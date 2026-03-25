A semmiből jött a Xiaomi, és mobilgyártóként tarol az elektromos autó piacon

A Xiaominál az elektromos autós üzletág már nem csak növekedési sztori, hanem komoly eredménytermelő egységgé vált. A cég 2025-ben több mint háromszorosára növelte az EV-hez kötődő bevételeit, miközben most először operatív szinten is nyereségessé vált ez a szegmens.
A vállalat smart EV, AI és új kezdeményezések üzletága 2025-ben 106,1 milliárd jüanos bevételt ért el, ami 223,8 százalékos éves növekedést jelent. Ebből önmagában az elektromos autók 103,3 milliárd jüant adtak, vagyis gyakorlatilag az egész szegmens már az EV-k köré épül.
A növekedés mögött elsősorban a darabszám robbanása áll.
A Xiaomi 2025-ben 411 082 autót szállított le, ami több mint háromszoros bővülés az előző évhez képest.
A lendület a tavalyi év végére sem tört meg, a negyedik negyedévben már 145 ezer autót adott el a cég, több mint duplázva az egy évvel korábbi szintet.
A skálázódás már a profitabilitásban is látszik. Az EV és kapcsolódó üzletág 24,3 százalékos bruttó marzsot ért el, ami jelentős javulás az előző évi 18,5 százalékhoz képest. Ennél is fontosabb, hogy
a szegmens először pozitív operatív eredményt termelt,
0,9 milliárd jüant, ami azt jelzi, hogy a Xiaomi túljutott a leginkább költséges felfutási fázison.
A modellpaletta is gyorsan épül. A SU7 a kínai piacon a 200 ezer jüan feletti szedánok között az első helyre került, miközben az YU7 SUV több hónapon keresztül vezette a közép- és felsőkategóriás SUV eladásokat. A frissített SU7 generáció iránt már a bejelentés után percek alatt tízezres nagyságrendű megrendelés érkezett, ami három nap alatt meghaladta a 30 ezret.
A Xiaomi nem csak volumenben, hanem technológiában is agresszíven lép előre. Az új generációs modellek már 902 kilométeres hatótávval, lidar-alapú vezetéstámogató rendszerrel és saját fejlesztésű architektúrával érkeznek, miközben a cég egyre mélyebben integrálja az autókat a Human × Car × Home ökoszisztémába.
A növekedés egyelőre nem lassul,
a Xiaomi 2026-ra már 550 ezer autó leszállítását célozza meg,
ami újabb jelentős bővülést jelentene egy olyan piacon, ahol egyre élesebb a verseny.
Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Óriási EU-s pénzmozgás érinti Magyarországot: milliárdok sorsa dőlt el, de a végén jöhet a hidegzuhany
Hatalmas átcsoportosításról döntöttek Brüsszelben.
Meddig emelkedhet most az arany?
Itt a fordulat.
Donald Trump összehívta a világ legbefolyásosabb tech-vezéreit
Erős névsor látott napvilágot.
Megfigyeltek valami furcsát a magyarok hangulatában: íme a minta, ami mindig a szavazások előtt ismétlődik meg
Megjelent a GKI új konjunktúrafelmérése.
Kezdődik: energetikai vészhelyzetet hirdetett egy ország
A szükségállapot egy évre szól.
Annyi eső esik két nap alatt, mint amennyi másfél hónap alatt szokott
Érdemes erre készülni
Véget értek az aranyévek, elszálltak a költségek, lépéskényszerben a magyar bankok
Tömeges elbocsátások jönnek?
Érkeznek a kormány bejelentései
A szokott időben tartják a Kormányinfót.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Társasházi pénzügyek okosan: Így spórolhattok százezreket az Erste új lakástakarék akcióival
Közös képviselőként tavasszal a számvetés mellett a jövőtervezésé a főszerep: miből finanszírozzuk a többmilliós tetőfelújítást, a fűtéskorszerűsítést vagy a lift cseréjét? Mi a
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.