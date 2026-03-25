Ekkor jöhet a nagy vétel az aranyban

Az arany pont akkor hagyja cserben a befektetőket, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. Bár a jelenség elsőre meglepő, de egyáltalán nem példátlan: a 2022-es forgatókönyv megmutatja, hogy egy inflációs sokk közepén az arany képes hónapokig esni, mielőtt megfordul. Ráadásul ez a példa az, ami alapján igazán érthetővé válik, hogy mikor kell aranyat venni egy stagflációs sokk esetén.

Az arany több mint 20%-ot esett a csúcsáról. Ötezer dollár felett még megállíthatatlannak tűnt, most viszont egyre többen gondolják úgy, hogy itt az idő beszállni. Háború, infláció, bizonytalanság: ilyenkor kellene az aranynak ragyognia. Ehelyett esik.

Ez zavarba ejtő, de nem példátlan. Aki megérti, miért nem véd az arany egy inflációs sokk kellős közepén, az azt is meg fogja érteni, mikor érdemes újra vásárolni. A jó hír az, hogy van egy nagyon közeli és nagyon tanulságos párhuzamunk: 2022, az orosz-ukrán háború kitörése és az azt követő energiaválság.

A párhuzam nem tökéletes, de az alapmechanizmus ugyanaz. Aki türelmes és megvárja a megfelelő pillanatot, annak 2026 második felében felragyoghat az arany trade.