Egyre nagyobb a baj: újabb hatalmas alap korlátozta a kifizetéseket a befektetőknek

A 623 milliárd dolláros eszközállományt kezelő befektetési csoport az Ares Strategic Income Fund (ASIF) esetében alkalmazta az egy negyedévre vonatkozó 5 százalékos visszaváltási plafont, amelyet az alap szabályzata eleve lehetővé tesz. Az első negyedévben a 10,7 milliárd dolláros alaphoz 1,2 milliárd dollárnyi visszaváltási igény érkezett.
Ebből 524 millió dollárt, vagyis a kérelmek alig több mint kétötödét teljesítették.
A 2025 utolsó negyedévében beérkezett igényeket még maradéktalanul kielégítették, noha azok már akkor is meghaladták az 5 százalékos küszöböt.
Az Ares nincs egyedül a döntésével: hasonló lépésre kényszerült az Apollo Global Management, valamint a BlackRock HPS Investment Partners nevű egysége is. A mintegy 2000 milliárd dolláros magánhitel-szektort idén a visszaváltások megugrása rázta meg. Ez a tendencia komoly kérdéseket vet fel a magánpiaci befektetések egészének növekedési kilátásaival kapcsolatban. A befektetők egyre kritikusabban vizsgálják azokat a hiteleket, amelyeket a magánhitelalapok nyújtottak a tőkeáttételes kivásárlásokra (LBO) szakosodott magántőke-társaságoknak. Mindeközben ez utóbbiak egyre nehezebben tudnak kiszállni a régebbi befektetéseikből.
A cég a visszaváltási hullámot egy szűkebb körű befektetői csoport, konkrétan a "korlátozott számú" családi vagyonkezelő és kisebb intézményi befektető számlájára írta. Ezek a szereplők az alap több mint 20 ezer befektetőjének kevesebb mint 1 százalékát teszik ki. A kivonások korlátozásának köszönhetően az alap eszközállománya a negyedév során így is növekedni tudott, mivel 708 millió dollárnyi friss tőkét vonzott be.
A Financial Times által követett alapoknál az első negyedévben összesítve 13 milliárd dollárnyi visszaváltási kérelmet nyújtottak be. Az összesen 211 milliárd dolláros portfóliót kezelő alapok a kérelmeknek alig a kétharmadát tudták teljesíteni, így 4,6 milliárd dollárnyi igény kielégítetlen maradt. Az elemzők szerint a visszaváltási korlátok egyértelműen csökkentik a vagyonos magánszemélyek étvágyát a magánhitelalapok iránt, emiatt a friss tőkebevonás már most lassulást mutat. Ez a trend komolyan megnehezítheti az iparág terjeszkedését a 9000 milliárd dolláros amerikai nyugdíjpiacon is, hiszen a szektor a 401(k) nyugdíjszámlák megnyitását célzó szabályozási változásokra vár.
Az Ares közleményében hangsúlyozta, hogy az alap mintegy 5 milliárd dolláros likviditási tartalékkal rendelkezik. Emellett a portfóliójukban egyetlen olyan hitel sincs, amelynél a kamatfizetés több mint harminc napot késne. A cég álláspontja szerint a piaci turbulencia a múltbeli tapasztalatok alapján mindig a legvonzóbb befektetési lehetőségeket teremtette meg.
A magánhitelezés kockázataival ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen.
Kiderült a nagy titok a Covidról: máshogy alakultak ki a variánsok, mint ahogy eddig hittük
A vírus evolúciója több elkülöníthető szakaszra osztható.
Oroszország nevet a végén: évek óta nem látott támogatáshoz jut az orosz harci gépezet
A megugró olajárnak köszönhetően.
Hirtelen zuhanni kezdett az olaj ára
Mi áll a háttérben?
Az egyik legnagyobb árat Magyarország fizetheti az amerikai háborúért, nyomás alá kerül a költségvetés és az összes magyar pénztárcája
Hiába kisebb a kelet-közép–európai régió kitettsége a Közel-Kelet felé, a magyar gazdaság egy speciális eset.
Irán szabályosan retteg a tárgyalásoktól: cseltől tartanak, miután többször átverték őket - Amerika igazi nagyágyút mozgósítana
Amerika kétszer is megtámadta őket
Mikromobilitás, maxi gond - Elektromos rollerrel és biciklivel a sürgősségire
Egy közlekedési eszközt kivéve javulnak a személysérüléses balesetek számai.
Dühöng az iráni vezető: ezek után hogy lehetne megbízni az Egyesült Államokban?
Kétszer is megtámadta Amerika Iránt a tárgyalások közepén.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Magasabb inflációt és alacsonyabb gazdasági növekedést vár a jegybank, mint korábban
Az MNB mai döntése értelmében nem módosul a jegybanki alapkamat mértéke a holnap naptól. Ugyanakkor megjelent az új inflációs, gazdasági előrejelzés is. Itt azért romló kilátásokat lehet
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?