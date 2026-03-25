Hirtelen zuhanni kezdett az olaj ára
100 dollár alá esett a Brent hordónkénti jegyzése, az iráni konfliktus potenciális enyhülésére reagálnak a befektetők.

A Brent típusú nyersolaj határidős jegyzései ma reggel mintegy 5%-kal estek, és 100 dollár alá süllyedtek hordónként,

ezzel ledolgozva az előző kereskedési nap emelkedését. A fordulatot azok a jelentések váltották ki, amelyek szerint Washington diplomáciai úton igyekszik előmozdítani az Iránnal vívott háború lezárását. Izraeli sajtóértesülések alapján az Egyesült Államok egy egyhónapos tűzszünetet szorgalmazna a tárgyalások megkönnyítése érdekében, míg a New York Times arról számolt be, hogy Washington egy 15 pontból álló javaslatcsomagot juttatott el Iránnak a konfliktus rendezésére.

E fejlemények háttérbe szorították azokat az aggodalmakat, amelyek a közel-keleti eszkaláció további erősödésével kapcsolatosak, azt követően is, hogy Donald Trump elnök elrendelte hozzávetőleg 2 000 katona térségbe vezénylését. A kormányzat eközben olyan lehetőségeket mérlegelt, amelyek enyhíthetnék Irán ellenőrzését a Hormuzi-szoros felett.

Kedden ugyanakkor az olajárak még nagyjából 5%-kal emelkedtek, miután Teherán tagadta, hogy tárgyalásokat folytatna az Egyesült Államokkal, és jelezte: nem áll szándékában helyreállítani a Hormuzi-szorosban a zavartalan hajózást. Mindeközben az USA szövetségesei – köztük Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – jelezték, hogy készek csatlakozni az Irán elleni konfliktushoz.

