaletta is gyorsan épül. A SU7 a kínai piacon a 200 ezer jüan feletti szedánok között az első helyre került, miközben az YU7 SUV több hónapon keresztül vezette a közép- és felsőkategóriás SUV eladásokat. A frissített SU7 generáció iránt már a bejelentés után percek alatt tízezres nagyságrendű megrendelés érkezett, ami három nap alatt meghaladta a 30 ezret.

A Xiaomi nem csak volumenben, hanem technológiában is agresszíven lép előre. Az új generációs modellek már 902 kilométeres hatótávval, lidar-alapú vezetéstámogató rendszerrel és saját fejlesztésű architektúrával érkeznek, miközben a cég egyre mélyebben integrálja az autókat a Human × Car × Home ökoszisztémába.

A növekedés egyelőre nem lassul,

a Xiaomi 2026-ra már 550 ezer autó leszállítását célozza meg,

ami újabb jelentős bővülést jelentene egy olyan piacon, ahol egyre élesebb a verseny.

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images

