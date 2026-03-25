Egyre nagyobb a baj: újabb hatalmas alap korlátozta a kifizetéseket a befektetőknek
Egyre nagyobb a baj: újabb hatalmas alap korlátozta a kifizetéseket a befektetőknek

Az Ares Management korlátozta a tőkekivonást egyik vezető magánhitelalapjából, miután az első negyedévben a visszaváltási kérelmek elérték az alap eszközértékének 11,6 százalékát. A jelenség az egész szektorra jellemző, és egyre több vagyonos befektetőt érint - írja a Financial Times.

A 623 milliárd dolláros eszközállományt kezelő befektetési csoport az Ares Strategic Income Fund (ASIF) esetében alkalmazta az egy negyedévre vonatkozó 5 százalékos visszaváltási plafont, amelyet az alap szabályzata eleve lehetővé tesz. Az első negyedévben a 10,7 milliárd dolláros alaphoz 1,2 milliárd dollárnyi visszaváltási igény érkezett.

Ebből 524 millió dollárt, vagyis a kérelmek alig több mint kétötödét teljesítették.

A 2025 utolsó negyedévében beérkezett igényeket még maradéktalanul kielégítették, noha azok már akkor is meghaladták az 5 százalékos küszöböt.

Az Ares nincs egyedül a döntésével: hasonló lépésre kényszerült az Apollo Global Management, valamint a BlackRock HPS Investment Partners nevű egysége is. A mintegy 2000 milliárd dolláros magánhitel-szektort idén a visszaváltások megugrása rázta meg. Ez a tendencia komoly kérdéseket vet fel a magánpiaci befektetések egészének növekedési kilátásaival kapcsolatban. A befektetők egyre kritikusabban vizsgálják azokat a hiteleket, amelyeket a magánhitelalapok nyújtottak a tőkeáttételes kivásárlásokra (LBO) szakosodott magántőke-társaságoknak. Mindeközben ez utóbbiak egyre nehezebben tudnak kiszállni a régebbi befektetéseikből.

A cég a visszaváltási hullámot egy szűkebb körű befektetői csoport, konkrétan a "korlátozott számú" családi vagyonkezelő és kisebb intézményi befektető számlájára írta. Ezek a szereplők az alap több mint 20 ezer befektetőjének kevesebb mint 1 százalékát teszik ki. A kivonások korlátozásának köszönhetően az alap eszközállománya a negyedév során így is növekedni tudott, mivel 708 millió dollárnyi friss tőkét vonzott be.

A Financial Times által követett alapoknál az első negyedévben összesítve 13 milliárd dollárnyi visszaváltási kérelmet nyújtottak be. Az összesen 211 milliárd dolláros portfóliót kezelő alapok a kérelmeknek alig a kétharmadát tudták teljesíteni, így 4,6 milliárd dollárnyi igény kielégítetlen maradt. Az elemzők szerint a visszaváltási korlátok egyértelműen csökkentik a vagyonos magánszemélyek étvágyát a magánhitelalapok iránt, emiatt a friss tőkebevonás már most lassulást mutat. Ez a trend komolyan megnehezítheti az iparág terjeszkedését a 9000 milliárd dolláros amerikai nyugdíjpiacon is, hiszen a szektor a 401(k) nyugdíjszámlák megnyitását célzó szabályozási változásokra vár.

Az Ares közleményében hangsúlyozta, hogy az alap mintegy 5 milliárd dolláros likviditási tartalékkal rendelkezik. Emellett a portfóliójukban egyetlen olyan hitel sincs, amelynél a kamatfizetés több mint harminc napot késne. A cég álláspontja szerint a piaci turbulencia a múltbeli tapasztalatok alapján mindig a legvonzóbb befektetési lehetőségeket teremtette meg.

A magánhitelezés kockázataival ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Járműipar 2026

